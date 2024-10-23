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    Huawei, HarmonyOS Next'i duyurdu: Android'in yeni rakibi

    Huawei, HarmonyOS Next'i resmen duyurdu. Yeni işletim sistemi, Google/Android ile olan bağlantıyı tamamen kopartıyor. Peki HarmonyOS NEXT hangi cihazlara gelecek? İşte detaylar...
    Huawei, HarmonyOS Next'i duyurdu: Android'in yeni rakibi Tam Boyutta Gör
    Huawei’nin ABD ambargosu sebebiyle geliştirdiği HarmonyOS işletim sisteminin bir sonraki sürümü HarmonyOS NEXT, resmi olarak duyuruldu. Bu sistem, bilidiğiniz gibi Android'in alt yapısal sisteminden tamamen ayrılıyor ve akıllı telefonlardan giyilebilir cihazlara, akıllı ev cihazlarına ve araba kokpitlerine kadar geniş bir cihaz yelpazesinde çalışacak.

    Huawei, HarmonyOS Next'i duyurdu

    Kaçıranlar için Android tabanlı olmayan, aynı zaman da tam anlamıyla Linux’ta olmayan HarmonyOS NEXT, Huawei’nin Hongmeng çekirdeği ve sistemi etrafına kurulan tamamen bağımsız mimariyi kullanıyor. Bu nedenle artık APK uygulamaları desteklenmiyor ve Huawei'e göre %30 performans iyileştirmesi ve %20 güç tasarrufu sunuyor.

    Huawei, HarmonyOS Next'i duyurdu: Android'in yeni rakibi Tam Boyutta Gör
    HarmonyOS Next, yeni kilit ekranı ve ana ekran özelleştirme seçenekleri, yeniden tasarlanmış kontrol merkezi, daha hızlı animasyonlar ve uygulama başlatma hızları ile yenilenmiş yepyeni bir tasarıma sahip. Ayrıca tüm yeni nesil cihazlarda olduğu gibi, Pangu büyük dil modeline dayalı sistem düzeyinde AI entegrasyonu sunacak. 

    Yukarıda da belirttiğimiz gibi Huawei, HarmonyOS Next sayesinde yazılım modülleri arasındaki iletişimde ve cihaz akıcılığında %30 artış yaşandığını söylüyor. Ayrıca en önemli gelişmelerden biri, kesintisiz birleşik bir mimari ve bağlantı desteği. Huawei, iki HarmonyOS Next cihazı arasında 1,2 GB'lık bir dosyayı sadece 8 saniyede aktarabileceğinizi söylüyor.

    Huawei, HarmonyOS Next'i duyurdu: Android'in yeni rakibi Tam Boyutta Gör
    Güvenlik açısından HarmonyOS Next, sistem düzeyinde koruma sağlayan kendi geliştirdiği Star Shield mimarisini sunuyor. Güvenlik gereksinimlerini karşılamayan kodları ve uygulamaları denetleyen bu sistem, tek bir cihaz için, donanım düzeyinde 'tek anahtar tek parola' süreciyle üçüncü taraf uygulamaya bağlı kalmadan koruma sunuyor. 
    Huawei, HarmonyOS Next'i duyurdu: Android'in yeni rakibi Tam Boyutta Gör
    Ayrıca duyuru sırasında Huawei, 15.000 uygulama ve hizmetin artık HarmonyOS Next ekosisteminin bir parçası olduğunu ve daha fazlasının da yolda olduğunu duyurdu. HarmonyOS Next, şimdilik Çin'e özel genel beta sürümü olarak mevcut. Ancak yakın gelecekte küresel kullanıma açılacağını belirtelim. Desteklenen cihaz listesi arasında Pura 70 serisi , Huawei Pocket 2 ve MatePad Pro 11 (2024) yer alıyor. 

    HarmonyOS Next alacak cihazlar

    • Huawei Pura 70 serisi
    • Huawei Pocket 2
    • Huawei Mate 60 serisi
    • Huawei Mate X5 serisi
    • Huawei Pura 70 serisi
    • Huawei Pocket 2 serisi
    • Huawei FreeBuds Pro 3
    • Huawei MatePad Pro 13.2
    • Huawei MatePad Pro 11 2024
    • Huawei Nova 12 serisi
    • Huawei MatePad 11.5 inç S serisi
    • Huawei Watch Ultimate
    • Huawei Watch Ultimate Design Edition
    • Huawei Watch GT 4 serisi
    • Huawei FreeClip
    • Huawei Smart Glasses 2
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    F
    f1bilalII 5 gün önce

    Baya eğlenceli görünüyor :)

    S
    sultanneb 6 gün önce

    Eğlenceli görünüyor

    Profil resmi
    filozof1281 4 hafta önce

    mars için birebir :)

    Profil resmi
    34savas34 1 ay önce

    Son derece farklı bir alet :D

    Profil resmi
    karagece25 1 ay önce

    çöp

    Profil resmi
    onderweb 1 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 1 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 1 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 3 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 3 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 7 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 7 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 8 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 9 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 9 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 10 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 11 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 11 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 1 yıl önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    rszx247 1 yıl önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

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    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
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