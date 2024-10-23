Huawei, HarmonyOS Next'i duyurdu: Android'in yeni rakibi

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Tam Boyutta Gör Huawei’nin ABD ambargosu sebebiyle geliştirdiği HarmonyOS işletim sisteminin bir sonraki sürümü HarmonyOS NEXT, resmi olarak duyuruldu. Bu sistem, bilidiğiniz gibi Android'in alt yapısal sisteminden tamamen ayrılıyor ve akıllı telefonlardan giyilebilir cihazlara, akıllı ev cihazlarına ve araba kokpitlerine kadar geniş bir cihaz yelpazesinde çalışacak.

Huawei, HarmonyOS Next'i duyurdu

Kaçıranlar için Android tabanlı olmayan, aynı zaman da tam anlamıyla Linux’ta olmayan HarmonyOS NEXT, Huawei’nin Hongmeng çekirdeği ve sistemi etrafına kurulan tamamen bağımsız mimariyi kullanıyor. Bu nedenle artık APK uygulamaları desteklenmiyor ve Huawei'e göre %30 performans iyileştirmesi ve %20 güç tasarrufu sunuyor.

Tam Boyutta Gör HarmonyOS Next, yeni kilit ekranı ve ana ekran özelleştirme seçenekleri, yeniden tasarlanmış kontrol merkezi, daha hızlı animasyonlar ve uygulama başlatma hızları ile yenilenmiş yepyeni bir tasarıma sahip. Ayrıca tüm yeni nesil cihazlarda olduğu gibi, Pangu büyük dil modeline dayalı sistem düzeyinde AI entegrasyonu sunacak.

Yukarıda da belirttiğimiz gibi Huawei, HarmonyOS Next sayesinde yazılım modülleri arasındaki iletişimde ve cihaz akıcılığında %30 artış yaşandığını söylüyor. Ayrıca en önemli gelişmelerden biri, kesintisiz birleşik bir mimari ve bağlantı desteği. Huawei, iki HarmonyOS Next cihazı arasında 1,2 GB'lık bir dosyayı sadece 8 saniyede aktarabileceğinizi söylüyor.

Tam Boyutta Gör Güvenlik açısından HarmonyOS Next, sistem düzeyinde koruma sağlayan kendi geliştirdiği Star Shield mimarisini sunuyor. Güvenlik gereksinimlerini karşılamayan kodları ve uygulamaları denetleyen bu sistem, tek bir cihaz için, donanım düzeyinde 'tek anahtar tek parola' süreciyle üçüncü taraf uygulamaya bağlı kalmadan koruma sunuyor.

Tam Boyutta Gör Ayrıca duyuru sırasında Huawei, 15.000 uygulama ve hizmetin artık HarmonyOS Next ekosisteminin bir parçası olduğunu ve daha fazlasının da yolda olduğunu duyurdu. HarmonyOS Next, şimdilik Çin'e özel genel beta sürümü olarak mevcut. Ancak yakın gelecekte küresel kullanıma açılacağını belirtelim. Desteklenen cihaz listesi arasında Pura 70 serisi , Huawei Pocket 2 ve MatePad Pro 11 (2024) yer alıyor.

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HarmonyOS Next alacak cihazlar

Huawei Pura 70 serisi

Huawei Pocket 2

Huawei Mate 60 serisi

Huawei Mate X5 serisi

Huawei Pura 70 serisi

Huawei Pocket 2 serisi

Huawei FreeBuds Pro 3

Huawei MatePad Pro 13.2

Huawei MatePad Pro 11 2024

Huawei Nova 12 serisi

Huawei MatePad 11.5 inç S serisi

Huawei Watch Ultimate

Huawei Watch Ultimate Design Edition

Huawei Watch GT 4 serisi

Huawei FreeClip

Huawei Smart Glasses 2

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