Huawei, HarmonyOS Next'i duyurdu: Android'in yeni rakibi

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Huawei’nin ABD ambargosu sebebiyle geliştirdiği
HarmonyOS işletim sisteminin bir sonraki sürümü HarmonyOS NEXT, resmi olarak duyuruldu. Bu sistem, bilidiğiniz gibi Android'in alt yapısal sisteminden tamamen ayrılıyor ve akıllı telefonlardan giyilebilir cihazlara, akıllı ev cihazlarına ve araba kokpitlerine kadar geniş bir cihaz yelpazesinde çalışacak. Huawei, HarmonyOS Next'i duyurdu
Kaçıranlar için Android tabanlı olmayan, aynı zaman da tam anlamıyla Linux’ta olmayan HarmonyOS NEXT, Huawei’nin Hongmeng çekirdeği ve sistemi etrafına kurulan tamamen bağımsız mimariyi kullanıyor. Bu nedenle artık APK uygulamaları desteklenmiyor ve Huawei'e göre
%30 performans iyileştirmesi ve %20 güç tasarrufu sunuyor.
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HarmonyOS Next, yeni kilit ekranı ve ana ekran özelleştirme seçenekleri, yeniden tasarlanmış kontrol merkezi, daha hızlı animasyonlar ve uygulama başlatma hızları ile yenilenmiş yepyeni bir tasarıma sahip. Ayrıca tüm yeni nesil cihazlarda olduğu gibi, Pangu büyük dil modeline dayalı
sistem düzeyinde AI entegrasyonu sunacak.
Yukarıda da belirttiğimiz gibi Huawei, HarmonyOS Next sayesinde yazılım modülleri arasındaki iletişimde ve cihaz akıcılığında
%30 artış yaşandığını söylüyor. Ayrıca en önemli gelişmelerden biri, kesintisiz birleşik bir mimari ve bağlantı desteği. Huawei, iki HarmonyOS Next cihazı arasında 1,2 GB'lık bir dosyayı sadece 8 saniyede aktarabileceğinizi söylüyor.
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Güvenlik açısından HarmonyOS Next, sistem düzeyinde koruma sağlayan kendi geliştirdiği
Star Shield mimarisini sunuyor. Güvenlik gereksinimlerini karşılamayan kodları ve uygulamaları denetleyen bu sistem, tek bir cihaz için, donanım düzeyinde 'tek anahtar tek parola' süreciyle üçüncü taraf uygulamaya bağlı kalmadan koruma sunuyor.
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Ayrıca duyuru sırasında Huawei,
15.000 uygulama ve hizmetin artık HarmonyOS Next ekosisteminin bir parçası olduğunu ve daha fazlasının da yolda olduğunu duyurdu. HarmonyOS Next, şimdilik Çin'e özel genel beta sürümü olarak mevcut. Ancak yakın gelecekte küresel kullanıma açılacağını belirtelim. Desteklenen cihaz listesi arasında Pura 70 serisi , Huawei Pocket 2 ve MatePad Pro 11 (2024) yer alıyor.
HarmonyOS Next alacak cihazlar
Huawei Pura 70 serisi
Huawei Pocket 2
Huawei Mate 60 serisi
Huawei Mate X5 serisi
Huawei Pura 70 serisi
Huawei Pocket 2 serisi
Huawei FreeBuds Pro 3
Huawei MatePad Pro 13.2
Huawei MatePad Pro 11 2024
Huawei Nova 12 serisi
Huawei MatePad 11.5 inç S serisi
Huawei Watch Ultimate
Huawei Watch Ultimate Design Edition
Huawei Watch GT 4 serisi
Huawei FreeClip
Huawei Smart Glasses 2
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Baya eğlenceli görünüyor :)
Eğlenceli görünüyor
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)