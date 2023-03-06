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Çinli üretici Honor bugün Honor Magic 5 Ultimate akıllı telefonunu tanıtmakla kalmadı aynı zamanda yeni bir akıllı bileklik de duyurdu. Honor Band 7 NFC, isminden de anlaşılabileceği üzere geçen yılın sonunda çıkış yapan orijinal modelin NFC özellikli versiyonu olarak geliyor.

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Cihazın önceki sürümden temel farkı yakın alan iletişimi (NFC) desteği sunması. Diğer özellikleri aynı kaldı. Honor Band 7 NFC, inç başına 282 piksel yoğunluğa sahip 1.47 inç AMOLED ekran ve 2.5D kavisli cam kullanıyor. Cihazda geliştirilmiş kalp atış hızı monitörü ve oksijen doygunluğu (SpO2) sensörü mevcut.

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96 spor modu + 14 gün pil ömrü

Akıllı bileklik uyku takibi fonksiyonunun yanı sıra 96 spor modu içeriyor. Akıllı telefonla eşleştirildiğinde kamera uzaktan kumandası olarak kullanılabildiği gibi müzik çaların kontrol edilmesine de olanak sağladığını belirtelim.

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Honor Band 7 NFC tek şarjla 14 güne kadar dayanabiliyor. Hızlı şarjı destekleyen akıllı bileklik 289 yuan (41 dolar) gibi bir fiyat etiketine sahip. 20 Mart itibarıyla Çin'de satışa çıkacak cihaz ilk müşterilere 239 yuan (35 dolar) tanıtım fiyatı ile sunulacak.

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Honor Band 7 NFC tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı