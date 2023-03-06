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    Honor Band 7 NFC tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı

    Honor markası geçen yılın sonunda piyasaya sürdüğü akıllı bilekliğinin NFC özellikli versiyonunu çıkardı. Honor Band 7 NFC isimli model AMOLED ekran, SpO2 sensörü ve 14 gün pil ömrüyle geliyor.
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    Honor Band 7 NFC tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı Tam Boyutta Gör

    Çinli üretici Honor bugün Honor Magic 5 Ultimate akıllı telefonunu tanıtmakla kalmadı aynı zamanda yeni bir akıllı bileklik de duyurdu. Honor Band 7 NFC, isminden de anlaşılabileceği üzere geçen yılın sonunda çıkış yapan orijinal modelin NFC özellikli versiyonu olarak geliyor.

    Cihazın önceki sürümden temel farkı yakın alan iletişimi (NFC) desteği sunması. Diğer özellikleri aynı kaldı. Honor Band 7 NFC, inç başına 282 piksel yoğunluğa sahip 1.47 inç AMOLED ekran ve 2.5D kavisli cam kullanıyor. Cihazda geliştirilmiş kalp atış hızı monitörü ve oksijen doygunluğu (SpO2) sensörü mevcut.

    Honor Band 7 NFC tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı Tam Boyutta Gör

    96 spor modu + 14 gün pil ömrü

    Akıllı bileklik uyku takibi fonksiyonunun yanı sıra 96 spor modu içeriyor. Akıllı telefonla eşleştirildiğinde kamera uzaktan kumandası olarak kullanılabildiği gibi müzik çaların kontrol edilmesine de olanak sağladığını belirtelim.

    Honor Band 7 NFC tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı Tam Boyutta Gör

    Honor Band 7 NFC tek şarjla 14 güne kadar dayanabiliyor. Hızlı şarjı destekleyen akıllı bileklik 289 yuan (41 dolar) gibi bir fiyat etiketine sahip. 20 Mart itibarıyla Çin'de satışa çıkacak cihaz ilk müşterilere 239 yuan (35 dolar) tanıtım fiyatı ile sunulacak.

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    Çinliler uzaktan öpüşme cihazı yaptı

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    murattari 7 dakika önce

    Yakında dudak gibi çük ve vacina da yaparlar sanırım.zaten çinlilerinki ufakmış heralde. isteyen sakso çeker, isteyen pipisini içine sokar.

    M
    Mylevi 7 saat önce

    şu reklam iğrenç yaw kaldırın.

    Profil resmi
    şairane 3 gün önce

    adamlar boş işlerle de uğraşıyorlar demek ki

    K
    koçari 4 gün önce

    [resim]

    Profil resmi
    ugah6aiw 4 gün önce

    gelir ama sana gelmez...

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    mert1907 4 gün önce

    umarım başka versiyonları da gelmez

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