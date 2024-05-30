Honor uygun fiyatlı Earbuds A kulaklığını tanıttı

Honor Earbuds A özellikleri ve fiyatı
Honor Earbuds A kulaklık modeli abisi X7 gibi 10mm dinamik sürücüler ve silikon ucu olmayan yarım kulak içi tasarım ile geliyor. Bluetooth 5.3 ile bağlantı kuran kulaklık Altın Kulak detaylı ses sertifikası ve Hi-Fi 5 dijital sinyal işlemcisine sahip.
Gürültü engelleme bulunmayan kulaklık modeli tek şarj ile 9 saate kadar kullanım sunarken kutusu ile birlikte 31 saate ulaşabiliyor. IP54 ile su sıçramalarına karşı dayanıklı. Honor Earbuds A kulaklık modeli 27$ fiyat etiketi ile satılıyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.