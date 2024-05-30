Honor uygun fiyatlı Earbuds A kulaklığını tanıttı

Mobil dünya, bilgisayar dünyası ve kripto paraların her türlüsü ile haşır neşir olan ekrem71, bu alanlardaki gelişmeleri yakından takip ederek DonanımHaber’de içerik üretiyor.

Tam Boyutta Gör Tam kablosuz kulaklık tarafında ağırlığını arttırmak isteyen Honor markası yeni modeller tanıtmaya devam ediyor. Honor Earbuds X7 üst seviye kulaklığın ardından Honor Earbuds A bütçe dostu kulaklık modeli duyuruldu.

Honor Earbuds A özellikleri ve fiyatı

Honor Earbuds A kulaklık modeli abisi X7 gibi 10mm dinamik sürücüler ve silikon ucu olmayan yarım kulak içi tasarım ile geliyor. Bluetooth 5.3 ile bağlantı kuran kulaklık Altın Kulak detaylı ses sertifikası ve Hi-Fi 5 dijital sinyal işlemcisine sahip.

Honor Earbuds X7 tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı 2 gün önce eklendi

Gürültü engelleme bulunmayan kulaklık modeli tek şarj ile 9 saate kadar kullanım sunarken kutusu ile birlikte 31 saate ulaşabiliyor. IP54 ile su sıçramalarına karşı dayanıklı. Honor Earbuds A kulaklık modeli 27$ fiyat etiketi ile satılıyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Mobil Teknolojiler

Kulaklık Haberleri

Honor Earbuds A tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı