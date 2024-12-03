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    Honor, Core 5 220H işlemcili Magicbook X16 Plus ve X14 Plus bilgisayarlarını tanıttı

    Honor, Magicbook X16 Plus ve X14 Plus dizüstü bilgisayarlarının Intel Core 5 220H işlemcili versiyonlarını tanıttı. Bilgisayarların özellikleri ve fiyatları neler?
    Honor, Core 5 220H'li Magicbook X16 Plus ve X14 Plus'ı tanıttı Tam Boyutta Gör
    Honor, 300 serisi akıllı telefonlarıyla beraber iki yeni Magicbook dizüstü bilgisayarını tanıttı. X16 Plus ve X14 Plus isimli bilgisayarlar, Intel'in 13. nesil Core 5 220H işlemcisinden güç alıyor.

    Core 5 220H işlemcisi, yeni piyasaya sürülmesine rağmen Ultra takısına sahip işlemciler gibi yeni nesil Arrow Lake veya Lunar Lake mimarisine dayanmıyor. Bunun yerine eski Raptor Lake mimarisinin güncellenmiş sürümleri olarak piyasada yer alıyorlar. 12 çekirdek ve 16 iş parçacığına sahip Core 5 220H, 4,9 Hz'e kadar tepe frekans seviyesine ve 45 W TDP değerine sahip.

    Honor Magicbook X16 Plus 2025 özellikleri

    Honor, Core 5 220H'li Magicbook X16 Plus ve X14 Plus'ı tanıttı Tam Boyutta Gör
    Magicbook X16 Plus 2025, 16 inç büyüklüğünde, 2.560 x 1.600 piksel çözünürlüğe, 120 Hz yenileme hızına ve 430 nit parlaklık seviyesine sahip IPS bir ekran ile geliyor. 18 mm'nin altında kalınlığa sahip laptop, 1,79 kg ağırlığında.

    75 Wh kapasiteli pil ile gelen cihaz, 65 W şarj hızını destekliyor ve tek şarjla 11 saate kadar kullanım süresi sunuyor. Laptopun diğer özelliklerine baktığımızda, aydınlatmalı klavye, sayısal tuş takımı, iki USB-C ve iki USB-A portu, bir HDMI girişi ve 5 parmaklı bir dokunmatik yüzey göze çarpıyor.

    Honor Magicbook X14 Plus 2025 özellikleri

    Honor, Core 5 220H'li Magicbook X16 Plus ve X14 Plus'ı tanıttı Tam Boyutta Gör
    Magicbook X14 Plus 2025 ise 14 inç büyüklüğünde ve daha yüksek çözünürlüklü 2.880 x 1.800 piksel ekranla geliyor. 16 mm kalınlığı ve 1,34 kg ağırlığıyla kardeşinden daha ince ve hafif olan X14 Plus, 60 Wh bataryaya sahip.

     

    Her iki bilgisayar da 16 GB veya 32 GB RAM seçeneğinin yanında 1 TB SSD ile geliyor ve kutudan Windows 11 Home işletim sistemiyle çıkıyor.

    Honor Magicbook X16 Plus'ın 16 GB RAM'li modeli 699 dolar, 32 GB RAM'li modeli ise 741 dolar fiyattan Çin'de ön siparişe açılmış durumda. X14 Plus ise, sırasıyla 672 dolar ve 713 dolar fiyat etiketine sahip.

    Kaynakça https://www.gsmarena.com/honor_launches_magicbook_x16_plus_and_x14_plus_with_new_intel_core_i5-news-65581.php https://www.honor.com/cn/laptops/honor-magicbook-x16-plus-2025/ https://www.honor.com/cn/laptops/honor-magicbook-x14-plus-2025/
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