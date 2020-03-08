Honor'dan orta seviye bir akıllı telefon geliyor

Tam Boyutta Gör

Honor orta seviye telefonlarına bir yenisini eklemek için uğraşıyor. TENAA'da AKA-AL10 model numarasıyla listelenen telefonun birçok özelliği listede yer aldı. Düşük ücretli ve kaliteli bir telefon çıkarmayı düşünen Honor, orta seviye telefon piyasasına güçlü bir şekilde girmeyi istiyor.

Ayrıca Bkz. "Facebook, koronavirüs korkularını kullanma çabalarını önlemek için belirli reklamları yasaklayacak"

TENAA telefonda bir parmak izi tarayıcısı bulunduğundan bahsetmiyor ancak telefonda yüz tanıma ile ekran kilidini açma desteği olacak. Telefon; siyah, zümrüt ve beyaz renklerinde satışa sunulacak.

Teknik özellikler

6,39 inç ekran

1560 x 720 piksel çözünürlük

19,5: 9 en boy oranı

2GHz sekiz çekirdekli işlemci

Android 10

4GB / 6GB RAM ve 64GB / 128GB depolama seçenekleri (512GB'a kadar genişletilebilir)

48MP birincil arka kamera, 2MP derinlik sensörü

8MP selfie kamera

159.81 x 76.13 x 8.13 mm boyut

176 gram

3900mAh batarya

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.