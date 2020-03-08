Honor'dan orta seviye bir akıllı telefon geliyor

Teknoloji Editörü
Honor orta seviye telefonlarına bir yenisini eklemek için uğraşıyor. TENAA'da AKA-AL10 model numarasıyla listelenen telefonun birçok özelliği listede yer aldı. Düşük ücretli ve kaliteli bir telefon çıkarmayı düşünen Honor, orta seviye telefon piyasasına güçlü bir şekilde girmeyi istiyor.
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TENAA telefonda bir parmak izi tarayıcısı bulunduğundan bahsetmiyor ancak telefonda yüz tanıma ile ekran kilidini açma desteği olacak. Telefon; siyah, zümrüt ve beyaz renklerinde satışa sunulacak.
Teknik özellikler
- 6,39 inç ekran
- 1560 x 720 piksel çözünürlük
- 19,5: 9 en boy oranı
- 2GHz sekiz çekirdekli işlemci
- Android 10
- 4GB / 6GB RAM ve 64GB / 128GB depolama seçenekleri (512GB'a kadar genişletilebilir)
- 48MP birincil arka kamera, 2MP derinlik sensörü
- 8MP selfie kamera
- 159.81 x 76.13 x 8.13 mm boyut
- 176 gram
- 3900mAh batarya
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