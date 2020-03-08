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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Honor'dan orta seviye bir akıllı telefon geliyor

    Zorunlu sertifika yetkilisi TENAA, AKA-AL10 model numarasına sahip yeni bir Honor akıllı telefonunu onayladı. Liste, yaklaşan Honor telefonunun bazı özelliklerini ortaya çıkardı.
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    Cep Telefonları
    Bahtiyar Ergülü
    Teknoloji Editörü
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    Honor'dan orta seviye bir akıllı telefon geliyor
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    Honor orta seviye telefonlarına bir yenisini eklemek için uğraşıyor. TENAA'da AKA-AL10 model numarasıyla listelenen telefonun birçok özelliği listede yer aldı. Düşük ücretli ve kaliteli bir telefon çıkarmayı düşünen Honor, orta seviye telefon piyasasına güçlü bir şekilde girmeyi istiyor.

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    TENAA telefonda bir parmak izi tarayıcısı bulunduğundan bahsetmiyor ancak  telefonda yüz tanıma ile ekran kilidini açma desteği olacak. Telefon; siyah, zümrüt ve beyaz renklerinde satışa sunulacak.

    Teknik özellikler

    • 6,39 inç ekran
    • 1560 x 720 piksel çözünürlük
    • 19,5: 9 en boy oranı
    • 2GHz sekiz çekirdekli işlemci 
    • Android 10
    • 4GB / 6GB RAM ve 64GB / 128GB depolama seçenekleri (512GB'a kadar genişletilebilir)
    • 48MP birincil arka kamera, 2MP derinlik sensörü
    • 8MP selfie kamera
    • 159.81 x 76.13 x 8.13 mm boyut
    • 176 gram 
    • 3900mAh batarya


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    Yorumlar (2) Yorum Yaz Forumda Gör
    Cool Storm (Cool Storm) 1 hf.
    Konuda "Telefonda bir parmak izi tarayıcısı bulunduğundan bahsetmiyor." olarak belirtilmiş ama görselde parmak izi sensörlü bir cihaz var. Bu kadar yanıltıcı bir görsel konulamazdı.
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    cngiz (Cengiz Çiftci) 1 hf.
    Aman millet. Sakın yanlışlıkla alayım demeyin. Aldığınız cihaz daha 1 sene geçmeden yazılım desteğini kesiyorlar. Satıştan sonra da cihazının arkasında duran markaları tercih etmenizi tavsiye ederim.
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