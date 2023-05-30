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    Honor Earbuds X5 kablosuz kulaklık tanıtıldı: 27 saatlik pil ömrü, 40 dolar fiyat

    Honor markası ürün yelpazesine yeni bir kablosuz kulaklık ekledi. Honor Earbuds X5 adı altında çıkış yapan model uygun fiyat ve buna paralel mütevazı özelliklerle geliyor.
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    Honor Earbuds X5tanıtıldı: 27 saatlik pil ömrü, 40 dolar fiyat Tam Boyutta Gör

    Honor bugün düzenlediği etkinlikte Honor 90 serisi akıllı telefonlarını tanıtmakla kalmadı aynı zamanda yeni bir kablosuz kulaklık da duyurdu. Honor Earbuds X5 olarak adlandırılan model yakın zamanda piyasaya sürülen Oppo Enco R2'ye benzer özellikler sunuyor.

    Kablosuz kulaklık ne yazık ki aktif gürültü engelleme (ANC) teknolojisine sahip değil. Buz beyazı ve mercan pembesi olmak üzere iki renk seçeneği ile geliyor. Haziran ayında 40 dolar gibi bir fiyat etiketiyle satışa çıkacak.

    Honor Earbuds X5tanıtıldı: 27 saatlik pil ömrü, 40 dolar fiyat Tam Boyutta Gör

    Honor Earbuds X5 özellikleri

    Honor Earbuds X5, 13.4 mm sürücülerle donatıldı ve Bluetooth 5.3 üzerinden bağlantı kuruyor. Çok noktalı bağlantı desteği sayesinde aynı anda iki cihaza bağlanabildiği gibi bunlar arasında geçiş yapılmasını mümkün kılıyor.

    Kulaklıkların Honor akıllı telefonlarla kolayca eşleştirilebildiğini belirtelim. Tüm bunlara ek olarak dokunmatik kontrol ve aramalar için ENC (çevresel gürültü engelleme) desteği de mevcut.

    Honor Earbuds X5tanıtıldı: 27 saatlik pil ömrü, 40 dolar fiyat Tam Boyutta Gör

    Honor Earbuds X5'in şarj kutusu ile birlikte 27 saate kadar pil ömrü sunduğu açıklandı. Kulaklıklar tek şarjla 5 saat gibi bir çalma süresi sağlıyor. Yeni kablosuz kulaklığın uluslararası pazarlarda piyasaya sürülüp sürülmeyeceği konusunda henüz bir bilgi yok.

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    F
    fatmaceylanw 1 saat önce

    merhaba instagram hesap çalma konusunda ben @leakmedya dan destek aldım sorunsuz işlem gerçekleştirdi sizde öyle yapın

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    E_Y_B_H_P_T 4 gün önce

    Ekransız değil monitör panelsiz denebilir. Gözlerin ucuna dayamışsın ekranı nihayetinde (sağlığa etkisini zaten geçtik)

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