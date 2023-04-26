Honor, gelecek planlarını açıkladı: Rakipsiz bir model yolda

Katlanabilir telefonlar ana akım olacak
Yakın zamanlı bir röportajda Honor CEO’su Zhao Ming, şirketin katlanabilir telefon pazarındaki bazı hedeflerini açıkladı. Bununla birlikte ''katlanabilir telefonların gelecekte ana akım haline geleceğini'' belirten yetkili isim, Honor'un ''pazarın en güçlü telefonunu’’ üreteceğini söyledi.
Bu açıklamalara ek olarak Ming, kısa süre tanıtılan katlanabilir Honor Magic VS modelini, iPhone 14 serisi gibi mevcut amiral gemilerinin rakibi olarak nitelendirdi. Bilmeyenler için Huawei’nin alt markalarından biri olan Honor, ABD ambargolarının ardından 2019 yılında Huawei’den ayrıldı ve bağımsız bir marka olarak faaliyet gösteriyor.
Bu bağlamda katlanabilir telefonlar ana akım iPhone 14 veya Galaxy S23 gibi cihazların yerini alacak mı? bekleyip göreceğiz. Peki siz bu konuda neler düşüüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar bölümünde bizlerle paylaşmayı unutmayın.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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