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    Honor, gelecek planlarını açıkladı: Rakipsiz bir model yolda

    2019 yılında Huawei'den ayrılarak bağımsız bir marka haline gelen Honor, akıllı telefon pazarı için gelecek planlarını açıkladı. Çinli üretici, rakipsiz bir telefon üretmeyi planlıyor.
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    Honor, gelecek planlarını açıkladı: Rakipsiz bir model yolda Tam Boyutta Gör
    Her geçen gün büyüyen katlanabilir telefon pazarında Vivo, Oppo ve Honor gibi markaların katılımıyla rekabet hız kazanmaya başladı. Şimdi bu rekabete Honor VS modeli ile dahil olan Honor, gelecek planlarını açıkladı. Çinli üretici, rakipsiz bir katlanabilir telefon geliştirmeyi planlıyor.

    Katlanabilir telefonlar ana akım olacak

    Yakın zamanlı bir röportajda Honor CEO’su Zhao Ming, şirketin katlanabilir telefon pazarındaki bazı hedeflerini açıkladı. Bununla birlikte ''katlanabilir telefonların gelecekte ana akım haline geleceğini'' belirten yetkili isim, Honor'un ''pazarın en güçlü telefonunu’’ üreteceğini söyledi.

    Bu açıklamalara ek olarak Ming, kısa süre tanıtılan katlanabilir Honor Magic VS modelini, iPhone 14 serisi gibi mevcut amiral gemilerinin rakibi olarak nitelendirdi. Bilmeyenler için Huawei’nin alt markalarından biri olan Honor, ABD ambargolarının ardından 2019 yılında Huawei’den ayrıldı ve bağımsız bir marka olarak faaliyet gösteriyor.

    Honor, gelecek planlarını açıkladı: Rakipsiz bir model yolda Tam Boyutta Gör
    Yeni açıklamalar, Honor'un gelecekte daha fazla katlanabilir model ile karşımıza çıkacağını gösteriyor. Bu cihazların ne zaman ana akım olacağı ise ayrı bir konu. Nitekim bu modellerden birini kullandığınızda ne tablet kadar büyük bir ekran, ne de akıllı telefon kadar kompakt ve taşınabilir bir cihaz görüyorsunuz. 

    Bu bağlamda katlanabilir telefonlar ana akım iPhone 14 veya Galaxy S23 gibi cihazların yerini alacak mı? bekleyip göreceğiz. Peki siz bu konuda neler düşüüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar bölümünde bizlerle paylaşmayı unutmayın.

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