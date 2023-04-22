Honor, MagicBook serisinin yeni üyelerini tanıttı: İşte özellikleri

Tam Boyutta Gör Honor, Hindistan’da MagicBook X14 (2023) ve MagicBook X16 (2023) modellerini tanıttı. Markanın en yeni serisi, 12. nesil Intel işlemcilerle geliyor. İşte fiyat, teknik özellikler, çıkış tarihi dahil yeni Honor laptoplar hakkında her şey:

Honor yeni MagicBook 14 dizüstü bilgisayarını tanıttı 1 hf. önce eklendi

Honor MagicBook X14 ve X16 (2023) özellikleri

MagicBook X14 2023 ve X16 2023, ince çerçeveli, FHD çözünürlük, %100 renk gamı, 300 nit tepe parlaklık sunan 14 inç ve 16 inç ekranla geliyor. İnce ve hafif tasarımlı, metal gövdeye sahip dizüstüler, güç düğmesine parmak izi okuyucu, ekranın üst çerçevesinde web kamera taşıyor. Laptoplar, Intel’in 12. nesil Core i5-12450H işlemcisi, 8GB/16GB LPDDR4x RAM, 512GB SSD depolama alanı (1TB’a kadar artırılabiliyor) ile geliyor. Laptoplar, 9 saate kadar çalışma süresi sunuyor. Laptoplarla birlikte 65w USB-C hızlı şarj adaptörü geliyor.

Yalnızca MagicBook X16 modelinde bağımsız sayısal tuş takımı bulunuyor. Yazılım tarafında, Windows 11 işletim sitemiyle geliyor ve başka markanın laptopundan Honor laptopa geçişi kolaylaştıran Honor Device Clone özelliği mevcut.

Honor MagicBook X14 ve X16 (2023) fiyatı

Honor MagicBook X14 (2023) fiyatı; 597 dolardan başlıyor. X16 (2023) fiyatı 621 dolardan başlıyor. Bellek ve depolama alanına göre yeni Honor MagicBook’ların fiyatı şöyle:

14 inç 8GB/512GB: 597 dolar

14 inç 16GB/512GB: 633 dolar

16 inç 8GB/512GB: 621 dolar

16 inç 16GB/512GB: 658 dolar

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Honor MagicBook X14 ve X16 (2023) tanıtıldı: İşte özellikleri