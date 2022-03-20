Microsoft'un veri merkezi Finlandiya'daki evleri ve iş yerlerini ısıtacak

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Microsoft ve Finlandiyalı enerji şirketi Fortum, Helsinki'de ortak bir proje başlattıklarını duyurdu. Söz konusu iş birliği kapsamında Microsoft'un inşa edeceği yeni veri merkezinden gelen atık ısı, merkezi ısıtma sistemine yönlendirilecek.

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Sunucu soğutma sürecinden kaynaklanan temiz ısının toplanması ve aktarılması için Fortum'a ait bölgesel ısıtma altyapısının kullanılması planlanıyor. Helsinki aglomerasyonunun bir parçası olarak Espoo ve Kauniainen şehirlerinde ve ve Kirkkonummi bölgesinde 250.000 tüketiciye ısı aktaran 900 kilometrelik yeraltı borularından bahsediyoruz.

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400.000 ton zararlı emisyon tasarrufu sağlanacak

Fortum'un başkanı ve CEO'su Markus Rauramo, proje sayesinde çevreye zararlı emisyonları yılda yaklaşık 400.000 ton azaltmanın mümkün olacağını söyledi. Finlandiya Başbakanı Sanna Marin ise söz konusu projeyi bir "kazan-kazan" anlaşması olarak nitelendirdi.

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