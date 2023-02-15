Honor Magic 5 Lite tanıtıldı: 120 Hz AMOLED ekran, 5.100 mAh pil ve 40W hızlı şarj

Tam Boyutta Gör Honor markası 2023 Mobil Dünya Kongresi'ni beklemeden yeni amiral gemisi Magic 5 serisinin "Lite" modelini tanıttı. Akıllı telefon bilindik tasarım, orta sınıf işlemci, yüksek yenileme hızına sahip bir ekran ve yüksek kapasiteli batarya ile karşımıza çıktı.

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Honor Magic 5 Lite daha önce bazı ülkelerde piyasaya sürülen Honor X9a modelinin yeniden isimlendirilmiş versiyonu olarak geliyor. Cihazda FHD+ çözünürlük ve 120 Hz yenileme hızı sunan 6.67 inç 10 bit AMOLED ekran mevcut. Kavisli panel, parmak izi tarayıcısı da içeriyor.

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Akıllı telefon 6 nm fabrikasyon sürecini temel alan sekiz çekirdekli Snapdragon 695 işlemciyle piyasaya sürüldü. Buna 6 GB RAM ve 128 GB dahili depolama alanı eşlik ediyor. Çinli üretici cihazda 40 watt hızlı şarj destekli 5.100 mAh'lik bir bataryaya yer vermiş.

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Fiyat etiketi de açıklandı

Honor Magic 5 Lite'ın arka panelinde 64 megapiksel ana kamera, 5 megapiksel ultra geniş açılı lens ve 2 megapiksel makro kamera içeren halka şeklinde bir kamera ünitesi bulunuyor. Ön tarafta ise ekranın içine yerleştirilmiş 16 megapiksellik selfie kamerası var.

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Cihazın diğer özelliklerini 5G desteği, NFC modülü, Bluetooth 5.1, USB-C bağlantı noktası ve 3.5 mm kulaklık girişi olarak sıralayabiliriz. Kutudan ise Android 12 işletim sistemi tabanlı Magic UI 6.0 yüklü şekilde çıktığını belirtelim.

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Honor Magic5 Lite'ın 20 Şubat itibarıyla Avrupa'da 379 euro fiyatla satışa sunulması planlanıyor. Siyah, yeşil ve gümüş olmak üzere üç farklı renk seçeneği var. Şirket, Magic 5 ve Magic 5 Pro modellerini ise 27 Şubat tarihinde MWC 2023'te tanıtacak.

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Honor Magic 5 Lite tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı