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    Honor Magic 5 Lite tanıtıldı: 120 Hz AMOLED ekran, 5.100 mAh pil ve 40W hızlı şarj

    Honor markası Avrupa pazarında yeni bir orta sınıf akıllı telefon piyasaya sürdü. Honor Magic 5 Lite isimli model bu ay sonunda tanıtılacak Magic 5 serisinin "junior" modeli olarak geliyor.
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    Honor Magic 5 Lite tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı Tam Boyutta Gör
    Honor markası 2023 Mobil Dünya Kongresi'ni beklemeden yeni amiral gemisi Magic 5 serisinin "Lite" modelini tanıttı. Akıllı telefon bilindik tasarım, orta sınıf işlemci, yüksek yenileme hızına sahip bir ekran ve yüksek kapasiteli batarya ile karşımıza çıktı.

    Honor Magic 5 Lite daha önce bazı ülkelerde piyasaya sürülen Honor X9a modelinin yeniden isimlendirilmiş versiyonu olarak geliyor. Cihazda FHD+ çözünürlük ve 120 Hz yenileme hızı sunan 6.67 inç 10 bit AMOLED ekran mevcut. Kavisli panel, parmak izi tarayıcısı da içeriyor.

    Honor Magic 5 Lite tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı Tam Boyutta Gör

    Akıllı telefon 6 nm fabrikasyon sürecini temel alan sekiz çekirdekli Snapdragon 695 işlemciyle piyasaya sürüldü. Buna 6 GB RAM ve 128 GB dahili depolama alanı eşlik ediyor. Çinli üretici cihazda 40 watt hızlı şarj destekli 5.100 mAh'lik bir bataryaya yer vermiş.

    Honor Magic 5 Lite tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı Tam Boyutta Gör

    Fiyat etiketi de açıklandı

    Honor Magic 5 Lite'ın arka panelinde 64 megapiksel ana kamera, 5 megapiksel ultra geniş açılı lens ve 2 megapiksel makro kamera içeren halka şeklinde bir kamera ünitesi bulunuyor. Ön tarafta ise ekranın içine yerleştirilmiş 16 megapiksellik selfie kamerası var.

    Honor Magic 5 Lite tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı Tam Boyutta Gör

    Cihazın diğer özelliklerini 5G desteği, NFC modülü, Bluetooth 5.1, USB-C bağlantı noktası ve 3.5 mm kulaklık girişi olarak sıralayabiliriz. Kutudan ise Android 12 işletim sistemi tabanlı Magic UI 6.0 yüklü şekilde çıktığını belirtelim.

    Honor Magic 5 Lite tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı Tam Boyutta Gör

    Honor Magic5 Lite'ın 20 Şubat itibarıyla Avrupa'da 379 euro fiyatla satışa sunulması planlanıyor. Siyah, yeşil ve gümüş olmak üzere üç farklı renk seçeneği var. Şirket, Magic 5 ve Magic 5 Pro modellerini ise 27 Şubat tarihinde MWC 2023'te tanıtacak.

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    Aksungur İHA'ya depremde kritik görev

    M
    mistick34 13 saat önce

    güzel çalışma;fakat daha iyisi olabilir. Mesela görüntü aktarmaya ilave olarak termal kamera ile arama yapılabilir.

    E
    emiristanbul 2 gün önce

    herkeze selamlar seçim arifesinde deprem olduğu için belki insanlar akıldan zekadan uzak yorum yapıyor. havadan yapılan keşifin önemini anlamamak mümkün değil

    B
    barisg 4 gün önce

    Uçak mı enkaz altındaki canlıyı takip edecek? Neyi eleştiriyorsun? Depremde hadar gören binaların, yardım konvoylarını, hastanelere giden yolların, şehre giriş çıkış noktalarının havadan tespit ve takip edilmesini mi?

    E
    em007re 4 gün önce

    48 saat havada durabiliyor tespit yapıyor hangi bina nerde yıkılmış raporlarnıyor bunu dronlarla yapamazsın 20 dakikada şarzı bitiyor.

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    alfa-x 6 gün önce

    iyiki varsınız , hep birlikte bu zor günler de geçecek inşAllah

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