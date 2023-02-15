WhatsApp'ın patronu herkesi Telegram'ı bırakmaya çağırdı

Cathcart, WhatsApp'ın Telegram karşısındaki üstünlüğünü göstermek için "Telegram varsayılan olarak uçtan uca şifreleme ile korunmuyor ve grup sohbetleri için E2EE (uçtan uca şifreleme) sunmuyor" ifadelerini kullandı. Ayrıca bu platformun hükümetlerin talep ettiği neredeyse tüm hassas bilgileri paylaşma kapasitesine sahip olduğunu söyledi.
"Farklı bir mesajlaşma uygulamasına geçin"
Cathcart açıklamalarında gizli Telegram sohbetlerin bile okunmasına izin veren bir güvenlik açığının keşfedildiğini ortaya koyan bir Wired makalesine de atıfta bulundu. WhatsApp'ın patronu eleştirilerinin kendilerine hizmet ediyormuş gibi görünebileceğini kabul ediyor. Bu bağlamda herkesi WhatsApp'a geçmeye çağırmadı.
Uçtan uca şifrelemeye sahip başka pek çok harika mesajlaşma aracı olduğunu söyleyen Cathcart "Eğer WhatsApp kullanmayacaksanız, bunlardan birini kullanın ama Telegram'ı kullanmayın" diyerek sözlerini tamamladı.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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güzel çalışma;fakat daha iyisi olabilir. Mesela görüntü aktarmaya ilave olarak termal kamera ile arama yapılabilir.
herkeze selamlar seçim arifesinde deprem olduğu için belki insanlar akıldan zekadan uzak yorum yapıyor. havadan yapılan keşifin önemini anlamamak mümkün değil
Uçak mı enkaz altındaki canlıyı takip edecek? Neyi eleştiriyorsun? Depremde hadar gören binaların, yardım konvoylarını, hastanelere giden yolların, şehre giriş çıkış noktalarının havadan tespit ve takip edilmesini mi?
48 saat havada durabiliyor tespit yapıyor hangi bina nerde yıkılmış raporlarnıyor bunu dronlarla yapamazsın 20 dakikada şarzı bitiyor.
iyiki varsınız , hep birlikte bu zor günler de geçecek inşAllah