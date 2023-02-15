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    WhatsApp'ın patronu herkesi Telegram'ı bırakmaya çağırdı

    WhatsApp'ın bir numaralı ismi Will Cathcart, Telegram'ı hedef aldı. Deneyimli yönetici kullanıcılara seslenerek yeterli düzeyde güvenlik seviyesinden yoksun olan Telegram'ı terk etmelerini istedi.
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    WhatsApp'ın patronu herkesi Telegram'ı bırakmaya çağırdı Tam Boyutta Gör
    WhatsApp başkanı Will Cathcart, Telegram'ı kullanıcılar için yeterli düzeyde güvenlik seviyesinden yoksun olmakla suçladı ve herkesi bu mesajlaşma uygulamasını terk etmeye çağırdı. Deneyimli yönetici konuyla iligli düşüncelerini kişisel Twitter hesabı aracılığıyla paylaştı.

    Cathcart, WhatsApp'ın Telegram karşısındaki üstünlüğünü göstermek için "Telegram varsayılan olarak uçtan uca şifreleme ile korunmuyor ve grup sohbetleri için E2EE (uçtan uca şifreleme) sunmuyor" ifadelerini kullandı. Ayrıca bu platformun hükümetlerin talep ettiği neredeyse tüm hassas bilgileri paylaşma kapasitesine sahip olduğunu söyledi.

    "Farklı bir mesajlaşma uygulamasına geçin"

    Cathcart açıklamalarında gizli Telegram sohbetlerin bile okunmasına izin veren bir güvenlik açığının keşfedildiğini ortaya koyan bir Wired makalesine de atıfta bulundu. WhatsApp'ın patronu eleştirilerinin kendilerine hizmet ediyormuş gibi görünebileceğini kabul ediyor. Bu bağlamda herkesi WhatsApp'a geçmeye çağırmadı.

    Uçtan uca şifrelemeye sahip başka pek çok harika mesajlaşma aracı olduğunu söyleyen Cathcart "Eğer WhatsApp kullanmayacaksanız, bunlardan birini kullanın ama Telegram'ı kullanmayın" diyerek sözlerini tamamladı.

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    Aksungur İHA'ya depremde kritik görev

    M
    mistick34 6 saat önce

    güzel çalışma;fakat daha iyisi olabilir. Mesela görüntü aktarmaya ilave olarak termal kamera ile arama yapılabilir.

    E
    emiristanbul 2 gün önce

    herkeze selamlar seçim arifesinde deprem olduğu için belki insanlar akıldan zekadan uzak yorum yapıyor. havadan yapılan keşifin önemini anlamamak mümkün değil

    B
    barisg 4 gün önce

    Uçak mı enkaz altındaki canlıyı takip edecek? Neyi eleştiriyorsun? Depremde hadar gören binaların, yardım konvoylarını, hastanelere giden yolların, şehre giriş çıkış noktalarının havadan tespit ve takip edilmesini mi?

    E
    em007re 4 gün önce

    48 saat havada durabiliyor tespit yapıyor hangi bina nerde yıkılmış raporlarnıyor bunu dronlarla yapamazsın 20 dakikada şarzı bitiyor.

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    alfa-x 5 gün önce

    iyiki varsınız , hep birlikte bu zor günler de geçecek inşAllah

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