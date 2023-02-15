WhatsApp'ın patronu herkesi Telegram'ı bırakmaya çağırdı

Tam Boyutta Gör WhatsApp başkanı Will Cathcart, Telegram'ı kullanıcılar için yeterli düzeyde güvenlik seviyesinden yoksun olmakla suçladı ve herkesi bu mesajlaşma uygulamasını terk etmeye çağırdı. Deneyimli yönetici konuyla iligli düşüncelerini kişisel Twitter hesabı aracılığıyla paylaştı.

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Cathcart, WhatsApp'ın Telegram karşısındaki üstünlüğünü göstermek için "Telegram varsayılan olarak uçtan uca şifreleme ile korunmuyor ve grup sohbetleri için E2EE (uçtan uca şifreleme) sunmuyor" ifadelerini kullandı. Ayrıca bu platformun hükümetlerin talep ettiği neredeyse tüm hassas bilgileri paylaşma kapasitesine sahip olduğunu söyledi.

"Farklı bir mesajlaşma uygulamasına geçin"

Cathcart açıklamalarında gizli Telegram sohbetlerin bile okunmasına izin veren bir güvenlik açığının keşfedildiğini ortaya koyan bir Wired makalesine de atıfta bulundu. WhatsApp'ın patronu eleştirilerinin kendilerine hizmet ediyormuş gibi görünebileceğini kabul ediyor. Bu bağlamda herkesi WhatsApp'a geçmeye çağırmadı.

Uçtan uca şifrelemeye sahip başka pek çok harika mesajlaşma aracı olduğunu söyleyen Cathcart "Eğer WhatsApp kullanmayacaksanız, bunlardan birini kullanın ama Telegram'ı kullanmayın" diyerek sözlerini tamamladı.

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