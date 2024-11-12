Honor, Magic 7 serisinin en yeni üyesi olan Magic 7 RSR Porsche Design’ı tanıtmaya hazırlanıyor. Bu model, en son Snapdragon 8 Elite yonga setinden güç alacak ve üst düzey donanım özellikleriyle dikkat çekecek. Cihazın teknik özelliklerine dair sızan bilgiler, amiral gemisi seviyesindeki bu modelin hem tasarım hem de performans açısından güçlü bir seçenek sunacağını gösteriyor.

Magic 7 RSR Porsche Design, 6,8 inç boyutunda dört kenarı kavisli bir LTPO ekrana sahip olacak. Bu ekran, 1.5K çözünürlük ve 120 Hz yenileme hızıyla pürüzsüz bir görsel deneyim sunacak. Ön tarafta, 50 megapiksel AON sensör ve 3D yüz tanıma için bir ToF sensörü yer alıyor. Arka kamera kurulumu ise oldukça iddialı: 50 megapiksel OIS destekli bir ana kamera, 50 megapiksel ultra geniş açılı kamera ve 200 megapiksel, 3x periskop telefoto lens OIS desteğiyle birlikte geliyor.

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Cihaz, 100W kablolu ve 80W kablosuz hızlı şarj desteği sunuyor. Batarya kapasitesi henüz kesinleşmese de uzun süreli kullanım sağlayacak bir pil ömrü bekleniyor. İşletim sistemi olarak Android 15 tabanlı Magic OS 9 ile kullanıcıların karşısına çıkacak. Ek olarak, tek noktadan ultrasonik parmak izi sensörü, suya ve toza dayanıklılık sertifikası gibi özellikler cihazın dayanıklılığını artırıyor.

Magic 7 RSR Porsche Design, kullanıcılarına iki farklı depolama seçeneği sunacak: 24 GB RAM ile 512 GB veya 1 TB depolama alanı. Renk seçenekleri ise mor ve gri tonlarıyla zarif bir tasarım vadediyor. Bu model, üst düzey performans ve şık tasarımı bir arada isteyenler için güçlü bir alternatif olacak.

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Honor, Magic 7 serisine özel bir model daha eklemeye hazırlanıyor