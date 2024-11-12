Honor, Magic 7 serisine özel bir model daha eklemeye hazırlanıyor

Honor, Magic 7 serisinin en yeni üyesi olan Magic 7 RSR Porsche Design’ı tanıtmaya hazırlanıyor. Bu model, en son Snapdragon 8 Elite yonga setinden güç alacak ve üst düzey donanım özellikleriyle dikkat çekecek. Cihazın teknik özelliklerine dair sızan bilgiler, amiral gemisi seviyesindeki bu modelin hem tasarım hem de performans açısından güçlü bir seçenek sunacağını gösteriyor.
Magic 7 RSR Porsche Design, 6,8 inç boyutunda dört kenarı kavisli bir LTPO ekrana sahip olacak. Bu ekran, 1.5K çözünürlük ve 120 Hz yenileme hızıyla pürüzsüz bir görsel deneyim sunacak. Ön tarafta, 50 megapiksel AON sensör ve 3D yüz tanıma için bir ToF sensörü yer alıyor. Arka kamera kurulumu ise oldukça iddialı: 50 megapiksel OIS destekli bir ana kamera, 50 megapiksel ultra geniş açılı kamera ve 200 megapiksel, 3x periskop telefoto lens OIS desteğiyle birlikte geliyor.
Cihaz, 100W kablolu ve 80W kablosuz hızlı şarj desteği sunuyor. Batarya kapasitesi henüz kesinleşmese de uzun süreli kullanım sağlayacak bir pil ömrü bekleniyor. İşletim sistemi olarak Android 15 tabanlı Magic OS 9 ile kullanıcıların karşısına çıkacak. Ek olarak, tek noktadan ultrasonik parmak izi sensörü, suya ve toza dayanıklılık sertifikası gibi özellikler cihazın dayanıklılığını artırıyor.
Magic 7 RSR Porsche Design, kullanıcılarına iki farklı depolama seçeneği sunacak: 24 GB RAM ile 512 GB veya 1 TB depolama alanı. Renk seçenekleri ise mor ve gri tonlarıyla zarif bir tasarım vadediyor. Bu model, üst düzey performans ve şık tasarımı bir arada isteyenler için güçlü bir alternatif olacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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1 yaz kısa süre kullanım için ideal,
Hawli
Çok eğlenceli görünüyor :))
Baya eğlenceli görünüyor :)
Eğlenceli görünüyor
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir