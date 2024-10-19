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    Honor Magic 7 serisi canlı olarak görüntülendi: İşte tasarımı

    Honor Magic 7 ve Magic 7 Pro önümüzdeki birkaç hafta içinde tanıtılacak. Cihazın tasarımını özellikle de arkasını merak edenler için net görseller internette paylaşıldı.
    honor magic 7 tasarım & beklenen özellikler Tam Boyutta Gör
    Honor’un yakında tanıtacağı akıllı telefonu Magic 7’yi geçtiğimiz günlerde şirketin CEO’su Zhao Ming’in elinde görmüştük. Asıl merak edilen arka tasarımı da yeni bir sızıntıda ortaya çıktı.

    Honor Magic 7 ve Magic 7 Pro’nun yüksek kaliteli render görselleri ve gerçek fotoğrafları paylaşıldı. Arkada göze çarpan detay gümüş veya gri kenarlı sekizgen tasarıma sahip kamera bölümü. Modül, üç kamera sensörüne (periscope telefoto lens dahil) ve LEF flaşa ev sahipliği yapıyor. Altta markanın logosu da dikkat çekiyor.

    Honor Magic 7’nin renk seçeneklerini merak edenler için; altın, beyaz, siyah, mavi ve gri renkler olacak. Pro modelde daha yumuşak beyaz, siyah, mavi ve gri renk seçenekleri olacak. En üst ve pahalı modelde 1TB depolama alanı olacak. Bellek miktarı henüz bilinmiyor.

    Honor Magic 7 serisi beklenen özellikleri

    Magic 7 serisi, Qualcomm’un Snapdragon 8 Elite işlemcisi ile gelebilir. Kamera kurulumu, 50MP ana kamera (Omnivision OV50H), 50MP periskop telefoto lens (Sony IMX882) ve 50MP - 200MP arası değişen üçüncü bir sensörden (Samsung HP3) oluşacak. Standart modelin 1.5K çözünürlüklü, Pro’nun 2K çözünürlüklü OLED ekrana sahip olacağı söyleniyor. Pro’nun ayrıca 100w kablolu, 66w kablosuz şarjı destekleyen 5800 mAh bataryadan güç alması bekleniyor. Her iki modelin de IP68/IP69 sertifikasına ve ultrasonic parmak izi okuyucuyla gelmesi muhtemel. Pro modelde uydu bağlantısı da olabilir.

    Honor’un telefondan önce MagicOS 9.0 işletim sistemini tanıtacak. Magic 7 serisinin tasarımı ve özelliklerine ilişkin tüm detayları 30 Ekim’de öğreneceğiz.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    F
    f1bilalII 1 gün önce

    Baya eğlenceli görünüyor :)

    S
    sultanneb 2 gün önce

    Eğlenceli görünüyor

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    filozof1281 3 hafta önce

    mars için birebir :)

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    34savas34 3 hafta önce

    Son derece farklı bir alet :D

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    karagece25 1 ay önce

    çöp

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    onderweb 1 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 1 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 1 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 3 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 3 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 6 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 7 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 8 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 9 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 9 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 10 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 11 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 11 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 1 yıl önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    rszx247 1 yıl önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

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