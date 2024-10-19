Honor Magic 7 serisi canlı olarak görüntülendi: İşte tasarımı

Honor Magic 7 ve Magic 7 Pro’nun yüksek kaliteli render görselleri ve gerçek fotoğrafları paylaşıldı. Arkada göze çarpan detay gümüş veya gri kenarlı sekizgen tasarıma sahip kamera bölümü. Modül, üç kamera sensörüne (periscope telefoto lens dahil) ve LEF flaşa ev sahipliği yapıyor. Altta markanın logosu da dikkat çekiyor.
Honor Magic 7’nin renk seçeneklerini merak edenler için; altın, beyaz, siyah, mavi ve gri renkler olacak. Pro modelde daha yumuşak beyaz, siyah, mavi ve gri renk seçenekleri olacak. En üst ve pahalı modelde 1TB depolama alanı olacak. Bellek miktarı henüz bilinmiyor.
Honor Magic 7 serisi beklenen özellikleri
Magic 7 serisi, Qualcomm’un Snapdragon 8 Elite işlemcisi ile gelebilir. Kamera kurulumu, 50MP ana kamera (Omnivision OV50H), 50MP periskop telefoto lens (Sony IMX882) ve 50MP - 200MP arası değişen üçüncü bir sensörden (Samsung HP3) oluşacak. Standart modelin 1.5K çözünürlüklü, Pro’nun 2K çözünürlüklü OLED ekrana sahip olacağı söyleniyor. Pro’nun ayrıca 100w kablolu, 66w kablosuz şarjı destekleyen 5800 mAh bataryadan güç alması bekleniyor. Her iki modelin de IP68/IP69 sertifikasına ve ultrasonic parmak izi okuyucuyla gelmesi muhtemel. Pro modelde uydu bağlantısı da olabilir.
Honor’un telefondan önce MagicOS 9.0 işletim sistemini tanıtacak. Magic 7 serisinin tasarımı ve özelliklerine ilişkin tüm detayları 30 Ekim’de öğreneceğiz.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Baya eğlenceli görünüyor :)
Eğlenceli görünüyor
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)