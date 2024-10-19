Honor Magic 7 serisi canlı olarak görüntülendi: İşte tasarımı

Tam Boyutta Gör Honor’un yakında tanıtacağı akıllı telefonu Magic 7’yi geçtiğimiz günlerde şirketin CEO’su Zhao Ming’in elinde görmüştük. Asıl merak edilen arka tasarımı da yeni bir sızıntıda ortaya çıktı.

Bütçe dostu akıllı telefon Honor X7c tanıtıldı 9 sa. önce eklendi

Honor Magic 7 ve Magic 7 Pro’nun yüksek kaliteli render görselleri ve gerçek fotoğrafları paylaşıldı. Arkada göze çarpan detay gümüş veya gri kenarlı sekizgen tasarıma sahip kamera bölümü. Modül, üç kamera sensörüne (periscope telefoto lens dahil) ve LEF flaşa ev sahipliği yapıyor. Altta markanın logosu da dikkat çekiyor.

Honor Magic 7’nin renk seçeneklerini merak edenler için; altın, beyaz, siyah, mavi ve gri renkler olacak. Pro modelde daha yumuşak beyaz, siyah, mavi ve gri renk seçenekleri olacak. En üst ve pahalı modelde 1TB depolama alanı olacak. Bellek miktarı henüz bilinmiyor.

Honor Magic 7 serisi beklenen özellikleri

Magic 7 serisi, Qualcomm’un Snapdragon 8 Elite işlemcisi ile gelebilir. Kamera kurulumu, 50MP ana kamera (Omnivision OV50H), 50MP periskop telefoto lens (Sony IMX882) ve 50MP - 200MP arası değişen üçüncü bir sensörden (Samsung HP3) oluşacak. Standart modelin 1.5K çözünürlüklü, Pro’nun 2K çözünürlüklü OLED ekrana sahip olacağı söyleniyor. Pro’nun ayrıca 100w kablolu, 66w kablosuz şarjı destekleyen 5800 mAh bataryadan güç alması bekleniyor. Her iki modelin de IP68/IP69 sertifikasına ve ultrasonic parmak izi okuyucuyla gelmesi muhtemel. Pro modelde uydu bağlantısı da olabilir.

Honor’un telefondan önce MagicOS 9.0 işletim sistemini tanıtacak. Magic 7 serisinin tasarımı ve özelliklerine ilişkin tüm detayları 30 Ekim’de öğreneceğiz.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Mobil Teknolojiler

Android Haberleri

Honor Magic 7 Pro canlı olarak görüntülendi: İşte tasarımı