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    Honor Magic V Flip, Haziran ayında piyasaya sürülebilir: İşte beklenen özellikler

    Önümüzdeki haftalarda Çin'de piyasaya sürülmesi beklenen Honor'un yeni dikey katlanan akıllı cihazı Magic V Flip, yakın bir zamanda 3C sertifikasında listelendi. İşte detaylar:
    Honor Magic V Flip, Haziran ayında piyasaya sürülebilir Tam Boyutta Gör
    Geçtiğimiz ay yeni akıllı telefonları Honor 200 ve 200 Pro'yu Çin'de piyasaya süren Honor, şimdilerde yeni dikey katlanabilir cihazı Magic V Flip üzerinde çalışmakta. Bu ay Çin'de piyasaya sürülmesi beklenen LRA-AN00 model numarasına sahip cihaz, yakın bir zamanda 3C sertifika sitesinde listelendi ve böylece cihazın şarj ayrıntıları da ortaya çıktı.

    İşte Honor Magic V Flip'in beklenen özellikleri:

    LRA-AN00 model numarası ile 3C sertifikasında listelenen Honor Magic V Flip, listeye göre 66W'a kadar hızlı şarjı destekleyen HN-110600C00 / HW-110600C02 şarj cihazıyla birlikte gönderilecek. Geçmiş raporlara göreyse Magic V Flip'in Motorola Razr 50 serisi gibi oldukça büyük bir kapak ekranına sahip olması muhtemel.

    Honor Magic V Flip, Haziran ayında piyasaya sürülebilir Tam Boyutta Gör
    Cihazın beklenen diğer özelliği ise 4.500mAh kapasiteye sahip bataryası. Eğer gerçekten de cihaz bu kapasiteye sahip olursa dikey katlanabilir bir telefonda görülen en büyük bataryaya sahip olabilir. Haziran ayında piyasaya sürülmesi beklenen cihazın bilinen özellikleri şimdilik bunlarla sınırlı olsa da önümüzdeki günlerde daha fazla ayrıntının ortaya çıkması kuvvetle muhtemel.
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 2 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 2 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    emrahmt 3 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 4 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 5 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 5 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 7 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 7 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 7 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 8 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 9 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 9 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 9 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 9 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 9 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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