Honor Magic V Flip, Haziran ayında piyasaya sürülebilir: İşte beklenen özellikler

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Tam Boyutta Gör Geçtiğimiz ay yeni akıllı telefonları Honor 200 ve 200 Pro'yu Çin'de piyasaya süren Honor, şimdilerde yeni dikey katlanabilir cihazı Magic V Flip üzerinde çalışmakta. Bu ay Çin'de piyasaya sürülmesi beklenen LRA-AN00 model numarasına sahip cihaz, yakın bir zamanda 3C sertifika sitesinde listelendi ve böylece cihazın şarj ayrıntıları da ortaya çıktı.

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İşte Honor Magic V Flip'in beklenen özellikleri:

LRA-AN00 model numarası ile 3C sertifikasında listelenen Honor Magic V Flip, listeye göre 66W'a kadar hızlı şarjı destekleyen HN-110600C00 / HW-110600C02 şarj cihazıyla birlikte gönderilecek. Geçmiş raporlara göreyse Magic V Flip'in Motorola Razr 50 serisi gibi oldukça büyük bir kapak ekranına sahip olması muhtemel.

Tam Boyutta Gör Cihazın beklenen diğer özelliği ise 4.500mAh kapasiteye sahip bataryası. Eğer gerçekten de cihaz bu kapasiteye sahip olursa dikey katlanabilir bir telefonda görülen en büyük bataryaya sahip olabilir. Haziran ayında piyasaya sürülmesi beklenen cihazın bilinen özellikleri şimdilik bunlarla sınırlı olsa da önümüzdeki günlerde daha fazla ayrıntının ortaya çıkması kuvvetle muhtemel.

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Honor Magic V Flip, Haziran ayında piyasaya sürülebilir