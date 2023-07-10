Honor Watch 4 dörtgen ekranı ile ortaya çıktı

Honor Watch 4 neler sunuyor?
Honor Watch 4 dörtgen tasarıma sahip bir akıllı saat olarak tasarlanmış. Sağ kısımda tek bir tuş dikkat çekiyor. Saat firmanın ilk eSIM barındıran modeli olacak ancak bu tür akıllı saatler ortalama 5-7 gün kullanım süresi sunuyor. Honor Watch 4 ise 10 güne varan kullanım süresi ile önemli bir işe imza atabilir.
eSIM bağlantısı haliyle akıllı saatin bağımsız bir şekilde çağrıları almasını sağlayacak. Bu da sürekli bir akıllı telefon bağlantısına ihtiyaç bırakmıyor. 12 Temmuz tarihinde tanıtılması beklenen Honor Watch 4 yanında Honor Magic V2 katlanabilir akıllı telefon ve Honor MagicPad 13 tablet modeli de görücüye çıkacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Iron Kurye
teskurler super kurye
Fururlar oni purada :)