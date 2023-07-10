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    Honor Watch 4 dörtgen ekranı ile ortaya çıktı

    Honor Watch 4 akıllı saat modeli dörtgen tasarımı ve eSIM özelliği sayesinde sınıfında dikkat çekmeyi başarıyor. Üstelik 10 güne kadar kullanım süresi de buna katkı yapıyor.
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    Honor Watch 4 Tam Boyutta Gör
    Kısa süre sonra önemli bir lansman düzenleyecek olan Honor markasının tanıtacağı ürünlerden birisi de akıllı saat olacak. Honor Watch 4 ilk kez eSIM özelliği sunması ile firma açısından önemli bir yer tutacak.

    Honor Watch 4 neler sunuyor?

    Honor Watch 4 dörtgen tasarıma sahip bir akıllı saat olarak tasarlanmış. Sağ kısımda tek bir tuş dikkat çekiyor. Saat firmanın ilk eSIM barındıran modeli olacak ancak bu tür akıllı saatler ortalama 5-7 gün kullanım süresi sunuyor. Honor Watch 4 ise 10 güne varan kullanım süresi ile önemli bir işe imza atabilir.

    eSIM bağlantısı haliyle akıllı saatin bağımsız bir şekilde çağrıları almasını sağlayacak. Bu da sürekli bir akıllı telefon bağlantısına ihtiyaç bırakmıyor. 12 Temmuz tarihinde tanıtılması beklenen Honor Watch 4 yanında Honor Magic V2 katlanabilir akıllı telefon ve Honor MagicPad 13 tablet modeli de görücüye çıkacak.

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    mk148a 4 gün önce

    Iron Kurye

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    darkaura 5 gün önce

    teskurler super kurye

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    DreamSs 6 gün önce

    Fururlar oni purada :)

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