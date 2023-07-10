Honor Watch 4 dörtgen ekranı ile ortaya çıktı

Tam Boyutta Gör Kısa süre sonra önemli bir lansman düzenleyecek olan Honor markasının tanıtacağı ürünlerden birisi de akıllı saat olacak. Honor Watch 4 ilk kez eSIM özelliği sunması ile firma açısından önemli bir yer tutacak.

Honor Watch 4 neler sunuyor?

Honor Watch 4 dörtgen tasarıma sahip bir akıllı saat olarak tasarlanmış. Sağ kısımda tek bir tuş dikkat çekiyor. Saat firmanın ilk eSIM barındıran modeli olacak ancak bu tür akıllı saatler ortalama 5-7 gün kullanım süresi sunuyor. Honor Watch 4 ise 10 güne varan kullanım süresi ile önemli bir işe imza atabilir.

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eSIM bağlantısı haliyle akıllı saatin bağımsız bir şekilde çağrıları almasını sağlayacak. Bu da sürekli bir akıllı telefon bağlantısına ihtiyaç bırakmıyor. 12 Temmuz tarihinde tanıtılması beklenen Honor Watch 4 yanında Honor Magic V2 katlanabilir akıllı telefon ve Honor MagicPad 13 tablet modeli de görücüye çıkacak.

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