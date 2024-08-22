Honor, katlanabilir akıllı telefon pazarında yenilikçi adımlar atmaya devam ediyor. Şirket, yeni Magic V3 modelini dünya çapında tanıtmak için büyük bir etkinliğe hazırlanıyor. Bu etkinlikte, Samsung’un Galaxy Z Fold 6 modeline meydan okuyarak dikkat çeken Honor, şimdi de Guinness Dünya Rekoru'na göz dikmiş durumda.

Honor, Guinness Dünya Rekoru denemesinde, ünlü kart kuleleriyle tanınan Bryan Berg ile iş birliği yapacak. Bu denemede amaç, dünyanın en yüksek kart kulesini inşa etmek. Ancak bu denemeyi diğerlerinden farklı kılan bir detay var; en üstte, sadece 226 gram ağırlığındaki Honor Magic V3 katlanabilir telefon yer alacak. Bu hamle, cihazın hafifliğini ve dayanıklılığını vurgulamayı amaçlıyor. Karşılaştırma yapmak gerekirse, Samsung’un Galaxy Z Fold 6 modeli 239 gram ağırlığa sahip ve kalınlığı 12.1 mm iken, Magic V3 sadece 9.2 mm kalınlığında.

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Bu heyecan verici dünya rekoru denemesi, 22 Ağustos 2024 (bugün) tarihinde, saat 15:00 CEST’de gerçekleşecek. Honor, bu önemli anı hem kendi resmi X hesabı üzerinden hem de YouTube kanalında canlı olarak yayınlayacak. Bryan Berg, 8 saat sürecek bu deneme boyunca yapıştırıcı kullanmadan en yüksek kart kulesini inşa etmeye çalışacak. Honor’un bu deneme ile hem teknolojisini sergilemesi hem de markasına global bir görünürlük kazandırması bekleniyor.

Honor’un Magic V3 modeli, katlanabilir telefonlar arasında ince ve hafif yapısıyla öne çıkarken, bu rekor denemesi de cihazın mühendislik başarısını ve günlük kullanımdaki dayanıklılığını gözler önüne serecek. Honor’un bu iddialı hamlesi, teknoloji dünyasında şimdiden büyük bir merak uyandırmış durumda.

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Honor Magic V3 gözünü Guinness Rekorlar Kitabı’na dikti