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    Honor Magic V3 gözünü Guinness Rekorlar Kitabı’na dikti

    Dünyanın en ince katlanabilir akıllı telefonu tanımıyla satışa sunulan ve yakında global pazara da açılacak olan Honor Magic V3, bu defa ilginç bir rekor denemesiyle karşımızda.

    Honor Magic V3 gözünü Guinness Rekorlar Kitabı’na dikti

    Honor, katlanabilir akıllı telefon pazarında yenilikçi adımlar atmaya devam ediyor. Şirket, yeni Magic V3 modelini dünya çapında tanıtmak için büyük bir etkinliğe hazırlanıyor. Bu etkinlikte, Samsung’un Galaxy Z Fold 6 modeline meydan okuyarak dikkat çeken Honor, şimdi de Guinness Dünya Rekoru'na göz dikmiş durumda.

    Honor, Guinness Dünya Rekoru denemesinde, ünlü kart kuleleriyle tanınan Bryan Berg ile iş birliği yapacak. Bu denemede amaç, dünyanın en yüksek kart kulesini inşa etmek. Ancak bu denemeyi diğerlerinden farklı kılan bir detay var; en üstte, sadece 226 gram ağırlığındaki Honor Magic V3 katlanabilir telefon yer alacak. Bu hamle, cihazın hafifliğini ve dayanıklılığını vurgulamayı amaçlıyor. Karşılaştırma yapmak gerekirse, Samsung’un Galaxy Z Fold 6 modeli 239 gram ağırlığa sahip ve kalınlığı 12.1 mm iken, Magic V3 sadece 9.2 mm kalınlığında.

    Bu heyecan verici dünya rekoru denemesi, 22 Ağustos 2024 (bugün) tarihinde, saat 15:00 CEST’de gerçekleşecek. Honor, bu önemli anı hem kendi resmi X hesabı üzerinden hem de YouTube kanalında canlı olarak yayınlayacak. Bryan Berg, 8 saat sürecek bu deneme boyunca yapıştırıcı kullanmadan en yüksek kart kulesini inşa etmeye çalışacak. Honor’un bu deneme ile hem teknolojisini sergilemesi hem de markasına global bir görünürlük kazandırması bekleniyor.

    Honor’un Magic V3 modeli, katlanabilir telefonlar arasında ince ve hafif yapısıyla öne çıkarken, bu rekor denemesi de cihazın mühendislik başarısını ve günlük kullanımdaki dayanıklılığını gözler önüne serecek. Honor’un bu iddialı hamlesi, teknoloji dünyasında şimdiden büyük bir merak uyandırmış durumda.

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    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    0
    01muallim 1 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 1 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 5 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    E_Y_B_H_P_T 5 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 6 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 7 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 7 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 8 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 9 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 9 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 10 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 11 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 11 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 11 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 yıl önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 yıl önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 yıl önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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