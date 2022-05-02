Honor Play 30'un özellikleri ortaya çıktı

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Honor, geçtiğimiz aylarda Çin'de Honor Play 30 Plus'ı tanıtmıştı. Şimdi ortaya çıkan bilgiler Honor'un Honor Play 30 adında bir cihazı duyuracağını işaret ediyor. İşte Honor Play 30'un ortaya çıkan özellikleri.

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Honor Play 30, 6,51 inç TFT ekranla gelecek

Honor'un MIIT sertifikası sonrası görünen modeli Honor Play 30, görünüşe göre 6,51 inç büyüklüğünde TFT bir ekranla geliyor. Üzerinde çözünürlüğü bilinmeyen bir selfie kamerası taşıyan bu ekran, HD+ kalitesinde görüntüler sunuyor. Arka tarafta ise 13MP + 5MP olmak üzere çift kamera yer alıyor.

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Performansını 2.2GHz 8 çekirdekli bir işlemciden alan Honor Play 30, bu işlemciyi 4GB, 6GB, 8GB ve 12GB olmak üzere dört farklı RAM bellek seçeneği ile destekleyebilecek. Depolama tarafında ise 64GB, 128GB ve 256GB olmak üzere üç seçenek sunulması bekleniliyor. Aynı zamanda cihazda microSD kart yuvası da bulunuyor.

Son olarak 5G desteğine de sahip olan Honor Play 30, 10W hızlı şarj desteği ve 4900mAh'lik bir batarya ile geliyor. Mavi, siyah, gümüş ve altın renk seçenekleri sunacak olan cihaz, 8,68 mm kalınlığında ve 194 gram ağırlığında olacak.

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