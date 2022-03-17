Honor Magic4 Ultimate kamerada devleşiyor

Honor Magic4 serisini geçtiğimiz ay tanıtan Çinli üretici bu hafta da global pazara çıkardı. Bununla birlikte global pazar için seride dikkat çekici yeni bir model daha yer alıyordu. Honor Magic4 Ultimate kamerada farklılaşıyor.
Honor Magic4 Ultimate özellikleri ve fiyatı
- 6.81 inçlik LTPO 1,312 x 2,848 piksel OLED ekran
- Snapdragon 8 Gen 1 yonga seti
- 12GB LPDDR5 RAM
- 512GB UFS 3.3 depolama
- 50MP+64MP+50MP+64MP+3D ToF arka kamera
- 12MP+3D ön kamera
- 4600mAh batarya
- 100W hızlı şarj, 50W kablosuz şarj
- 1260$
Honor Magic4 Ultimate serinin özellikle kamera tarafındaki iyileştirmeleriyle en iyi modeli durumunda. 50MP ana sensörün boyutu 1/1.12 inç ve 8 elemanlı lens sistem ile çok keskin görüntüler elde edebiliyor. 64MP ultra geniş sensör 1/2 inç ve 7 elemanlı bir lens barındırıyor. 50MP geniş spektrum sensör yanında 64MP 3.5x telefoto sensör yer arıyor. 8x8 dToF derinlik sensörü ve 8 kanal sıcaklık sensörü ile sınıfının en iyi paketi ortaya çıkıyor.
Özel görüntü işlemcisi 28.8 TOPS performans ulaşıyor ve oldukça verimli. Kanal başına 20-bit veri işleyebiliyor ve 4K gece modu sunabiliyor. Magic-Log2 video formatı ise 10-bit Log formatında 4K 60fps kayda imkân tanıyor. DXOMark testlerinde cihaz 146 puan ile zirveye yerleşmiş durumda.
Ekran ise 1920Hz PWM özelliği ile gözle görülemeyecek kadar hızlı açılıp kapanıyor ve gözlerin yorulmasının önüne geçiyor. LTPO teknolojisi ise 1Hz-120Hz arasında tazeleme hızı geçişleri sağlıyor. Ekran DXOMark testlerinde 95 puan ile üçüncü sıraya yerleşiyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Hatta yurt dışına satış bile yapıldı , tebrikler mühendislerimize ,tebrikler bu imkanları sağlayanlara