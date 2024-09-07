3K 144Hz ekranlı Honor MagicPad 2, Türkiye'de satışta

- Honor MagicPad 2 neler sunuyor?
- Honor MagicPad 2 fiyatı ne kadar?
- Honor MagicPad 2 özellikleri
- Yorumlar
Honor MagicPad 2 neler sunuyor?
Honor’un yeni tableti, sürükleyici ses deneyimi için IMAX Enhanced ve DTS sertifikalı. Ayrıca önceki modele kıyasla ses alanını %25 oranında genişlettiği iddia edilen Honor’un kendi uzamsal ses teknolojisi var. Qualcomm’un Snapdragon 8s Gen 3 işlemcisinden güç alan tablet, 10.050 mAh batarya ile geliyor ve kutunun içinden 66w şarj adaptörü çıkıyor.
MagicPad 2, Honor’un MagicOS 8.0 ile özelleştirdiği Android 14 üzerinde çalışıyor. İşletim sistemi, tek bir eylemle cihazlar arasında uygulamalara ve servislere erişmenizi sağlayan Magic Portal gibi bir dizi yapay zeka destekli özellikle geliyor. Sesi metne dönüştürme, el yazısını düzeltme, formül tanıma gibi başka AI özellikleri var.
13MP arka, 9MP ön kamera, üç mikrofon, sekiz hoparlör ile donatılan tablet, Bluetooth 5.3 bağlantısını kullanıyor. Son olarak, tabletin ay ışığı beyazı ve siyah renk seçenekleri bulunuyor.
Honor MagicPad 2 fiyatı ne kadar?
Honor MagicPad 2, 12GB RAM 512GB geliyor ve fiyatı 27.999 TL.
Honor MagicPad 2 özellikleri
- Ekran: 12.3 inç, 3000x1920, OLED
- İşlemci: Snapdragon 8s Gen 3
- Bellek: 8GB RAM
- Depolama: 256GB
- Arka kamera: 13MP f/2.0
- Ön kamera: 9MP f/2.2
- Batarya: 10050
- Bağlanabilirlik: WiFi 6, Bluetooth 5.3
- Ses: 3 mikrofon, 8 hoparlör
- İşletim sistemi: Android 14, MagicOS 8.0.1
- Boyut ve ağırlık: 274.5 x 180.5 x 5.8mm, 555 g
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@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.