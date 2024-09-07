Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    3K 144Hz ekranlı Honor MagicPad 2, Türkiye'de satışta

    Honor, IFA 2024 etkinliğinde yeni katlanabilir telefonu Magic V3 ile birlikte üst seviye Android tabletinin küresel tanıtımını yaptı. Honor MagicPad 2 modeli, Türkiye'de satışa sunuldu.
    Honor MagicPad 2 tanıtıldı IFA 2024 Tam Boyutta Gör
    Honor, IFA 2024’te yeni premium tabletinin küresel lansmanını yaptı. Honor MagicPad 2 12.3 inç modeli, OnePlus Pad 2, Samsung Galaxy Tab S9 gibi cihazlarla rekabet edecek düzeyde.

    Honor MagicPad 2 neler sunuyor?

    Honor MagicPad 2 özellikleri nasıl Tam Boyutta Gör
    Honor MagicPad 2, 5.8 mm inceliğinde ve 555 gr ağırlığında. Tabletin 12.3 inç OLED ekranı, 3K çözünürlük, 144Hz yenileme hızı, 1600 nit parlaklık sağlıyor. Göz yorgunluğunu azaltmak için AI Defocus Display gibi özellikler ve uzun süreli kullanımda yorgunluğu en aza indirmek için yüksek frekanslı 4320Hz PWM karartma gibi bir dizi özellik mevcut.

    Honor’un yeni tableti, sürükleyici ses deneyimi için IMAX Enhanced ve DTS sertifikalı. Ayrıca önceki modele kıyasla ses alanını %25 oranında genişlettiği iddia edilen Honor’un kendi uzamsal ses teknolojisi var. Qualcomm’un Snapdragon 8s Gen 3 işlemcisinden güç alan tablet, 10.050 mAh batarya ile geliyor ve kutunun içinden 66w şarj adaptörü çıkıyor.

    MagicPad 2, Honor’un MagicOS 8.0 ile özelleştirdiği Android 14 üzerinde çalışıyor. İşletim sistemi, tek bir eylemle cihazlar arasında uygulamalara ve servislere erişmenizi sağlayan Magic Portal gibi bir dizi yapay zeka destekli özellikle geliyor. Sesi metne dönüştürme, el yazısını düzeltme, formül tanıma gibi başka AI özellikleri var.

    13MP arka, 9MP ön kamera, üç mikrofon, sekiz hoparlör ile donatılan tablet, Bluetooth 5.3 bağlantısını kullanıyor. Son olarak, tabletin ay ışığı beyazı ve siyah renk seçenekleri bulunuyor.

    Honor MagicPad 2 fiyatı ne kadar?

    Honor MagicPad 2, 12GB RAM 512GB geliyor ve fiyatı 27.999 TL.

    Honor MagicPad 2 özellikleri

    Honor MagicPad 2 teknik özellikleri Tam Boyutta Gör

    • Ekran: 12.3 inç, 3000x1920, OLED
    • İşlemci: Snapdragon 8s Gen 3
    • Bellek: 8GB RAM
    • Depolama: 256GB
    • Arka kamera: 13MP f/2.0
    • Ön kamera: 9MP f/2.2
    • Batarya: 10050
    • Bağlanabilirlik: WiFi 6, Bluetooth 5.3
    • Ses: 3 mikrofon, 8 hoparlör
    • İşletim sistemi: Android 14, MagicOS 8.0.1
    • Boyut ve ağırlık: 274.5 x 180.5 x 5.8mm, 555 g
    Kaynakça https://www.gizmochina.com/2024/09/05/honor-magicpad-2-global-launch/ https://www.honor.com/my/tablets/honor-magicpad-2/
    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    Profil resmi
    poopae2W 1 hafta önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 1 hafta önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 1 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 1 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 5 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    Profil resmi
    E_Y_B_H_P_T 5 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 7 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

    Profil resmi
    garez41 7 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    Profil resmi
    Rindaman 8 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 9 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 10 ay önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 10 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

    Profil resmi
    SupremeMasterr 11 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

    Profil resmi
    ccguven 12 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

    Profil resmi
    rszx247 1 yıl önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 yıl önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

    Profil resmi
    alex59 1 yıl önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

    Profil resmi
    Rhodope Thrax 1 yıl önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

    Profil resmi
    RaptorFX 1 yıl önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    sağa sola dönüşlerde gelen tak sesi mass effect legendary edition türkçe yama schweppes tonik banka rehinli araç kasko zorunlumu machine check exception

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    12.000-15.000 TL Arası Telefonlar
    Samsung Galaxy A23
    Samsung Galaxy A23
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    10.000 TL Altındaki Laptoplar
    Lenovo V15 82QY00R1TX
    Lenovo V15 82QY00R1TX
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız