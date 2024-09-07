3K 144Hz ekranlı Honor MagicPad 2, Türkiye'de satışta

2011 yılından beri teknoloji yayınlarında editörlük görevi üstlenen Erkan, DH’de ağırlıklı olarak teknoloji tutkunlarının ilgisini çekecek rehber içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör Honor, IFA 2024’te yeni premium tabletinin küresel lansmanını yaptı. Honor MagicPad 2 12.3 inç modeli, OnePlus Pad 2, Samsung Galaxy Tab S9 gibi cihazlarla rekabet edecek düzeyde.

Honor Magic V3'ün küresel lansmanı yapıldı: Fiyatı ne kadar? 1 gün önce eklendi

Honor MagicPad 2 neler sunuyor?

Tam Boyutta Gör Honor MagicPad 2, 5.8 mm inceliğinde ve 555 gr ağırlığında. Tabletin 12.3 inç OLED ekranı, 3K çözünürlük, 144Hz yenileme hızı, 1600 nit parlaklık sağlıyor. Göz yorgunluğunu azaltmak için AI Defocus Display gibi özellikler ve uzun süreli kullanımda yorgunluğu en aza indirmek için yüksek frekanslı 4320Hz PWM karartma gibi bir dizi özellik mevcut.

Honor’un yeni tableti, sürükleyici ses deneyimi için IMAX Enhanced ve DTS sertifikalı. Ayrıca önceki modele kıyasla ses alanını %25 oranında genişlettiği iddia edilen Honor’un kendi uzamsal ses teknolojisi var. Qualcomm’un Snapdragon 8s Gen 3 işlemcisinden güç alan tablet, 10.050 mAh batarya ile geliyor ve kutunun içinden 66w şarj adaptörü çıkıyor.

MagicPad 2, Honor’un MagicOS 8.0 ile özelleştirdiği Android 14 üzerinde çalışıyor. İşletim sistemi, tek bir eylemle cihazlar arasında uygulamalara ve servislere erişmenizi sağlayan Magic Portal gibi bir dizi yapay zeka destekli özellikle geliyor. Sesi metne dönüştürme, el yazısını düzeltme, formül tanıma gibi başka AI özellikleri var.

13MP arka, 9MP ön kamera, üç mikrofon, sekiz hoparlör ile donatılan tablet, Bluetooth 5.3 bağlantısını kullanıyor. Son olarak, tabletin ay ışığı beyazı ve siyah renk seçenekleri bulunuyor.

Honor MagicPad 2 fiyatı ne kadar?

Honor MagicPad 2, 12GB RAM 512GB geliyor ve fiyatı 27.999 TL.

Honor MagicPad 2 özellikleri

Tam Boyutta Gör

Ekran : 12.3 inç, 3000x1920, OLED

: 12.3 inç, 3000x1920, OLED İşlemci : Snapdragon 8s Gen 3

: Snapdragon 8s Gen 3 Bellek : 8GB RAM

: 8GB RAM Depolama : 256GB

: 256GB Arka kamera : 13MP f/2.0

: 13MP f/2.0 Ön kamera : 9MP f/2.2

: 9MP f/2.2 Batarya : 10050

: 10050 Bağlanabilirlik : WiFi 6, Bluetooth 5.3

: WiFi 6, Bluetooth 5.3 Ses : 3 mikrofon, 8 hoparlör

: 3 mikrofon, 8 hoparlör İşletim sistemi : Android 14, MagicOS 8.0.1

: Android 14, MagicOS 8.0.1 Boyut ve ağırlık: 274.5 x 180.5 x 5.8mm, 555 g

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.