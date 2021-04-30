Honor Play 5'in yüksek kaliteli görüntüsü yayınlandı: İşte özellikleri

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Honor geçtiğimiz hafta Play 5T Life isimli bir akıllı telefon duyurmuştu. Çinli marka yakında Play 5 olarak pazara giriş yapması beklenen yeni bir model çıkaracak. Beşinci nesil mobil ağları destekleyecek akıllı telefonun yüksek kaliteli görüntüsü ve özellikleri internete düştü.

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Honor Play 5 görülebileceği üzere düz ekranla karşımıza çıkacak. Damla çentikli tasarıma sahip olan cihazın Full HD+ çözünürlükte 6.53 inç OLED ekran taşıyacağı bildiriliyor. Ayrıca ağırlığının 179 gram, kalınlığının ise 7.46 mm olacağına yönelik bilgiler var.

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5G destekli işlemci

Görünüşe bakılırsa Honor Play 5 ekrana gömülü parmak izi tarayıcısı ile gelecek. Akıllı telefonun 5G destekli MediaTek Dimensity 800U işlemciyle güçlendirilmesi bekleniyor. İhtiyaç duyduğu enerjiyi ise 66W hızlı şarj destekli 3.800 mAh pilinden alacak.

Honor Play 5'in arka panelinde 64 megapiksel ana sensör, 8 megapiksel geniş açılı lens, 2 megapiksel makro kamera ve 2 megapiksel derinlik sensöründen oluşan dörtlü kamera sistemi görev yapacak. Akıllı telefonun çıkış tarihi hala bilinmiyor.

https://www.gsmarena.com/exclusive_this_is_the_honor_play_5-news-48897.php

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