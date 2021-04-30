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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Huawei P50 Pro'nun prototip fotoğrafları yayınlandı

    Yaklaşan Huawei P50 Pro akıllı telefon serisinin tüm modellerini gösteren fotoğraflar yayınladı. Cihazların önümüzdeki aylarda resmi olarak tanıtılması bekleniyor.
    30 Nisan 2021, 17:00 (Güncellendi, 1 sa.)
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    Cep Telefonları
    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
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    Huawei P50 Pro'nun prototip fotoğrafları yayınlandı
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    Çinli teknoloji devi Huawei, yeni nesil amiral gemisi Huawei P50 serisi üzerinde çalışıyor. Raporlara göre, yeni seri bu yılın Mayıs veya Haziran aylarında tanıtılacak.

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    Bu akıllı telefon serisinin piyasaya sürülme tarihi yaklaştıkça, cihazlar hakkındaki bilgiler de artarak gelmeye devam ediyor. Huawei P50 ile ilgili en son bilgiler, popüler Weibo sızıntı kaynağı @DCS'den geldi. Hesabın Weibo'daki son gönderisine göre, Huawei P50'nin prototip fotoğraflarına yer verilmiş.

    Huawei P50 Pro'nun prototip fotoğrafları yayınlandı
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    HarmonyOS yazılımı ile gelecekler

    Görsellerdeki akıllı telefonun genel tasarımı önceki sızıntılarla uyumlu olduğunu söyleyebiliriz. Resimde görebileceğiniz gibi, yaklaşmakta olan amiral gemisinin arkasında dört lensli iki büyük daireyi barındıran oval bir kamera modülü var. Mevcut bilgilere göre Huawei P50 serisi üç akıllı telefon içerecek: Huawei P50, P50 Pro ve P50 Pro+.

    Huawei P50 Pro'nun prototip fotoğrafları yayınlandı
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    Huawei P50 serisi tüm akıllı telefonlar, 1 inçlik Sony IMX800 sensörle gelecek. En üst versiyon Huawei P50 Pro+'ın, en yüksek odaklama hızını sağlayacak sıvı lens ile donatılacağı belirtilmiş. Pro varyantı kavisli bir ekrana sahipken, standart model düz bir panel kullanacak ve ekranın üst orta kısmında bir selfie kamerası mevcut olacak. Her üç cihaz da Huawei'nin kendi Kirin 9000 yonga setini temel alacak. Ayrıca akıllı telefonlar, şirketin geliştirdiği HarmonyOS ile kutudan çıkan ilk akıllı telefon modelleri olacak.



    http://www.slashleaks.com/l/huawei-p50-pro-mockups
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    İnsan gözü şeklinde web kamerası

    ghostmen323 8 saat önce

    yaratıcı ülkemizde olsa alırım

    cceviz 16 saat önce

    "Bu kameralardan hep bizi izliyorlar" paranoyasını yayma amaçlı tasarlanmış resmen.

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    Yorumlar (5) Yorum Yaz Forumda Gör
    renega (Ömer C. IŞIK) 50 dk. ( Mesaj Silindi )
    daha çirkin olamaz dedikce huawei:
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    A aycibin (Yalım Dilmen) 1 sa. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    harmonyos'la çıkan ilk ve son telefon olmasın da :)

    3 senedir amiral gemileri gms'siz satmıyor.yeni OS'te yine uygulama desteği olmadan kim alacak merak ediyorum
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    Fenomenon (Yasin Özyılmaz) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    canlı olabilmesi için yaşayan bir organizma olması gerekmez mi?
    1 Yanıt Yanıtla +1
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    renega (Ömer C. IŞIK) 50 dk. ( Mesaj Silindi ) Fenomenon
    canlı yayın diye birşey duymadınız sanırım. neyse
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    X Xloud 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Canlı derken? Maket olduğu 50 metre den belli. Ayrıca P50 pro falan yok ortada P50 bu
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    Ussuz (mehmet ) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Tasarım anlamında hiç bir albenisi yok
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