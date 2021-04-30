Huawei P50 Pro'nun prototip fotoğrafları yayınlandı

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Çinli teknoloji devi Huawei, yeni nesil amiral gemisi Huawei P50 serisi üzerinde çalışıyor. Raporlara göre, yeni seri bu yılın Mayıs veya Haziran aylarında tanıtılacak.

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Bu akıllı telefon serisinin piyasaya sürülme tarihi yaklaştıkça, cihazlar hakkındaki bilgiler de artarak gelmeye devam ediyor. Huawei P50 ile ilgili en son bilgiler, popüler Weibo sızıntı kaynağı @DCS'den geldi. Hesabın Weibo'daki son gönderisine göre, Huawei P50'nin prototip fotoğraflarına yer verilmiş.

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HarmonyOS yazılımı ile gelecekler

Görsellerdeki akıllı telefonun genel tasarımı önceki sızıntılarla uyumlu olduğunu söyleyebiliriz. Resimde görebileceğiniz gibi, yaklaşmakta olan amiral gemisinin arkasında dört lensli iki büyük daireyi barındıran oval bir kamera modülü var. Mevcut bilgilere göre Huawei P50 serisi üç akıllı telefon içerecek: Huawei P50, P50 Pro ve P50 Pro+.

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Huawei P50 serisi tüm akıllı telefonlar, 1 inçlik Sony IMX800 sensörle gelecek. En üst versiyon Huawei P50 Pro+'ın, en yüksek odaklama hızını sağlayacak sıvı lens ile donatılacağı belirtilmiş. Pro varyantı kavisli bir ekrana sahipken, standart model düz bir panel kullanacak ve ekranın üst orta kısmında bir selfie kamerası mevcut olacak. Her üç cihaz da Huawei'nin kendi Kirin 9000 yonga setini temel alacak. Ayrıca akıllı telefonlar, şirketin geliştirdiği HarmonyOS ile kutudan çıkan ilk akıllı telefon modelleri olacak.

http://www.slashleaks.com/l/huawei-p50-pro-mockups

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