Honor Play 6T duyuruldu: iPhone 12'ye benzer kamerasıyla dikkat çekiyor

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Honor markası , özellikle genç kitleye yönelik olan Play 6T Pro akıllı telefonunu duyurdu . Yeni cihazın tasarımı ve bazı özellikleri zaten biliniyor. Resmi sunum 7 Nisan'da gerçekleşecek.

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Gençlere hitap ediyor

Honor Play 6T Pro'nun arka kamera ünitesi iPhone 12 tarzında tasarlanmış. İki sensör mevcut: 48 MP ve 2 MP. Ön tarafta 120Hz yenileme hızına ve Full HD+ çözünürlüğe sahip 6,7 inç IPS düz ekran bulunuyor. Ön kamera deliğinde ise 8 megapiksel çözünürlüğe bir sensör yer almakta.

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Akıllı telefon, sekiz çekirdekli işlemci ve 40W hızlı şarjı destekleyen 3900 mAh pil ile gelecek. Kalınlığı 7,45 mm ve ağırlığı 175 gr olan akıllı telefonun 8+128 GB ve 8+256 GB versiyonları olacağı belirtildi. Honor Play 6T'nin fiyatı hakkında ise henüz bir bilgi yok.

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