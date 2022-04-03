Honor Play 6T duyuruldu: iPhone 12'ye benzer kamerasıyla dikkat çekiyor

Honor markası , özellikle genç kitleye yönelik olan Play 6T Pro akıllı telefonunu duyurdu . Yeni cihazın tasarımı ve bazı özellikleri zaten biliniyor. Resmi sunum 7 Nisan'da gerçekleşecek.
Gençlere hitap ediyor
Honor Play 6T Pro'nun arka kamera ünitesi iPhone 12 tarzında tasarlanmış. İki sensör mevcut: 48 MP ve 2 MP. Ön tarafta 120Hz yenileme hızına ve Full HD+ çözünürlüğe sahip 6,7 inç IPS düz ekran bulunuyor. Ön kamera deliğinde ise 8 megapiksel çözünürlüğe bir sensör yer almakta.
Akıllı telefon, sekiz çekirdekli işlemci ve 40W hızlı şarjı destekleyen 3900 mAh pil ile gelecek. Kalınlığı 7,45 mm ve ağırlığı 175 gr olan akıllı telefonun 8+128 GB ve 8+256 GB versiyonları olacağı belirtildi. Honor Play 6T'nin fiyatı hakkında ise henüz bir bilgi yok.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Durum çok ince bir ayrıntı. Türk telekomuna zam yapınca iletişim nasıl olacak.
Kimsenin hakkı kimsede kalmasın.
direk 10k
Ulan arkadaşlar 2018 den beri çıkmadı şu oyun ya, 2018 den beri ön sipariş olur mu abi siz kimsiniz yaaa