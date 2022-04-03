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    Honor Play 6T duyuruldu: iPhone 12'ye benzer kamerasıyla dikkat çekiyor

    Çinli teknoloji üreticisi Honor, önümüzdeki hafta resmi olarak tanıtacağı ve gençlere yönelik olan Honor Play 6T akıllı telefon modelini duyurdu.                
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    Honor markası , özellikle genç kitleye yönelik olan Play 6T Pro akıllı telefonunu duyurdu . Yeni cihazın tasarımı ve bazı özellikleri zaten biliniyor. Resmi sunum 7 Nisan'da gerçekleşecek.

    Gençlere hitap ediyor

    Honor Play 6T Pro'nun arka kamera ünitesi iPhone 12 tarzında tasarlanmış. İki sensör mevcut: 48 MP ve 2 MP. Ön tarafta 120Hz yenileme hızına ve Full HD+ çözünürlüğe sahip 6,7 inç IPS düz ekran bulunuyor. Ön kamera deliğinde ise 8 megapiksel çözünürlüğe bir sensör yer almakta.

    Honor Play 6T duyuruldu
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    Akıllı telefon, sekiz çekirdekli işlemci ve 40W hızlı şarjı destekleyen 3900 mAh pil ile gelecek. Kalınlığı 7,45 mm ve ağırlığı 175 gr olan akıllı telefonun 8+128 GB ve 8+256 GB versiyonları olacağı belirtildi. Honor Play 6T'nin fiyatı hakkında ise henüz bir bilgi yok.

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    C
    Ceydaglc05 2 gün önce

    Durum çok ince bir ayrıntı. Türk telekomuna zam yapınca iletişim nasıl olacak.

    S
    serpilxarslann 3 gün önce

    Kimsenin hakkı kimsede kalmasın.

    B
    Berringer 3 gün önce

    direk 10k

    LooF 3 gün önce

    Ulan arkadaşlar 2018 den beri çıkmadı şu oyun ya, 2018 den beri ön sipariş olur mu abi siz kimsiniz yaaa

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