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    Vivo X Note'un tasarımı resmi posterde ortaya çıktı

    Çinli akıllı telefon üreticisi Vivo'nun önümüzdeki dönemde tanıtmaya hazırlandığı amiral gemisi modeli Vivo X Note'un nasıl bir tasarımla geleceği belli oldu.   
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    Vivo X Note'un tasarımı resmi posterde ortaya çıktı

    Yeni cihazlarını yakında duyurmaya hazırlanan Vivo, resmi tanıtım afişlerinde, amiral gemisi akıllı telefonu Vivo X Note'un tasarımını ortaya çıkardı.

    Görüntüler, Vivo X Note'un tasarım söylentilerini doğruluyor. Akıllı telefon delikli büyük bir ekran, ZEISS optikli dört kameralı yuvarlak bir blok ve suni deri bir arka panel ile gelecek.

    Vivo X Note özellikleri

    Vivo X Note'un 7 inç Quad HD+ E5 AMOLED ekran, 120Hz yenileme hızı, 16MP ön kamera, Snapdragon 8 Gen 1 işlemci, 8/12GB RAM, 256/512GB depolama birimi, 50MP Samsung S5KGN1 ana kamera, 48MP Sony IMX598 ultra geniş açılı sensör, 12MP Sony IMX663 telefoto lens ve 8MP derinlik sensörüyle gelmesi bekleniyor.

    Vivo X Note'un tasarımı resmi posterde ortaya çıktı

    Akıllı telefon, 80W hızlı şarj desteğine sahip 5000 mAh pile de sahip olacak. Vivo X Note'un 11 Nisan'da düzenlenecek olan lansman etkinliğinde şirket, ilk katlanabilir akıllı telefonu Vivo X Fold ve tablet moddeli Vivo Pad'i de tanıtacak.

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    S
    serpilxarslann 4 saat önce

    Kimsenin hakkı kimsede kalmasın.

    B
    Berringer 5 saat önce

    direk 10k

    LooF 5 saat önce

    Ulan arkadaşlar 2018 den beri çıkmadı şu oyun ya, 2018 den beri ön sipariş olur mu abi siz kimsiniz yaaa

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