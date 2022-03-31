Yeni cihazlarını yakında duyurmaya hazırlanan Vivo, resmi tanıtım afişlerinde, amiral gemisi akıllı telefonu Vivo X Note'un tasarımını ortaya çıkardı.

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Görüntüler, Vivo X Note'un tasarım söylentilerini doğruluyor. Akıllı telefon delikli büyük bir ekran, ZEISS optikli dört kameralı yuvarlak bir blok ve suni deri bir arka panel ile gelecek.

Vivo X Note özellikleri

Vivo X Note'un 7 inç Quad HD+ E5 AMOLED ekran, 120Hz yenileme hızı, 16MP ön kamera, Snapdragon 8 Gen 1 işlemci, 8/12GB RAM, 256/512GB depolama birimi, 50MP Samsung S5KGN1 ana kamera, 48MP Sony IMX598 ultra geniş açılı sensör, 12MP Sony IMX663 telefoto lens ve 8MP derinlik sensörüyle gelmesi bekleniyor.

Akıllı telefon, 80W hızlı şarj desteğine sahip 5000 mAh pile de sahip olacak. Vivo X Note'un 11 Nisan'da düzenlenecek olan lansman etkinliğinde şirket, ilk katlanabilir akıllı telefonu Vivo X Fold ve tablet moddeli Vivo Pad'i de tanıtacak.

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Vivo X Note'un tasarımı resmi posterde ortaya çıktı