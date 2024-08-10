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    HONOR’un katlanabilir akıllı telefonu global pazara geliyor

    Katlanabilir akıllı telefon pazarı her geçen gün biraz daha genişlerken, sektörün önemli isimlerinden biri haline gelen HONOR, yeni cihazını global pazara sunmak için gün sayıyor.

    HONOR’un katlanabilir akıllı telefonu global pazara geliyor Tam Boyutta Gör

    HONOR, katlanabilir akıllı telefonu Magic V3'ü global pazara sunmaya hazırlanıyor. Çin'de piyasaya sürülen bu cihaz, global model olarak Geekbench listelerinde yer aldı ve bazı önemli detayları ortaya çıktı. FCP-N49 model numarasıyla anılan bu yeni cihaz, Qualcomm'un Snapdragon 8 Gen 3 işlemcisini kullanıyor. 3.30GHz saat hızına sahip bu sekiz çekirdekli işlemci, 12GB RAM ve Adreno 750 GPU ile destekleniyor. Magic V3, Android 14 tabanlı Magic OS 8.0 ile çalışacak.

    Cihaz, Geekbench testlerinde 1914 puanlık tek çekirdek ve 5354 puanlık çoklu çekirdek skorları elde etti. Bunun yanı sıra, IMDA ve TDRA sertifikalarını alarak Singapur ve Birleşik Arap Emirlikleri'nde de piyasaya sürüleceğini işaret etti. Avrupa pazarında da cihazın tanıtılacağına dair bilgiler mevcut.

    Honor Magic V3'ün özellikleri dikkat çekici

    Magic V3'ün Çin versiyonu, kavisli kenarlara sahip 6.43 inçlik FHD+ çözünürlüklü ana ekran ve 7.92 inçlik, 2.344 x 2.156 piksel çözünürlüklü iç ekran ile geliyor. Her iki ekran da 120Hz LTPO yenileme hızı, Dolby Vision, HDR Vivid desteği sunuyor ve stylus kalem girişini destekliyor. Ekranların en üst parlaklığı 5.000 nit seviyesine ulaşabiliyor. Cihaz, güç düğmesine entegre ultrasonik parmak izi tarayıcısına sahip ve 7 serisi alüminyum alaşımlı bir çerçeve ile güçlendirilmiş. Suya dayanıklılık konusunda IPX8 sertifikası ile 2.5 metre derinliğe kadar koruma sağlıyor.

    Fotoğrafçılık tarafında ise Magic V3, 50MP ana sensör, 40MP ultra geniş lens ve 50MP periskop telefoto lens ile donatılmış üçlü arka kamera kurulumuna sahip. Bu kurulum, 100x dijital zoom ve OIS (Optik Görüntü Sabitleyici) desteği sunuyor. Cihazın hem iç hem de dış ekranlarında kullanılabilen 20MP ön kamerası da bulunuyor. Ağustos ayında piyasaya sürülmesi beklenen Harcourt portre modu ise kullanıcıların portre çekimlerinde daha profesyonel sonuçlar elde etmelerini sağlayacak.

    Magic V3, Snapdragon 8 Gen 3 işlemcisinin yanı sıra 16GB RAM ve 1TB depolama alanı seçenekleri sunuyor. Titanyum ısı dağıtım sistemi sayesinde cihaz, yoğun kullanımda bile serin kalabiliyor. 5.150mAh kapasiteli bataryası ise 66W kablolu ve 50W kablosuz şarj desteği ile uzun süreli kullanım vaat ediyor.

    Honor'un bu yeni katlanabilir telefonu, sunduğu teknik özellikler ve yenilikçi tasarımıyla global pazarda dikkat çekmeye hazırlanıyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 4 hafta önce

    2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.

    0
    01muallim 1 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 1 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 4 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    E_Y_B_H_P_T 4 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 6 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 6 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 7 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 8 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 9 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 9 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 10 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 11 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 11 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 11 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 11 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 12 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 12 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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