Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Motorola Moto S50 Neo’nun özellikleri sızdırıldı

    Son zamanlarda piyasaya sürdüğü akıllı telefon modelleriyle dikkatleri üzerine çeken Motorola, şimdilerde Moto S50 Neo modelinin üzerinde çalışıyor. Peki yeni cihaz hangi özelliklerle gelecek?

    Motorola Moto S50 Neo’nun özellikleri sızdırıldı Tam Boyutta Gör

    Motorola'nın yeni akıllı telefonu Moto S50 Neo, Çin'in TENAA sertifikasyon platformundan onay aldı. Bu modelin, global pazarda Motorola Edge 50 Neo adıyla tanıtılacak olan cihazın Çin versiyonu olduğu düşünülüyor. Aynı zamanda, bu modelin ülkede ağ erişim onayı aldığı da bildirildi.

    Güvenilir bir kaynağın aktardığı bilgilere göre, Moto S50 Neo'nun Snapdragon 7 Gen 1 Hızlandırılmış Sürüm yonga setini kullanacağı tahmin ediliyor. Bu yonga seti, 2.5GHz'e kadar çıkan sekiz çekirdekli bir işlemci içeriyor ve aynı işlemci, daha önce Honor 90 modelinde de kullanılmıştı. Yonga seti, dört adet 2.5GHz hızında Cortex-A710 çekirdeği, üç adet 2.36GHz hızında Cortex-A710 çekirdeği ve dört adet 1.8GHz hızında Cortex-A510 çekirdeğinden oluşuyor. Grafik işlem birimi olarak Adreno 644 GPU kullanılıyor ve cihazda LPDDR4X bellek ile UFS 2.2 depolama desteği sunuluyor. Ayrıca bu telefonun cihazın, 16 GB'a kadar RAM ve 1 TB'a kadar depolama alanı ile gelebileceği belirtiliyor.

    Moto S50 Neo'nun, üç farklı renk seçeneğiyle piyasaya sürülmesi bekleniyor: Grisaille (gri), Nautical Blue (deniz mavisi) ve Poinciana (kırmızı). Cihazın arka tasarımı, Motorola'nın alışıldık çizgilerini taşıyor. Kamera sistemine gelince, 50 megapiksellik bir ana sensör, 13 megapiksellik bir ultra geniş açı sensörü, 10 megapiksellik bir telefoto lens ve 32 megapiksellik bir ön kamera ile donatılmış olması bekleniyor. Ayrıca arka telefoto lensin 3x optik zoom özelliği sunması da olasılıklar arasında.

    Telefonun ekran özelliklerine baktığımızda, 6.36 inç büyüklüğünde, 1200 x 2670 piksel çözünürlüğünde OLED bir ekranla gelmesi bekleniyor. Bu ekran, 10-bit renk desteği sunacak. Cihazın batarya kapasitesi ise 4300 mAh olacak.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    Profil resmi
    ccguven 3 hafta önce

    2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.

    0
    01muallim 4 hafta önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 4 hafta önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 4 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    Profil resmi
    E_Y_B_H_P_T 4 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 6 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

    Profil resmi
    garez41 6 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    Profil resmi
    Rindaman 7 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 8 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 9 ay önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 9 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

    Profil resmi
    SupremeMasterr 10 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

    Profil resmi
    ccguven 11 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

    Profil resmi
    rszx247 11 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 11 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

    Profil resmi
    alex59 11 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

    Profil resmi
    Rhodope Thrax 12 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

    Profil resmi
    RaptorFX 12 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    3.000-6.000 TL Arası Telefonlar
    General Mobile GM 23
    General Mobile GM 23
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Laptoplar
    MSI MODERN 15 B12MO-814XTR
    MSI MODERN 15 B12MO-814XTR
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız