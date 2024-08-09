Motorola Moto S50 Neo’nun özellikleri sızdırıldı

Motorola'nın yeni akıllı telefonu Moto S50 Neo, Çin'in TENAA sertifikasyon platformundan onay aldı. Bu modelin, global pazarda Motorola Edge 50 Neo adıyla tanıtılacak olan cihazın Çin versiyonu olduğu düşünülüyor. Aynı zamanda, bu modelin ülkede ağ erişim onayı aldığı da bildirildi.
Güvenilir bir kaynağın aktardığı bilgilere göre, Moto S50 Neo'nun Snapdragon 7 Gen 1 Hızlandırılmış Sürüm yonga setini kullanacağı tahmin ediliyor. Bu yonga seti, 2.5GHz'e kadar çıkan sekiz çekirdekli bir işlemci içeriyor ve aynı işlemci, daha önce Honor 90 modelinde de kullanılmıştı. Yonga seti, dört adet 2.5GHz hızında Cortex-A710 çekirdeği, üç adet 2.36GHz hızında Cortex-A710 çekirdeği ve dört adet 1.8GHz hızında Cortex-A510 çekirdeğinden oluşuyor. Grafik işlem birimi olarak Adreno 644 GPU kullanılıyor ve cihazda LPDDR4X bellek ile UFS 2.2 depolama desteği sunuluyor. Ayrıca bu telefonun cihazın, 16 GB'a kadar RAM ve 1 TB'a kadar depolama alanı ile gelebileceği belirtiliyor.
Moto S50 Neo'nun, üç farklı renk seçeneğiyle piyasaya sürülmesi bekleniyor: Grisaille (gri), Nautical Blue (deniz mavisi) ve Poinciana (kırmızı). Cihazın arka tasarımı, Motorola'nın alışıldık çizgilerini taşıyor. Kamera sistemine gelince, 50 megapiksellik bir ana sensör, 13 megapiksellik bir ultra geniş açı sensörü, 10 megapiksellik bir telefoto lens ve 32 megapiksellik bir ön kamera ile donatılmış olması bekleniyor. Ayrıca arka telefoto lensin 3x optik zoom özelliği sunması da olasılıklar arasında.
Telefonun ekran özelliklerine baktığımızda, 6.36 inç büyüklüğünde, 1200 x 2670 piksel çözünürlüğünde OLED bir ekranla gelmesi bekleniyor. Bu ekran, 10-bit renk desteği sunacak. Cihazın batarya kapasitesi ise 4300 mAh olacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.