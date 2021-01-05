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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Vivo X60 Pro Plus, 55W hızlı şarj ve Snapdragon 888 ile gelecek

    Vivo'nun geçtiğimiz günlerde tanıttığı X60 serisine yeni bir telefon daha ekleniyor. Vivo X60 Pro Plus adındaki akıllı telefon, 120Hz yenileme hızlı ekrana sahip olacak.
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    Cep Telefonları
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    Bahtiyar Ergülü
    Teknoloji Editörü
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    Vivo X60 Pro Plus, 55W hızlı şarj ve Snapdragon 888 ile gelecek

    Vivo kısa süre önce  Vivo X60 serisi akıllı telefonlarını tanıttı. Vivo, lansmanda serideki Vivo X60 ve Vivo X60 Pro akıllı telefonları piyasaya sürdü ancak Vivo X60 Pro Plus akıllı telefonunu duyurmadı. Şimdiye kadar, yaklaşmakta olan Vivo X60 Pro Plus akıllı telefonun teknik özelliklerini açığa çıkaran birçok sızıntı ortaya çıktı ve son olarak cihaz Çin 3C sertifikasyon web sitesinde görüldü.

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    55W hızlı şarj desteği olacak

    3C sertifikası alan Vivo X60 Pro Plus'ın bu ay sonunda piyasaya sürülmesi bekleniyor. Cihaz 5G bağlantısına sahip olacak. Sertifikasyon web sitesinde cihazın ayrıca 55W hızlı şarj desteğiyle geleceği görülüyor.

    Yaptığı güvenilir sızıntılarla bilinen DigitalChatStation cihaz hakkında birkaç temel teknik özelliği paylaştı.Sızıntıya göre  Vivo X60 Pro Plus akıllı telefonun 120Hz yenileme hızına sahip ekranı olacağı ve ön kameranın serideki diğer cihazlar gibi ekranın üst orta kısmında yer alacağı belirtiliyor.

    Seride tanıtılan Vivo X60 ve X60 Pro'da bulunan Exynos 1080 yerine Vivo X60 Pro Plus, Snapdragon 888 yonga setinden güç alacak. Telefon ayrıca 12GB RAM ile Geekbench veritabanında görüntülenmişti.

    Dörtlü arka kamera kurulumuna yer verilecek olan cihazda birincil kamera 50 MP çözünürlükte olacak.



    https://www.gizchina.com/2021/01/05/vivo-x60-pro-gets-certified-sd888-120hz-screen-55w-fast-charging-more/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Doğada şarj sorununu çözen cihaz

    Pascal.Nouma

    85+98+9

    15 saat önce
    TheJudgé

    buney la

    19 saat önce
    Black Heart Rebellion

    :). Tamamen kendi varsayımlarınız ve kendi düşünceleriniz üzerinden konuşuyorsunuz... Size göre 2 tip insan var. Tamamen teknolojiden uzak veya tamamen teknoloji bağımlısı. Arası yok. Sığ düşünce dediğim buydu. Bu kadar radikal ve yargı meraklısı olmanın alemi yok.

    21 saat önce
    Sarper Yasin Mutlubay

    Hepimiz biliyoruz ki telefon döneminden sonra birçok şeyin de değerini yitirdik. Kamp yapmak bence telefondan ziyade doğaya odaklanmak amaçlı olmalı ve gerçekten kamp yapan çevremdeki herkes de aynı fikirde bu konuda, doğada telefon irtibat aracı olacaksa tamam ancak güzel manzara fotoğraflarını çekip de anında ilke almaya çalışmanın amacının da psikolojik sorun olduğunu ayrıca savunurum

    1 gün önce
    Black Heart Rebellion

    Herkes dogaya eskiyi yad etmeye gitmiyor. Bu kadar sig dusunmeyin. Eskiden kitafet te yoktu diyip orasina burasina yaprak baglasinlar dogaya cikanlar? Cadir yerine de cali cirpidan siginak hazirlasinlar.

    1 gün önce
    Sarper Yasin Mutlubay

    Eski doğada da zaten insanlar cep telefonu ile kampa gidiyorlardı. Saçma olduğunu düşünüyorum doğada telefonla uğraşmak vs.

    1 gün önce
    Yorumlar (3) Yorum Yaz Forumda Gör
    DH Misafiri 4 gün ( Mesaj Silindi )
    Türkiye'de satışa sunulacak mı acaba bir bilgi var mı?
    1 Yanıt Yanıtla
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    Sedat. (S. Y.) 3 gün ( Mesaj Silindi ) DH Misafiri
    Valla sunulsa bile gidişata bakarak söylüyorum en erken sene ortasını bulur, o da en erken. Vivo TR'i hangi iş bilmezler yönetiyorsa Vivo 2019'da geldi TR'e ama 1 sene boyunca Sadece geldiler ve öylece ofis açıp gittiler, kapatıpta gitmediler yani öylece marka ismi olarak geldiler, biz geldik dediler ve bitti.. 2020'nin yaz aylarında herkes x50 pro beklerken bunlar standart modeli bile değil Lite modeli getirdiler onuda saçma sapan bir fiyatla getirdiler. Bi çok kişi bende dahil lite geldiyse diğerleride gelir diye bekle bekle gelen yok giden yok haber yok gelişme yok öyle kaldı.. Şimdide X60 Pro için bekliyoruz.
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    Sedat. (S. Y.) 4 gün ( Mesaj Silindi )
    Geçen seneden beridir vivoyu takip ediyorum, X50 Pro'u çok bekledim gelsin diye, eninde sonunda avrupa versiyonu olan X51 olarak geldi, o da saçma sapan bir fiyatla geldi alamadım. Şimdide X60 Pro bekliyorum ama Vivo TR şu ürün fiyatlarına saçma sapan fiyatlar koyduğu müddetçe maalesef benim gibi vivo almayı isteyenler alamayacak..

    Umarım bu X60 serisinde Vivo adam akıllı alınabilir seviyede fiyatlarla yeni ürünlerini getirirde alabiliriz.. X60 Pro almayı istiyorum.
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    kımyasal (ümit k) 4 gün ( Mesaj Silindi )
    Koyun 220 yi bitsin bu wat yarışları
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