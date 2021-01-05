Vivo X60 Pro Plus, 55W hızlı şarj ve Snapdragon 888 ile gelecek

Vivo kısa süre önce Vivo X60 serisi akıllı telefonlarını tanıttı. Vivo, lansmanda serideki Vivo X60 ve Vivo X60 Pro akıllı telefonları piyasaya sürdü ancak Vivo X60 Pro Plus akıllı telefonunu duyurmadı. Şimdiye kadar, yaklaşmakta olan Vivo X60 Pro Plus akıllı telefonun teknik özelliklerini açığa çıkaran birçok sızıntı ortaya çıktı ve son olarak cihaz Çin 3C sertifikasyon web sitesinde görüldü.

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55W hızlı şarj desteği olacak

3C sertifikası alan Vivo X60 Pro Plus'ın bu ay sonunda piyasaya sürülmesi bekleniyor. Cihaz 5G bağlantısına sahip olacak. Sertifikasyon web sitesinde cihazın ayrıca 55W hızlı şarj desteğiyle geleceği görülüyor.

Yaptığı güvenilir sızıntılarla bilinen DigitalChatStation cihaz hakkında birkaç temel teknik özelliği paylaştı.Sızıntıya göre Vivo X60 Pro Plus akıllı telefonun 120Hz yenileme hızına sahip ekranı olacağı ve ön kameranın serideki diğer cihazlar gibi ekranın üst orta kısmında yer alacağı belirtiliyor.

Seride tanıtılan Vivo X60 ve X60 Pro'da bulunan Exynos 1080 yerine Vivo X60 Pro Plus, Snapdragon 888 yonga setinden güç alacak. Telefon ayrıca 12GB RAM ile Geekbench veritabanında görüntülenmişti.

Dörtlü arka kamera kurulumuna yer verilecek olan cihazda birincil kamera 50 MP çözünürlükte olacak.

https://www.gizchina.com/2021/01/05/vivo-x60-pro-gets-certified-sd888-120hz-screen-55w-fast-charging-more/

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