Vivo X60 Pro Plus, 55W hızlı şarj ve Snapdragon 888 ile gelecek

Vivo kısa süre önce Vivo X60 serisi akıllı telefonlarını tanıttı. Vivo, lansmanda serideki Vivo X60 ve Vivo X60 Pro akıllı telefonları piyasaya sürdü ancak Vivo X60 Pro Plus akıllı telefonunu duyurmadı. Şimdiye kadar, yaklaşmakta olan Vivo X60 Pro Plus akıllı telefonun teknik özelliklerini açığa çıkaran birçok sızıntı ortaya çıktı ve son olarak cihaz Çin 3C sertifikasyon web sitesinde görüldü.
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55W hızlı şarj desteği olacak
3C sertifikası alan Vivo X60 Pro Plus'ın bu ay sonunda piyasaya sürülmesi bekleniyor. Cihaz 5G bağlantısına sahip olacak. Sertifikasyon web sitesinde cihazın ayrıca 55W hızlı şarj desteğiyle geleceği görülüyor.
Yaptığı güvenilir sızıntılarla bilinen DigitalChatStation cihaz hakkında birkaç temel teknik özelliği paylaştı.Sızıntıya göre Vivo X60 Pro Plus akıllı telefonun 120Hz yenileme hızına sahip ekranı olacağı ve ön kameranın serideki diğer cihazlar gibi ekranın üst orta kısmında yer alacağı belirtiliyor.
Seride tanıtılan Vivo X60 ve X60 Pro'da bulunan Exynos 1080 yerine Vivo X60 Pro Plus, Snapdragon 888 yonga setinden güç alacak. Telefon ayrıca 12GB RAM ile Geekbench veritabanında görüntülenmişti.
Dörtlü arka kamera kurulumuna yer verilecek olan cihazda birincil kamera 50 MP çözünürlükte olacak.
https://www.gizchina.com/2021/01/05/vivo-x60-pro-gets-certified-sd888-120hz-screen-55w-fast-charging-more/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Doğada şarj sorununu çözen cihaz
85+98+9
buney la
:). Tamamen kendi varsayımlarınız ve kendi düşünceleriniz üzerinden konuşuyorsunuz... Size göre 2 tip insan var. Tamamen teknolojiden uzak veya tamamen teknoloji bağımlısı. Arası yok. Sığ düşünce dediğim buydu. Bu kadar radikal ve yargı meraklısı olmanın alemi yok.
Hepimiz biliyoruz ki telefon döneminden sonra birçok şeyin de değerini yitirdik. Kamp yapmak bence telefondan ziyade doğaya odaklanmak amaçlı olmalı ve gerçekten kamp yapan çevremdeki herkes de aynı fikirde bu konuda, doğada telefon irtibat aracı olacaksa tamam ancak güzel manzara fotoğraflarını çekip de anında ilke almaya çalışmanın amacının da psikolojik sorun olduğunu ayrıca savunurum
Herkes dogaya eskiyi yad etmeye gitmiyor. Bu kadar sig dusunmeyin. Eskiden kitafet te yoktu diyip orasina burasina yaprak baglasinlar dogaya cikanlar? Cadir yerine de cali cirpidan siginak hazirlasinlar.
Eski doğada da zaten insanlar cep telefonu ile kampa gidiyorlardı. Saçma olduğunu düşünüyorum doğada telefonla uğraşmak vs.
Umarım bu X60 serisinde Vivo adam akıllı alınabilir seviyede fiyatlarla yeni ürünlerini getirirde alabiliriz.. X60 Pro almayı istiyorum.