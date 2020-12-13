Honor V40 serisi dört farklı işlemciyle gelebilir

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Huawei çatısı altından ayrılarak bağımsız bir şirket haline gelen Honor yakında V40 serisi amiral gemisi telefonlarını piyasaya sürecek. Lansmana sayılı günler kala cihazlarla ilgili oldukça ilginç bilgiler ortaya çıkıyor.

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Şirkete yakın kaynaklardan gelen istihbaratlara göre Honor V40 serisinde dört model olacak. Sızıntının ilgi çekici tarafı dört modelin de farklı üreticilerin farklı amiral gemisi işlemcileriyle donatılacak olması.

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Hangi modelde hangi işlemci olacak?

Amiral gemisi telefonlarda MediaTek, Samsung, Qualcomm ve Huawei tarafından üretilen işlemcilere yer verileceği söyleniyor. Şimdiye kadar hiçbir akıllı telefon üreticisi bu kadar çeşitliliğe sahip olmamıştı. Listenin şu şekilde olacağı bildiriliyor:

Honor V40 — MediaTek Dimensity 1000+

Honor V40 Pro — Samsung Exynos 1080

Honor V40 Pro+ — Qualcomm Snapdragon 888

Honor V40 Commemorative Edition — Huawei Kirin 9000

Ancak, Honor'un ABD yaptırımları nedeniyle Qualcomm ile işbirliği yapıp yapamayacağı belli değil. Ayrıca Huawei'nin kendisi ile birlikte Honor'a da işlemci tedarik edebilmek için yeterli Kirin 9000 stoğuna sahip olup olmadığı da bilinmiyor.

Söylentilere göre, amiral gemilerinin tanıtımı Ocak ayına ertelendi.

https://www.gizchina.com/2020/12/10/honor-v40-series-to-use-four-flagship-chips-from-different-manufacturers/

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