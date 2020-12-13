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    Honor V40 serisi dört farklı işlemciyle gelebilir

    Honor çok yakında yeni amiral gemisi telefonlarını piyasaya sürecek. Honor V40 serisi kapsamında piyasaya sürülecek dört modelin de farklı üreticilerin işlemcisiyle geleceği bildiriliyor.
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    Cep Telefonları
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    Onur Seven
    Haber Editörü
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    Honor V40 serisi dört farklı işlemciyle gelebilir
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    Huawei çatısı altından ayrılarak bağımsız bir şirket haline gelen Honor yakında V40 serisi amiral gemisi telefonlarını piyasaya sürecek. Lansmana sayılı günler kala cihazlarla ilgili oldukça ilginç bilgiler ortaya çıkıyor.

    Ayrıca Bkz. "Samsung Galaxy S21 amiral gemileri plastik kasa ile gelebilir"

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    Şirkete yakın kaynaklardan gelen istihbaratlara göre Honor V40 serisinde dört model olacak. Sızıntının ilgi çekici tarafı dört modelin de farklı üreticilerin farklı amiral gemisi işlemcileriyle donatılacak olması.

    Honor V40 serisi dört farklı işlemciyle gelebilir
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    Hangi modelde hangi işlemci olacak?

    Amiral gemisi telefonlarda MediaTek, Samsung, Qualcomm ve Huawei tarafından üretilen işlemcilere yer verileceği söyleniyor. Şimdiye kadar hiçbir akıllı telefon üreticisi bu kadar çeşitliliğe sahip olmamıştı. Listenin şu şekilde olacağı bildiriliyor:

    • Honor V40 — MediaTek Dimensity 1000+
    • Honor V40 Pro — Samsung Exynos 1080
    • Honor V40 Pro+ — Qualcomm Snapdragon 888
    • Honor V40 Commemorative Edition — Huawei Kirin 9000

    Ancak, Honor'un ABD yaptırımları nedeniyle Qualcomm ile işbirliği yapıp yapamayacağı belli değil. Ayrıca Huawei'nin kendisi ile birlikte Honor'a da işlemci tedarik edebilmek için yeterli Kirin 9000 stoğuna sahip olup olmadığı da bilinmiyor.

    Söylentilere göre, amiral gemilerinin tanıtımı Ocak ayına ertelendi.



    https://www.gizchina.com/2020/12/10/honor-v40-series-to-use-four-flagship-chips-from-different-manufacturers/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (4) Yorum Yaz Forumda Gör
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    DaggeredByRuhtan (Ruhtan İnkaya) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    huawei den ayrıldı ise kirin işlemci olmaz büyük ihtimal zaten mate 40 serisi için bu işlemciler
    1 Yanıt Yanıtla +1
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    kaireis06 (Göktürk Nalbantoğlu) 1 hf. ( Mesaj Silindi ) DaggeredByRuhtan
    p50 serisi aynı işlemci ile gelicek sanırım haberler o yönde.
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    LINEBACKER 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Mauro Camoranesi Huawei yi anmış.
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    zero fear 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Commemorative Edition
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    Ohol Oula (Attila Tigin) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Honor yazısı umarım gerçek değildir
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