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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Honor V40 tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı

    Honor V40 akıllı telefon modelinde Dimensity 1000+ yonga seti, oyun için optimizasyonlar, 66W hızlı şarj, 50MP RYYB ana sensör ve en önemlisi Google servisleri ihtimali ile geliyor.
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    Cep Telefonları
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    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Honor V40 tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı
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    Ağır ABD ambargoları sonrasında Huawei’nin elden çıkarmak zorunda kaldığı akıllı telefon markası Honor; yeni süreçteki ilk telefonunu duyurdu. Honor V40 yine üst seviyede iddialı olmaya çalışacak.

    Honor V40 5G özellikleri ve fiyatı

    Honor V40 modeli 6.72 inçlik kavisli OLED ekranında 1236x2676 piksel çözünürlük sunuyor. Çift noktalı çentik tasarımı sayesinde agresif bir ekran-kasa oranı elde edilirken arka cam paneldeki büyük kamera yuvası dikkat çekiyor.

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    10.7-bit renk derinliğine ulaşabilen ekranda 120Hz tazeleme hızı ve 300Hz dokunmatik tarama hızı sunuluyor. DCI-P3 renk uzayını kapsayan ekranda parmak izi okuyucu da entegre olarak geliyor.

    4 adet Cortex-A77 ve 4 adet Cortex-A55 çekirdeğinden oluşan Dimensity 1000+ yonga setinin güç verdiği modele 8GB LPDDR4x RAM ve 128GB/256GB UFS 2.1 depolama belleği eşlik ediyor. GPU Turbo X grafik hız aşırtma motoru ve Hunter Boost iyileştirme modu oyuncular için geliştirilmiş.

    Honor V40 tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı
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    Arka kısımda 50MP çözünürlüğünde RYYB renk filtresine sahip 1/1.56 inçlik büyük bir sensör yer alıyor. Yanında 8MP çözünürlüğünde ultra geniş sensör, 2MP çözünürlüğünde derinlik sensörü ve kızıl ötesi sensör yer alıyor. Paket 4K HDR timelapse, yapay zeka RAW süper portre, arka ve ön aynı anda kayıt ve 1920 fps süper yavaş çekim özellikleri sunuyor. Ön kamera ise 16MP ve 3D ToF sensörlerinden oluşuyor.

    4200mAh kapasiteli bataryanın 66W hızlı şarj ile desteklendiği telefon ayrıca 50W kablosuz hızlı şarj da sunuyor. Çift SIM 5G özelliği de olan modelde çift lineer titreşim motoru ve stereo hoparlör yer alıyor. Google servisleri ile birlikte gelmesi beklenen Honor V40 için fiyatlandırma şu şekilde:

    Honor V40 5G 8GB RAM+128GB kapasite – 556$

    Honor V40 5G 8GB RAM+256GB kapasite – 618$



    https://www.gizmochina.com/2021/01/22/honor-v40-5g-with-6-72-inch-oled-screen-dimensity-1000-and-50mp-triple-cameras-launched-specifications-and-price/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    U
    unununium

    Motor ucubeye benziyor futuristik tasarım yapacağım diye daha da kötü yapmışlar

    12 saat önce
    Yorumlar (2) Yorum Yaz Forumda Gör
    B BayRote 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    550 Dolara daha çok güven veren snapdragon serisi kullanan telefon tercih edilir. Ayriyyetten android alan kişiler özellikle garanti bitince rootlamayı tercih ediyorlar bunu en stabil şekilde android tarafında sağlayan işlemci serisi yine snapdragon. Daha bunun kamera yazılımı felan uzar gider. Mediatek dimensity serisi ile güzel bir ilerleme kaydetmiş olmasına rağmen bir snapdragon olması için önünde uzun bir yol.
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    C cand. 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    Çöp
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