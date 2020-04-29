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    WhatsApp, kullanıcılarına krediyle para verecek

    WhatsApp, Hindistan'da yeni bir hizmet sunmaya hazırlanıyor. Popüler mesajlaşma platformu kullanıcılarına kredi verebilmek için gerekli çalışmaları başlattı.
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    sosyal medya
    Onur Seven
    Haber Editörü
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    WhatsApp, kullanıcılarına krediyle para verecek
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    Popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp'ın tek hedefi kullanıcılar arasında para transferine imkân sağlamakla sınırlı değil. Şirket ayrıca kullanıcılarına kredi verme olasılığını araştırıyor.

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    WhatsApp hali hazırda Hintli mercilere "kullanıcılara uygun şartlarda para sağlama veya kredi verme" yönünde bir başvuru yapmış durumda. Şirketin girişimlerine Nisan başı itibarıyla başladığı belirtiliyor.

    WhatsApp, kullanıcılarına krediyle para verecek
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    Bankalarla iş birliği yapılacak

    Elbetteki bu tür bankacılıkla ilgili işlemler belirli yasalara tabi. WhatsApp, böyle bir hizmet sunacaksa bile bazı bankalarla ortaklaşa hareket etmesi gerekecek.

    Şirket kredi verme özelliğini ilk etapta Hindistan'da kullanıma sunmayı hedefliyor. Daha sonrasında kapsama alanı diğer bölgelerle genişletilebilir. Ancak şu an için bu konu hakkında herhangi bir bilgi bulunmuyor.



    https://thenextweb.com/in/2020/04/29/whatsapp-is-mulling-offering-loans-to-users-in-india Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    DH Misafiri 2 sa. en beğenilen
    Çok değil birkaç seneye Google başta olmak üzere Facebook, Whatsapp vs gibi internet ve sosyal medya platformları bankacılık, e-ticaret gibi sektörleri de kendilerine bağlanmış olacaklar.
    Çok değil birkaç seneye Google başta olmak üzere Facebook, Whatsapp vs gibi internet ve sosyal medya platformları bankacılık, e-ticaret gibi sektörleri de kendi...
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    Güney Mestan ( MestanX) 1 sa.
    Whats bank Worldwide Pek yakında
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    DH Misafiri 2 sa. en beğenilen
    Çok değil birkaç seneye Google başta olmak üzere Facebook, Whatsapp vs gibi internet ve sosyal medya platformları bankacılık, e-ticaret gibi sektörleri de kendilerine bağlanmış olacaklar.
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