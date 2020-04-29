WhatsApp, kullanıcılarına krediyle para verecek

Popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp'ın tek hedefi kullanıcılar arasında para transferine imkân sağlamakla sınırlı değil. Şirket ayrıca kullanıcılarına kredi verme olasılığını araştırıyor.İlginizi Çekebilir WhatsApp sonunda Koyu Tema özelliğine kavuştu
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WhatsApp hali hazırda Hintli mercilere "kullanıcılara uygun şartlarda para sağlama veya kredi verme" yönünde bir başvuru yapmış durumda. Şirketin girişimlerine Nisan başı itibarıyla başladığı belirtiliyor.
Bankalarla iş birliği yapılacak
Elbetteki bu tür bankacılıkla ilgili işlemler belirli yasalara tabi. WhatsApp, böyle bir hizmet sunacaksa bile bazı bankalarla ortaklaşa hareket etmesi gerekecek.
Şirket kredi verme özelliğini ilk etapta Hindistan'da kullanıma sunmayı hedefliyor. Daha sonrasında kapsama alanı diğer bölgelerle genişletilebilir. Ancak şu an için bu konu hakkında herhangi bir bilgi bulunmuyor.
https://thenextweb.com/in/2020/04/29/whatsapp-is-mulling-offering-loans-to-users-in-india Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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