WhatsApp, kullanıcılarına krediyle para verecek

Tam Boyutta Gör

Popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp'ın tek hedefi kullanıcılar arasında para transferine imkân sağlamakla sınırlı değil. Şirket ayrıca kullanıcılarına kredi verme olasılığını araştırıyor.

İlginizi Çekebilir

WhatsApp sonunda Koyu Tema özelliğine kavuştu

Ayrıca Bkz. "Google mezarlığı büyüyor: Shoelace kapatıldı"

WhatsApp hali hazırda Hintli mercilere "kullanıcılara uygun şartlarda para sağlama veya kredi verme" yönünde bir başvuru yapmış durumda. Şirketin girişimlerine Nisan başı itibarıyla başladığı belirtiliyor.

Tam Boyutta Gör

Bankalarla iş birliği yapılacak

Elbetteki bu tür bankacılıkla ilgili işlemler belirli yasalara tabi. WhatsApp, böyle bir hizmet sunacaksa bile bazı bankalarla ortaklaşa hareket etmesi gerekecek.

Şirket kredi verme özelliğini ilk etapta Hindistan'da kullanıma sunmayı hedefliyor. Daha sonrasında kapsama alanı diğer bölgelerle genişletilebilir. Ancak şu an için bu konu hakkında herhangi bir bilgi bulunmuyor.

https://thenextweb.com/in/2020/04/29/whatsapp-is-mulling-offering-loans-to-users-in-india

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.