Honor X40 GT'nin ekran detayları paylaşıldı: Oyunculara özel olacak

Tam Boyutta Gör Huawei’den ayrılarak ayrı bir marka haline gelen Honor, Honor X40 GT modeli için 13 Ekim'de tarihinde yeni bir etkinlikd​​​​​​üzenleyecek. Bugün akıllı telefon devi, Honor X40 GT'nin ekran detaylarını gösteren yeni bir tanıtım görseli paylaştı.

Yeni oyuncu telefonu Honor X40 GT neler sunacak?

Yakın zamanda paylaşılan sızıntılara göre yarın tanıtılması beklenen Honor X40 GT'nin 120Hz ekranla gelmesi bekleniyordu. Ancak yeni paylaşılan görsel, yeni amiral gemisinin kavisli olarak 6.81" boyutunda 144Hz ekrana sahip olacağını bizlere gösteriyor. Buna ek olarak oyun sınıfı 480Hz dokunmatik örnekleme hızına sahip olacak bu panelin, ekran çözünürlüğü henüz bilinmeyen detaylar arasında yer alıyor.

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Öte yandan geçtiğimiz ay tanıtılan Honor X40 modelinin 6.67 inç boyutlarında 120Hz FullHD+ AMOLED panel ile geldiğini düşünürsek, burada benzer çözünürlükler ile karşılaşabiliriz. Honor, X40 GT'nin teknik özelliklerini henüz ayrıntılı olarak açıklamadı. Ancak Çinli marka daha önce akıllı telefonun Snapdragon 888, üçlü arka kamera tasarımı ve bir buhar odası soğutma sistemi ile geleceğini doğrulamıştı. Honor X40 GT'nin yarın Çin yerel saati ile 19:30'da tanıtılması bekleniyor.

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