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    Honor X40 GT amiral gemisi ancak biraz eski

    Honor X40 GT akıllı telefon modelinde 6.81 inçlik LCD ekran, 144Hz tazeleme hızı, Snapdragon 888 yonga seti, 50MP arka kamera, 66W hızlı şarj gibi özellikler yer alıyor. 
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    Honor X40 GT Tam Boyutta Gör
    Honor X40 GT akıllı telefon modeli yüksek performans, gelişmiş soğutma sistemi, yüksek ekran tazeleme ve dokunmatik tarama oranı ile oyunseverlere önemli bir alternatif olmayı amaçlıyor.

    Honor X40 GT özellikleri ve fiyatı

    • 6.81 inçlik Full HD+ IPS LCD
    • Snapdragon 888 yonga seti
    • 8GB/12GB RAM
    • 256GB depolama
    • 50MP+2MP+2MP arka kamera
    • 16MP ön kamera
    • 4800mAh batarya
    • 66W hızlı şarj
    • 290$ (8GB/256GB), 332$ (12GB/256GB)

    Honor X40 GT modeli bir önceki amiral gemisi yonga seti tercihi ile segmentinde iddialı olmak istiyor. 144Hz ekran yenileme hızı ve 480Hz dokunmatik tarama hızı oyuncuların da tecrübesine katkı yapıyor.

    Sistem 8 katmanlı grafit soğutma plakası ile yaklaşık 1 derece civarında soğutuluyor. Android 12 işletim sistemi üzerinde Magic UI 6.1 ara yüzüne yer verilmiş. Honor X40 GT modeli önümüzdeki haftadan itibaren Çin’de satışa sunulacak ancak global fiyatlar bunun üzerine çıkacaktır.

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    slamdunk393 6 saat önce

    şu araba için ölmeye hazırım

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