Honor X40 GT amiral gemisi ancak biraz eski

Tam Boyutta Gör Honor X40 GT akıllı telefon modeli yüksek performans, gelişmiş soğutma sistemi, yüksek ekran tazeleme ve dokunmatik tarama oranı ile oyunseverlere önemli bir alternatif olmayı amaçlıyor.

Honor X40 GT özellikleri ve fiyatı

6.81 inçlik Full HD+ IPS LCD

Snapdragon 888 yonga seti

8GB/12GB RAM

256GB depolama

50MP+2MP+2MP arka kamera

16MP ön kamera

4800mAh batarya

66W hızlı şarj

290$ (8GB/256GB), 332$ (12GB/256GB)

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Honor X40 GT modeli bir önceki amiral gemisi yonga seti tercihi ile segmentinde iddialı olmak istiyor. 144Hz ekran yenileme hızı ve 480Hz dokunmatik tarama hızı oyuncuların da tecrübesine katkı yapıyor.

Sistem 8 katmanlı grafit soğutma plakası ile yaklaşık 1 derece civarında soğutuluyor. Android 12 işletim sistemi üzerinde Magic UI 6.1 ara yüzüne yer verilmiş. Honor X40 GT modeli önümüzdeki haftadan itibaren Çin’de satışa sunulacak ancak global fiyatlar bunun üzerine çıkacaktır.

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Honor X40 GT tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı