Honor X40 GT amiral gemisi ancak biraz eski

Honor X40 GT özellikleri ve fiyatı
- 6.81 inçlik Full HD+ IPS LCD
- Snapdragon 888 yonga seti
- 8GB/12GB RAM
- 256GB depolama
- 50MP+2MP+2MP arka kamera
- 16MP ön kamera
- 4800mAh batarya
- 66W hızlı şarj
- 290$ (8GB/256GB), 332$ (12GB/256GB)
Honor X40 GT modeli bir önceki amiral gemisi yonga seti tercihi ile segmentinde iddialı olmak istiyor. 144Hz ekran yenileme hızı ve 480Hz dokunmatik tarama hızı oyuncuların da tecrübesine katkı yapıyor.
Sistem 8 katmanlı grafit soğutma plakası ile yaklaşık 1 derece civarında soğutuluyor. Android 12 işletim sistemi üzerinde Magic UI 6.1 ara yüzüne yer verilmiş. Honor X40 GT modeli önümüzdeki haftadan itibaren Çin’de satışa sunulacak ancak global fiyatlar bunun üzerine çıkacaktır.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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şu araba için ölmeye hazırım