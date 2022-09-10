Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Haber Gir İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Honor X40'ın özellikleri ve çıkış tarihi açıklandı

    IFA 2022 etkinliğinde yeni ürünler ile kullanıcıların karşısına çıkan Honor, yakında Honor X40 serisini duyuracak. Telefonun tanıtımına az bir süre kala özellikleri sızdırıldı.
    Oy Ver

    Honor X40'ın özellikleri ve çıkış tarihi açıklandı
    Tam Boyutta Gör

    Geçtiğimiz yıl çatı şirketi Huawei'den ayrılarak farklı bir marka haline gelen Honor, ürün yelpazesine yeni bir model daha eklemeye hazırlanıyor. 15 Eylül tarihinde tanıtılması beklenen Honor X40 serisinden yeni detaylar sızdırıldı. 

    Honor X40 neler sunacak?

    Bildirilenlere göre Honor X40, X serisinde bir ilk olan ve kenarları kavisli 10 bit OLED bir panel ile kullanıcıların karşısına çıkacak. Sızıntılar 6,67 inç boyutlara ve delikli tasarıma sahip olan bu panelin, 1080x2400 çözünürlük ve 120 Hz yenileme hızı sunacağını gösteriyor. Yonga seti tarafında ise geçtiğimiz yıl piyasaya sürülen Honor X30 ile aynı Qualcomm Snapdragon 695 tarafından desteklenecek yeni telefon, kutusundan 5100 mAh batarya, 40W hızlı şarj ve Android 12 Magic UI 6.1 ile çıkacak.

    Ayrıca Honor X9 ve X30 modellerinde görmeye alışık olduğumuz dairesel kamera tasarımının X40 serisinde de korunduğunu söyleyebiliriz. Kamera ayrıntıları henüz bilinmiyor ancak yeni telefonun 8MP selfie, 50MP ana kamera ve 2MP yardımcı bir sensör ile gelmesi bekleniyor.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Siper hedefi 12'den vurdu

    Profil resmi
    serdarzero 2 gün önce

    Abone sayısı doğru mudur acaba

    Profil resmi
    Tony Ferguson 3 gün önce

    içerik cok iyi teşekkürler

    Profil resmi
    Whisper 3 gün önce

    @gokhanw10 her gönderiye aynı yorumu yapma hocam...

    G
    gokhanw10 6 gün önce

    Çok güzel ve uzman bir içerik olmuş teşekkürler

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    8000 - 10.000 TL Arası Telefonlar
    Poco X3 GT
    Poco X3 GT
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    5.000 TL Altındaki Laptoplar
    Acer Chromebook CB314
    Acer Chromebook CB314
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    SYSTEM-6500 XT
    SYSTEM-6500 XT
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız