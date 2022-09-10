Honor X40'ın özellikleri ve çıkış tarihi açıklandı

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Geçtiğimiz yıl çatı şirketi Huawei'den ayrılarak farklı bir marka haline gelen Honor, ürün yelpazesine yeni bir model daha eklemeye hazırlanıyor. 15 Eylül tarihinde tanıtılması beklenen Honor X40 serisinden yeni detaylar sızdırıldı.

Honor X40 neler sunacak?

Bildirilenlere göre Honor X40, X serisinde bir ilk olan ve kenarları kavisli 10 bit OLED bir panel ile kullanıcıların karşısına çıkacak. Sızıntılar 6,67 inç boyutlara ve delikli tasarıma sahip olan bu panelin, 1080x2400 çözünürlük ve 120 Hz yenileme hızı sunacağını gösteriyor. Yonga seti tarafında ise geçtiğimiz yıl piyasaya sürülen Honor X30 ile aynı Qualcomm Snapdragon 695 tarafından desteklenecek yeni telefon, kutusundan 5100 mAh batarya, 40W hızlı şarj ve Android 12 Magic UI 6.1 ile çıkacak.

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Ayrıca Honor X9 ve X30 modellerinde görmeye alışık olduğumuz dairesel kamera tasarımının X40 serisinde de korunduğunu söyleyebiliriz. Kamera ayrıntıları henüz bilinmiyor ancak yeni telefonun 8MP selfie, 50MP ana kamera ve 2MP yardımcı bir sensör ile gelmesi bekleniyor.

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