Honor X5 Plus tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı

Honor X5 Plus tanıtıldı
Honor X5 serisinin yeni üyesi Honor X5 Plus için, esasen bir bütçe telefonu diyebiliriz. Cihaz ön yüzünde 90Hz yenileme hızı ve HD+ çözünürlük sunan 6,56 inç LCD panele ev sahipliği yapıyor. Ayrıca bu ekranın dinamik Karartma teknolojisine destek sunduğunu belirtelim. Böylelikle Honor, kullanıcıların göz yorgunluğunu büyük oranda azaltmayı hedefliyor.
Selfie çekimleri ve görüntülü aramalar için ön tarafta 5 MP (f/2.2) selfie kamerasına ev sahipliği yapan Honor X5 Plus, arka bölümde 50MP çözünürlük ve f/1.8 diyafram açıklığı sunan birincil kamera ile vitrine çıkacak. Bu kemaranın hemen altında ise bir adet derinlik sensörü ve Led flaş bulunuyor.
Bütçe telefonu, kutusundan 4GB RAM, 64GB depolama, Android 13 destekli MagicOS 7.1 ve 10W hızlı şarj destekli 5.200mAh pil paketi ile çıkacak. Akıllı telefonun diğer özellikleri arasında, Bluetooth 5.1, 5G desteği, USB-C bağlantı noktası ve kulaklık girişi yer alıyor
Honor X5 Plus fiyatı
Honor X5 Plus, Siyah ve Camgöbeği olmak üzere iki farklı renk seçeneğinde geliyor. Cihazın fiyatı ise henüz açıklanmadı. Ancak 100 ila 120 dolar civarında olacağı belirtiliyor.
Honor X5 Plus özellikler
- Ekran: 6,56 inç, LCD, HD+ çözünürlük, 90 Hz
- İşlemci: MediaTek Helio G36
- RAM: 4GB
- Depolama: 64GB
- Arka Kamera: 50 MP ana kamera (f/1.8) ve f/2.4 derinlik
- Ön Kamera: 5MP, f/2.2
- Pil: 5.200 mAh (10W hızlı şarj)
- Bağlantı: Wi-Fi, Bluetooth 5.1, USB Type-C
- İşletim sistemi: Android 13 MagicOS 7.1
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fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.