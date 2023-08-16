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    Honor X5 Plus tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı

    Akıllı telefon pazarında bütçe odaklı cihazlar ile ses getiren Honor, yeni telefonu Honor X5 Plus modelini tanıttı. İşte Honor X5 Plus özellikleri ve fiyatı... 
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    Honor X5 Plus tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı Tam Boyutta Gör
    Günümüzde Huawei'den ayrılarak bağımsız bir marka haline gelen Honor, ürün yelpazesini hızla genişletmeye devam ediyor. Son olarak Çinli üretici, bütçe odaklı yeni telefonu Honor X5 Plus modelini duyurdu. İşte Honor X5 Plus özellikleri ve fiyatı

    Honor X5 Plus tanıtıldı

    Honor X5 serisinin yeni üyesi Honor X5 Plus için, esasen bir bütçe telefonu diyebiliriz. Cihaz ön yüzünde 90Hz yenileme hızı ve HD+ çözünürlük sunan 6,56 inç LCD panele ev sahipliği yapıyor. Ayrıca bu ekranın dinamik Karartma teknolojisine destek sunduğunu belirtelim. Böylelikle Honor, kullanıcıların göz yorgunluğunu büyük oranda azaltmayı hedefliyor.

    Honor X5 Plus tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı Tam Boyutta Gör
    Honor X5 Plus, gücünü MediaTek Helio G36 işlemciden alıyor. 12 nm üretim teknolojisini temel alan işlemci, dört adet 2.2GHz Cortex-A53 ve dört adet 1.8 Ghz Cortex-A53 çekirdeklerine sahip. Oyun ve görüntüleme tabanlı yüklerde ise işlemciye IMG PowerVR GE8320 grafik birimi eşlik ediyor.

    Selfie çekimleri ve görüntülü aramalar için ön tarafta 5 MP (f/2.2) selfie kamerasına ev sahipliği yapan Honor X5 Plus, arka bölümde 50MP çözünürlük ve f/1.8 diyafram açıklığı sunan birincil kamera ile vitrine çıkacak. Bu kemaranın hemen altında ise bir adet derinlik sensörü ve Led flaş bulunuyor.

    Bütçe telefonu, kutusundan 4GB RAM, 64GB depolama, Android 13 destekli MagicOS 7.1 ve 10W hızlı şarj destekli 5.200mAh pil paketi ile çıkacak. Akıllı telefonun diğer özellikleri arasında, Bluetooth 5.1, 5G desteği, USB-C bağlantı noktası ve kulaklık girişi yer alıyor

    Honor X5 Plus fiyatı

    Honor X5 Plus, Siyah ve Camgöbeği olmak üzere iki farklı renk seçeneğinde geliyor. Cihazın fiyatı ise henüz açıklanmadı. Ancak 100 ila 120 dolar civarında olacağı belirtiliyor. 

    Honor X5 Plus özellikler

    • Ekran: 6,56 inç, LCD, HD+ çözünürlük, 90 Hz
    • İşlemci: MediaTek Helio G36
    • RAM: 4GB
    • Depolama: 64GB
    • Arka Kamera: 50 MP ana kamera (f/1.8) ve f/2.4 derinlik
    • Ön Kamera: 5MP, f/2.2
    • Pil: 5.200 mAh (10W hızlı şarj)
    • Bağlantı: Wi-Fi, Bluetooth 5.1, USB Type-C
    • İşletim sistemi: Android 13 MagicOS 7.1
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Rhodope Thrax 1 gün önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 gün önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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