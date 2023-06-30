Honor X50, 5 Temmuz'da piyasaya sürülecek: İşte beklenen özellikler

Tipster Digital Chat Station tarafından paylaşılan bir görüntüye göre, Honor X50 serisi, 2.2 GHz tepe saat hızına sahip sekiz çekirdekli bir CPU ile 4nm işlemi üzerine inşa edilmiş bir Snapdragon 6 Gen 1 platformu tarafından desteklenecek.
66W hızlı şarj destekli 5.800 mAh batarya ile gelmesi beklenen Honor X50'nin 16 GB RAM ve 512 GB depolama alanına sahip olacak. Son olarak şirket, 5 Temmuz'da piyasaya süreceği Honor X50'nin gelişinden sadece bir hafta sonra, katlanabilir dünyada bir devrim getireceği söylenen yeni Honor Magic V2'yi de piyasaya sürecek.
İtfaiyeci Sam bu nerede görsem tanırım.
DreamSs; Aynen kardeşim bende valla hanım diyor çocukları büyüttük seni büyütemedik. :D Bende oynayacam.
Heyecanlandım ne yalan söylim... Yaşım 40 yaklaştı. Bizim zamanımızda böyle güzel oyunlar yoktu. İsterse hanım boşasın banane kardeşim ben de oynucam :D