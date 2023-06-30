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    Honor X50, 5 Temmuz'da piyasaya sürülecek: İşte beklenen özellikler

    5 Temmuz'da piyasaya sürülecek Honor'un yeni akıllı telefonu X50'nin teknik özellikleri sızdırıldı. İşte Snapdragon 6 Gen 1 yonga setinden güç alacak cihazın detayları: 
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    Honor X50, 5 Temmuz'da piyasaya sürülecek Tam Boyutta Gör
    Honor, şimdilerde yeni akıllı telefonu X50 üzerinde çalışıyor. Şirketin Weibo hesabında yaptığı paylaşım sayesinde Honor X50'nin lansman tarihi ortaya çıktı. Paylaşılan teaserlara göre 5 Temmuz'da piyasaya sürülecek cihazın teknik özellikleri ise tipster Digital Chat Station tarafından paylaşılan bir görsel sayesinde ortaya çıktı.

    İşte Honor X50'nin beklenen özellikleri:

    Tipster Digital Chat Station tarafından paylaşılan bir görüntüye göre, Honor X50 serisi, 2.2 GHz tepe saat hızına sahip sekiz çekirdekli bir CPU ile 4nm işlemi üzerine inşa edilmiş bir Snapdragon 6 Gen 1 platformu tarafından desteklenecek.

    Honor X50, 5 Temmuz'da piyasaya sürülecek Tam Boyutta Gör
    Marka, Weibo sayfasında yaptığı açıklamada, lansman tarihini onaylamak ile kalmayıp Honor X50'nin X serisi ürünlerin on yıllık bir kutlaması olacağını da söyledi. Ayrıca sızıntılar, yeni akıllı telefonun 2.5D kavisli kenarlara ve 2652 x 1200 piksel çözünürlüğe sahip büyük bir ekrana sahip olacağını da ortaya çıkardı.

    66W hızlı şarj destekli 5.800 mAh batarya ile gelmesi beklenen Honor X50'nin 16 GB RAM ve 512 GB depolama alanına sahip olacak. Son olarak şirket, 5 Temmuz'da piyasaya süreceği Honor X50'nin gelişinden sadece bir hafta sonra, katlanabilir dünyada bir devrim getireceği söylenen yeni Honor Magic V2'yi de piyasaya sürecek.

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    E_Y_B_H_P_T 6 gün önce

    İtfaiyeci Sam bu nerede görsem tanırım.

    E
    ertu55 1 hafta önce

    DreamSs; Aynen kardeşim bende valla hanım diyor çocukları büyüttük seni büyütemedik. :D Bende oynayacam.

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    DreamSs 1 hafta önce

    Heyecanlandım ne yalan söylim... Yaşım 40 yaklaştı. Bizim zamanımızda böyle güzel oyunlar yoktu. İsterse hanım boşasın banane kardeşim ben de oynucam :D

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