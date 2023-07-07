Honor X50 tanıtıldı: Giriş seviyesine kavisli ekran

Honor X50 özellikleri ve fiyatı
- 6.78 inçlik AMOLED kavisli ekran
- Snapdragon 6 Gen 1 yonga seti
- 8GB/16GB RAM
- 128GB/512GB depolama
- 108MP+2MP arka kamera
- 8MP ön kamera
- 5800mAh batarya
- 33W hızlı şarj
- 193$(8/128), 276$(16/512)
Honor X50 akıllı telefon modeli barındırdığı özelliklerle dikkat çekiyor. AMOLED kavisli ekranı 120Hz tazeleme hızı sunarken, kasada IP53 sertifikasına yer verilmiş. Yonga seti segmentine göre performanslı ve 4 adet Cortex-A78 ile 4 adet Cortex-A55 çekirdeği ile geliyor.
Bellek tarafında mümkün olan en üst sınırı zorlayan telefonda dev batarya ve hızlı şarj da cabası. Kameralar yapay zekâ motoru ile destekleniyor. Tam bir fiyat performans canavarı olan Honor X50 ne yazık ki Çin dışında bu fiyatların çok üzerine çıkıyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Iron Kurye
teskurler super kurye
Fururlar oni purada :)