Honor X50 tanıtıldı: Giriş seviyesine kavisli ekran

Tam Boyutta Gör Akıllı telefon pazarında pazar payını sürekli olarak genişleten Honor markası zaman zaman dikkat çekici özelliklere sahip telefonlar piyasaya sürüyor. Honor X50 giriş seviyesi olmasına rağmen oldukça iddialı.

Honor X50 özellikleri ve fiyatı

6.78 inçlik AMOLED kavisli ekran

Snapdragon 6 Gen 1 yonga seti

8GB/16GB RAM

128GB/512GB depolama

108MP+2MP arka kamera

8MP ön kamera

5800mAh batarya

33W hızlı şarj

193$(8/128), 276$(16/512)

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Honor X50 akıllı telefon modeli barındırdığı özelliklerle dikkat çekiyor. AMOLED kavisli ekranı 120Hz tazeleme hızı sunarken, kasada IP53 sertifikasına yer verilmiş. Yonga seti segmentine göre performanslı ve 4 adet Cortex-A78 ile 4 adet Cortex-A55 çekirdeği ile geliyor.

Bellek tarafında mümkün olan en üst sınırı zorlayan telefonda dev batarya ve hızlı şarj da cabası. Kameralar yapay zekâ motoru ile destekleniyor. Tam bir fiyat performans canavarı olan Honor X50 ne yazık ki Çin dışında bu fiyatların çok üzerine çıkıyor.

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