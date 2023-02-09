Honor X8a akıllı telefon 90Hz ekran ve 100MP kamera ile geliyor

Tam Boyutta Gör Ülkemizde kısa süre önce özel bir kampanya ile ön kayıtlara başlayan Honor X9a akıllı telefon modelinin kardeş modeli de kısa bir aradan sonra tanıtıldı. Honor X8a bazı yönlerden kırpılmış.

Honor X8a özellikleri ve fiyatı

6.7 inçlik Full HD+ LCD ekran

Helio G88 yonga seti

6GB/8GB RAM

128GB depolama

4500mAh batarya

22.5W hızlı şarj

100MP ana sensör

16MP ön kamera

220 Pound başlangıç fiyatı

Honor X9a modeli 1000TL kupon hediyeli 2 gün önce eklendi

Honor X8a modeli AMOLED panelden vazgeçerek ekran tarafında fedakârlık yapmış. Batarya ve hızlı şarj değerinde de kırpma görüyoruz. Yine depolama yarıya indirilmiş. Artı olarak arka kamera 100MP çözünürlüğünde iken 90Hz tazeleme hızı da mevcut. Honor X8a ilk olarak İngiltere’de satışa başladı.

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