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    Honor X8a akıllı telefon 90Hz ekran ve 100MP kamera ile geliyor

    Honor X8a akıllı telefon modelinde 6.7 inçlik Full HD+ LCD ekran, Helio G88 yonga seti, 4500mAh batarya, 100MP ana sensör, 22.5W hızlı şarj özellikleri yer alıyor. 
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    Honor X8a Tam Boyutta Gör
    Ülkemizde kısa süre önce özel bir kampanya ile ön kayıtlara başlayan Honor X9a akıllı telefon modelinin kardeş modeli de kısa bir aradan sonra tanıtıldı. Honor X8a bazı yönlerden kırpılmış.

    Honor X8a özellikleri ve fiyatı

    • 6.7 inçlik Full HD+ LCD ekran
    • Helio G88 yonga seti
    • 6GB/8GB RAM
    • 128GB depolama
    • 4500mAh batarya
    • 22.5W hızlı şarj
    • 100MP ana sensör
    • 16MP ön kamera
    • 220 Pound başlangıç fiyatı

    Honor X8a modeli AMOLED panelden vazgeçerek ekran tarafında fedakârlık yapmış. Batarya ve hızlı şarj değerinde de kırpma görüyoruz. Yine depolama yarıya indirilmiş. Artı olarak arka kamera 100MP çözünürlüğünde iken 90Hz tazeleme hızı da mevcut. Honor X8a ilk olarak İngiltere’de satışa başladı.

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