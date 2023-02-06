Honor X9a özel bir kampanya ile geliyor

Tam Boyutta Gör Honor markasının iddialı akıllı telefonlarından Honor X9a modeli özel bir kampanya ile geliyor. Hepsiburada üzerinde yapılan kampanya hediye çeki ve teknik servis avantajları sunuyor.

Honor X9a kampanyası nedir?

Özel kampanya ile 8 Şubat günü saat 23.59’a kadar kampanya sayfasındaki Kayıt Ol butonuna tıklayanlar 1000TL kupon elde edecekler. Bu kuponları ise 8 Mart günü saat 23.59’a kadar Honor X9a satın alımlarında kullanabilecekler. Kampanya 1000 adet ile sınırlı olacak.

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Yine lansmana özel 9 Şubat-9 Mart tarihleri arasında yapılacak satın alımlarda VIP servis avantajları da sunulacak. Satın alındıktan sonra ilk 90 gün ücretsiz ekran değişimi, ücretsiz kargo hizmeti, ücretsiz ekran koruma filmi, garanti harici onarımlarda ücretsiz işçilik bunlar arasında.

6.67 inçlik AMOLED kavisli ekran, Snapdragon 695 yonga seti, 8GB RAM, 256GB depolama, 64MP üçlü kamera, 5100mAh batarya, 40W hızlı şarj gibi özellikleri olan Honor X9a için henüz resmi fiyat açıklanmadı.

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