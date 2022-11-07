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    Anlık Bildirim

    Microsoft, Windows 11'de reklam gösterecek yeni bir yer buldu

    Yazılım devi Microsoft ürün ve hizmetlerini Windows üzerinden tanıtma çabalarına bir yenisini ekledi. Şirket Windows 11 işletim sisteminde reklam gösterecek yeni bir yer keşfetti.
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    Microsoft, Windows 11'de reklam gösterecek yeni bir yer buldu Tam Boyutta Gör
    Microsoft'un Windows işletim sisteminde kendi ürünlerinin tanıtımlarını yapması yeni gördüğümüz birşey değil. Yazılım devi bu kez reklam gösterecek yeni bir yer bulmuş gibi görünüyor. Bazı Windows 11 kullanıcıları Başlat menüsündeki profil kısmında OneDrive reklamı yapıldığını fark etti.

    Başlat Menüsündeki profil simgesine tıkladığınızda normalde Hesap ayarlarını değiştir, kilitle ve oturumu kapat seçeneklerini görürsünüz. Microsoft buraya bir de "dosyalarını yedekle" adlı bir seçenek ekledi. Tahmin edebileceğiniz üzere amaç OneDrive bulut hizmetinin reklamını yapmak.

    Microsoft, Windows 11'de reklam gösterecek yeni bir yer buldu

    Reklam göstermeye hakkı var mı?

    Şirket daha önce de Windows işletim sisteminin çeşitli yerlerinde reklam göstermeyi test etti. Bu tür tanıtımlar Dosya Gezgininde, sistem aramasında, widget'larda ve Edge tarayıcısında karşımıza çıktı. Yazılım devi bunu yaparken hem ücretsiz hem de ücretli ürünlerini tanıttı.

    Microsoft'un reklam gösterme çabaları şirketin kendi ürünlerini tanıtma hakkına sahip olduğunu düşünen bir kısım kullanıcıyı rahatsız etmiyor. Ancak işletim sistemlerinin ürün ve hizmet reklamı yapmak için kullanılmaması gerektiğini ateşli şekilde savunan bir kitle de var. Peki siz ne düşünüyorsunuz? Windows'ta reklam görmek sizi rahatsız ediyor mu?

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    D
    DH Misafiri 4 gün önce

    E bu bildiğin drone olmuş havada elektriği vakum gibi emer arabada gidemez bence

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