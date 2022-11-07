Microsoft, Windows 11'de reklam gösterecek yeni bir yer buldu

Başlat Menüsündeki profil simgesine tıkladığınızda normalde Hesap ayarlarını değiştir, kilitle ve oturumu kapat seçeneklerini görürsünüz. Microsoft buraya bir de "dosyalarını yedekle" adlı bir seçenek ekledi. Tahmin edebileceğiniz üzere amaç OneDrive bulut hizmetinin reklamını yapmak.
Reklam göstermeye hakkı var mı?
Şirket daha önce de Windows işletim sisteminin çeşitli yerlerinde reklam göstermeyi test etti. Bu tür tanıtımlar Dosya Gezgininde, sistem aramasında, widget'larda ve Edge tarayıcısında karşımıza çıktı. Yazılım devi bunu yaparken hem ücretsiz hem de ücretli ürünlerini tanıttı.
Microsoft'un reklam gösterme çabaları şirketin kendi ürünlerini tanıtma hakkına sahip olduğunu düşünen bir kısım kullanıcıyı rahatsız etmiyor. Ancak işletim sistemlerinin ürün ve hizmet reklamı yapmak için kullanılmaması gerektiğini ateşli şekilde savunan bir kitle de var. Peki siz ne düşünüyorsunuz? Windows'ta reklam görmek sizi rahatsız ediyor mu?Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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E bu bildiğin drone olmuş havada elektriği vakum gibi emer arabada gidemez bence