Honor yeni MagicBook 14 dizüstü bilgisayarını tanıttı

Tam Boyutta Gör Honor markası ana vatanı Çin'de MagicBook 14 2023 dizüstü bilgisayarını tanıttı. İnce çerçeveleri ve metal gövdesiyle şık tasarımını koruyan cihaz 2520 x 1680 piksel çözünürlük ve 120 Hz yenileme hızına sahip 14.2 inç LCD ekranla karşımıza çıktı.

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Söz konusu panel sRGB renk gamutunun %100'ünü kapsıyor. Ayrıca 1.07 milyar renk desteği, göz koruma teknolojisi ve 460 nit maksimum parlaklık sunduğunu da belirtelim. Dizüstü bilgisayarın ekran-gövde oranı ise %91.5 olarak açıklandı.

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13. Nesil Intel Core işlemci ve 75Wh pil

Honor MagicBook 14 2023 gücünü 13. Nesil Intel Core i5-13500H işlemcisinden alıyor. Kullanıcılar oyun veya multimedya deneyimlerini geliştirmek için NVIDIA GeForce RTX 3050 ekran kartı tercih edebilecekler. Ayrıca üretici maksimum soğutma performansı için ısı dağıtma tasarımını yeniledi.

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Dizüstü bilgisayar 75Wh batarya içeriyor. Güç tüketimini sürekli olarak optimize eden OS Turbo 2.0 teknolojisi de mevcut. Cihazın tek şarjla 15 saate kadar pil ömrü sunduğu belirtildi. Donanım konfigürasyonuna göre değişen fiyat etiketlerini aşağıda görebilirsiniz.

Honor MagicBook 14 2023 Fiyatı:

16 GB RAM + 512 GB SSD - 725 dolar

16 GB RAM + 1 TB SSD - 770 dolar

16 GB RAM + 1 TB SSD + RTX 3050 ekran kartı - 945 dolar

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