Honor yeni MagicBook 14 dizüstü bilgisayarını tanıttı

Söz konusu panel sRGB renk gamutunun %100'ünü kapsıyor. Ayrıca 1.07 milyar renk desteği, göz koruma teknolojisi ve 460 nit maksimum parlaklık sunduğunu da belirtelim. Dizüstü bilgisayarın ekran-gövde oranı ise %91.5 olarak açıklandı.
13. Nesil Intel Core işlemci ve 75Wh pil
Honor MagicBook 14 2023 gücünü 13. Nesil Intel Core i5-13500H işlemcisinden alıyor. Kullanıcılar oyun veya multimedya deneyimlerini geliştirmek için NVIDIA GeForce RTX 3050 ekran kartı tercih edebilecekler. Ayrıca üretici maksimum soğutma performansı için ısı dağıtma tasarımını yeniledi.
Dizüstü bilgisayar 75Wh batarya içeriyor. Güç tüketimini sürekli olarak optimize eden OS Turbo 2.0 teknolojisi de mevcut. Cihazın tek şarjla 15 saate kadar pil ömrü sunduğu belirtildi. Donanım konfigürasyonuna göre değişen fiyat etiketlerini aşağıda görebilirsiniz.
Honor MagicBook 14 2023 Fiyatı:
- 16 GB RAM + 512 GB SSD - 725 dolar
- 16 GB RAM + 1 TB SSD - 770 dolar
- 16 GB RAM + 1 TB SSD + RTX 3050 ekran kartı - 945 dolar
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Üst düzey işadamı / bürokratlar için de ideal. Koy telefonunu mikrodalganın içine, bak istihbari dalganın keyfine.