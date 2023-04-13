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    Uydu bağlantısına sahip ZTE Axon 50 Ultra tanıtıldı

    ZTE geçen yıl piyasaya sürdüğü Axon 40 Ultra'nın devamı niteliğinde bir model çıkardı. Amiral gemisi ZTE Axon 50 Ultra'nın en dikkat çekici özelliği uydu üzerinden iki yönlü mesajlaşmayı desteklemesi.
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    Uydu bağlantısına sahip ZTE Axon 50 Ultra tanıtıldı Tam Boyutta Gör

    ZTE bugün Çin'de yeni amiral gemisi ZTE Axon 50 Ultra'yı tanıttı. Akıllı telefon kavisli kenarlara sahip 6.67 inç OLED ekran taşıyor. 2400 x 1080 piksel (FHD+) çözünürlük sunan panelin 144 Hz yenileme hızını desteklediğini belirtelim.

    Cihazda Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 işlemci, UFS 3.1 depolama birimi ve LPDDR5x RAM mevcut. Arka panelinde OIS destekli 64 megapiksel Sony IMX787 ana sensör, 50 megapiksel ultra geniş açılı lens ve 50 megapiksel telefoto sensörden oluşan üçlü kamera sistemi var. Ön kamera 16 megapiksel.

    Uydu bağlantısına sahip ZTE Axon 50 Ultra tanıtıldı Tam Boyutta Gör

    5G desteği ve uydu üzerinden iletişim

    ZTE Axon 50 Ultra'nın en önemli özelliği BeiDou uydu (BDS) altyapısı üzerinden iki yönlü iletişim imkanı sunması. Böylece kullanıcılar kapsama alanı dışındayken acil durum mesajları gönderip alabilecekler. Cihazda ayrıca 5G bağlantı desteği de bulunuyor.

    Akıllı telefon DTS: X Ultra destekli çift stereo hoparlör ile donatıldı. İhtiyaç duyduğu enerjiyi ise 80W hızlı şarj özellikli 5.000 mAh bataryasından alıyor. Üretici, amiral gemisi akıllı telefonunun fiyatını ve çıkış tarihini henüz açıklamadı.

    Uydu bağlantısına sahip ZTE Axon 50 Ultra tanıtıldı Tam Boyutta Gör

    ZTE Axon 50 Ultra Özellikleri:

    • Ekran: 6.67 inç, OLED, FHD+, 144 Hz
    • İşlemci: Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1
    • Bellek: LPDDR5x (miktarı açıklanmadı)
    • Depolama: UFS 3.1 (miktarı açıklanmadı)
    • Arka Kamera: 64 MP (ana), 50 MP (ultra geniş açılı) 50 MP (telefoto)
    • Ön Kamera: 16 MP
    • Bağlantı: 5G, LTE, NFC
    • Pil: 5.000 mAh (80W hızlı şarj)
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    E_Y_B_H_P_T 1 gün önce

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