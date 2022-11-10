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    İddia: Horizon evreninde geçecek bir MMO oyun geliştiriliyor

    Horizon: Zero Dawn’un çıkışı ile Playstation, ilgi çekici ve devasa bir evreni hayatımıza getirmişti. Geçtiğimiz aylarda Horizon: Forbidden West ile genişleyen evren yakında daha da büyüyecek.
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    Horizon evreninde geçecek MMO bir oyun geliştiriliyor Tam Boyutta Gör
    Guerilla Games tarafından geliştirilen Horizon: Zero Dawn, Playstation markasına sürükleyici ve kurgusal bir evren getirerek dikkat çeken bir oyun olmuştu. Geçtiğimiz aylarda çıkan Horizon: Forbidden West ile bu evren daha da büyüdü ve oyunun başarısı, Sony’nin bu evrene daha çok yatırım yapmasına sebep oldu. İddialara göre firma, şimdi de Horizon evreninde geçecek bir MMO oyun geliştirmek istiyor. 

    Sony, MMO tarzındaki Horizon oyunu için NCSoft ile görüşüyor

    Güney Koreli MTN tarafından gelen bilgilere göre Sony, Horizon evreninde geçecek bir çevrimiçi oyun için Lineage ve Guild Wars serilerinin geliştiricisi NCSoft ile anlaşmış durumda. NCSoft içerisinde Project H olarak adlandırılan oyun, geliştirme sürecini hızlandırmak için iş alımlarında ortaya çıkmış durumda.

    PS5 kitaplığına daha çok canlı servis ve çevrimiçi oyunlar eklemek isteyen Sony’nin bu doğrultuda NCSoft ile anlaşması mantıklı gözüküyor. Devasa çok oyunculu çevrimiçi türünde geliştirilen oyun, Horizon evreninde geçecek projelerden sadece biri. Orijinal oyunların geliştiricisi Guerilla Games, PS5 ve PC için aynı evrende geçen çok oyunculu bir oyun ve PS VR2 için Horizon: Call of the Mountain oyununu geliştiriyor. Ayrıca bazı iddialara göre Zero Dawn, PS5 için yenileniyor ve önümüzdeki yıllarda çıkış yapacak. 

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