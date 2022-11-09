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    Cyberpunk 2077’nin yeni güncellemesi FSR 2.1 desteğini getiriyor: Yeni nesil konsollara performans artışı

    Problemli bir çıkışın ardından ciddi güncellemeler alan ve son yılların en popüler oyunlarından olan Cyberpunk 2077, PC ve yeni nesil konsollar için FSR 2.1 desteğine kavuştu.
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    Cyberpunk 2077 artık FSR 2.1 teknolojisini destekliyor Tam Boyutta Gör
    Uzun bir bekleyişin ardından 2020 yılında çıkış yapan Cyberpunk 2077, ciddi performans sorunları ve oyun bozan hataları ile büyük eleştirilere maruz kalmıştı. Uzun süre boyunca yeni nesil güncellemesine de kavuşmayan oyun, geçtiğimiz aylarda ciddi güncellemeler aldı ve Cyberpunk: Edgerunners dizisinin çıkışı ile tekrar popüler bir konuma yükseldi. Oyun üzerinde ciddi çalışmalar yapan CD Projekt Red, yeni güncellemesi ile hem PC hem de konsollarda performans artışı sağlıyor.

    Yeni nesil konsollara performans artışı

    Polonyalı geliştirici CD Projekt Red, Cyberpunk 2077 için 1.61 güncellemesini yayınladı. Birçok hata düzeltmeleri ve ufak NPC geliştirmeleri içeren güncelleme, PC ve yeni nesil konsollara AMD’nin FidelityFX Super Resolution 2.1 desteğini getiriyor. FidelityFX Super Resolution, çeşitli algoritmalarla oyun grafiklerini akıllı bir şekilde ölçeklendiriyor ve oyun performansında artış sağlıyor. 

    Xbox Series S ve Xbox Series X, Microsoft’un Xbox Geliştirici Kit’i tarafından FSR teknolojisini desteklese de Sony, PS5 sistemi için bu desteği resmi olarak sunmuyor ancak görünüşe göre CD Projekt Red bu teknolojiyi PS5 sistemi üzerinde de başarılı olarak kullanabilmiş. Cyberpunk 2077’nin şu anki hali hakkında ne düşünüyorsunuz?

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