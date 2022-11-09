Cyberpunk 2077’nin yeni güncellemesi FSR 2.1 desteğini getiriyor: Yeni nesil konsollara performans artışı

Yeni nesil konsollara performans artışı
Polonyalı geliştirici CD Projekt Red, Cyberpunk 2077 için 1.61 güncellemesini yayınladı. Birçok hata düzeltmeleri ve ufak NPC geliştirmeleri içeren güncelleme, PC ve yeni nesil konsollara AMD’nin FidelityFX Super Resolution 2.1 desteğini getiriyor. FidelityFX Super Resolution, çeşitli algoritmalarla oyun grafiklerini akıllı bir şekilde ölçeklendiriyor ve oyun performansında artış sağlıyor.
Xbox Series S ve Xbox Series X, Microsoft’un Xbox Geliştirici Kit’i tarafından FSR teknolojisini desteklese de Sony, PS5 sistemi için bu desteği resmi olarak sunmuyor ancak görünüşe göre CD Projekt Red bu teknolojiyi PS5 sistemi üzerinde de başarılı olarak kullanabilmiş. Cyberpunk 2077’nin şu anki hali hakkında ne düşünüyorsunuz?Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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