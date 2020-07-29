Horizon Zero Dawn PC sistem gereksinimleri açıklandı

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Sony'nin popüler aksiyon-macera oyunu Horizon Zero Dawn çok yakında PC oyuncularıyla buluşuyor. 7 Ağustos'ta resmi çıkışını gerçekleştirecek olan oyunun sistem gereksinimleri de nihayet belli oldu.

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Belirtilen sistem gereksinimleri genel anlamıyla oldukça uygun görünüyor. Minimum gereksinimlerde CPU kısmında Core i5-2500K gibi neredeyse 10 yıllık bir işlemci var. GPU tarafında ise GTX 780 gibi yine epey eski bir kartın yeterli olduğunu görüyoruz.

Önerilen sistem gereksinimleri de yine makul görünüyor. Sony 1080p veya 4K ayrımı yapmamış ancak belirtilen gereksinimlerin 1080p için olduğunu tahmin edebiliriz. 1440p veya 4K'da oynamak istiyorsanız elbette GTX 1060'dan çok daha iyi grafik kartlarına ihtiyacınız olacak.

Minimum:

OS: Windows 10 64-bit

CPU: Intel Core i5-2500K@3.3GHz veya AMD FX 6300@3.5GHz

Hafıza: 8GB RAM

GPU: Nvidia GeForce GTX 780 (3 GB) veya AMD Radeon R9 290 (4GB)

DirectX: Versiyon 12

Depolama: 100 GB boş alan

Önerilen

OS: Windows 10 64-bit

CPU: Intel Core i7-4770K@3.5GHz veya Ryzen 5 1500X@3.5GHz

Hafıza: 16GB RAM

GPU: Nvidia GeForce GTX 1060 (6 GB) eyav AMD Radeon RX 580 (8GB)

DirectX: Versiyon 12

Depolama: 100 GB boş alan

Horizon Zero Dawn'ın PC versiyonu 4K çözünürlük desteği ve kilitsiz kare hızı desteğiyle geliyor. Oyun doğrudan bir Sony portu olduğu için karakter ve çevre modelleri tarafında herhangi bir iyileştirme yer almayacak, yani görsel anlamda PS4'ün üzerine pek bir şey konmuyor.

Horizon Zero Dawn Complete Edition şu anda Steam ve Epic Games Store platformlarında 275 TL'ye satın alınabiliyor. Aslında önce 77 TL'ye ön siparişe açılmıştı ancak Sony batı ülkelerindeki oyuncuların VPN'le Türkiye, Arjantin gibi bölgelerden oyunu daha ucuza almaya çalıştığını farkedince fiyatı artırdı.

https://store.steampowered.com/app/1151640/Horizon_Zero_Dawn_Complete_Edition/

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