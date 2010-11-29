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Hot Pursuit de gerçek oldu, Lamborghini Murcielago ve Pagani Zonda yeni videoda buluştu

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
27,9b
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Otomobil Teknolojileri
Duratorq
Haber Editörü
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Dünkü haberimizde Gran Turismo 5'in reklamı için Paris sokaklarında süper spor otomobillerle çekilen tanıtımı sizlerle paylaşmıştık. Bir başka muhteşem yarış oyunu serisi Need For Speed için de benzer bir video çekildi.

Oyundaki gibi, muhteşem Lamborghini Murcielago ile Pagani Zonda'nın kovalandığı video izlenmeye değer olmuş. Oyunun grafiklerinin gerçekten farklı olmadığını anlatmak isteyen EA Games'in hazırladığı video amacına ulaşacek gibi gözüküyor. Sizleri bu muhteşem videoyla baş başa bırakalım.


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DH Misafiri 7 yıl
pagani yi bn asphalt3 oynarken gördüm ''la böle araba mı olur ddm :)) '' ama harbiden lambo ya kafa tutuyo :)) bi kere de murat131 ile şahin nin böyle videosunu seyretmek nasib olur
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ozkan_tpc 9 yıl
Arkadaşlar ben Nfs nin bütün serilerini baştan sona eksiksiz oynamış ve bitirmiş biri olarak yorum yapacak olursam; İlk nfs arcade araba yarışı dalında çığır açmıştı. İkincisi aynı kalitede geldi fakat üçüncüsü (ilk Hot Pursuit) bence dünyanın en iyi ve en uzun süreli (tekrar tekrar) oynanan araba yarışlarından biriydi. Gittiğim her evde kullandığım her pc de en büyük eğlenceydi. Görsel olarak çıktığı zamana göre o kadar harikaydı ki, hiçbir bilgisayarda full grafik sıkıntısız oynandığını hatırlamıyorum. Nfs 4 High Stakes de güzeldi fakat artık eski tadı vermiyordu, bana göre ilk başarısız nfs oydu. Nfs 5 Porsche, benim daha önce tipine gıcık olduğum Porsche'a aşık olmamı sağladı, ki hala ferrariden de daha büyüktür yeri kalbimde. Nfs Hot Pursuit 2 ise hiçbir zaman ilk hot pursuit deki tadı vermedi. Underground 1 ve 2 çok başarılı ve eğlenceli olsalar da asla ikinci bir kez oyunu oynamama yetecek kadar eğlenceli gelmedi. ve Most Wanted la undergroundlardaki başarıyı ikiye katladı, bana göre de son başarılı oyunlarıydı. Nfs Carbon, Nfs Nitro, Nfs Undercover, Nfs Shift oyunları ise asla Nfs Serisine yakıştıramadığım son derece başarısız oyunlardı. Son Hot Pursuit i henüz almadım ama yine de içimde bir umut var belki eski serilerdeki tadı verebilir diye.
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rambetiko 9 yıl
burada oyunu kötüleyen, tırt diyen, daha iyisini yapabilecek olanlardan kaç tanesi oyunu ORİJİNAL aldı?
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DH Misafiri 9 yıl
alın grid oynayın tırt oyunlarla vaktinizi harcamayın
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Insurrection 9 yıl
Lamboya polis olmak yakışmıyor yahu :D

Bu oyunuda oynamayacağım, most wanted' dan beridir nfs yüklemiyorum batırdılar iyice.
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DH Misafiri 9 yıl
yha siz ne konuşuyorsunuz p4 bilgisayarlarla oyun oynuyorsunuz galiba emeğe saygı 1 + nfs den başka araba yarışımı var buda 2 grand demişler yapsınlar pc platformunada oynayın bakalım ea da yarış yapmazsa ne oynucaz acaba sorarım size ben nfs serisi world dahil hepsini ilk gün orjinal şekilde alırım ve şimdiye kadar 1 kere bile paramın boşa gittiğini söyleyemem verdiğim tüm paralar helal olsun
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lindeman 9 yıl
oyunla pek bi alakası yok..zaten oyunda grafik ayarları diye bişey yok..çözünürlük gölge falan dışında ince ayar diye bişey yok..oyunda da fark atma gibi bişey yok arayı ne kadar açsanız son sürat gelip geçiyo adamlar..virajlarda özellikle arkanıdaki mutlaka geçiyo sizi..emp jammer gibi özellikler güzel olmuş..
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DH Misafiri 9 yıl
need for speed in yeri ayrı kalplerde
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Devastation 9 yıl
Videonun müziği güzelmiş. Kendi yapımları değilse, müziğin ismini bilen var mı?

Buldum.
La Roux - I'm Not Your Toy (Nero Remix)
youtube.com/...



Sürekli izliyorum videoyu, bir müzik bu kadar mı yakışır ?
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mk2kill 9 yıl
most wanted`dan sonraki NFS lerin hic biri oyun degil.
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deniz_sea 9 yıl
video kadar becerikli oyun yapsalardı şimdi internette olacağıma oyunu oynuyor olurdum grafikler ve sürüş dinamiği berbat bir oyun olmuş hayal kırıklığı oldu benim için
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ogkasa 9 yıl
mükemmel video olmuş ya. Bunlar oyun yapmayı bırakıp film sektörüne girmeliler bence. Fast and furious'a taş çıkartırlar.
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mgedik06 9 yıl

ogkasa

mükemmel video olmuş ya. Bunlar oyun yapmayı bırakıp film sektörüne girmeliler bence. Fast and furious'a taş çıkartırlar.



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thedevilhimveryself 9 yıl
Bana bu arabalardan birini verseler ilk on dk içinde ölmüş olurum...
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