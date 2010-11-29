Hot Pursuit de gerçek oldu, Lamborghini Murcielago ve Pagani Zonda yeni videoda buluştu

Haber Editörü
Dünkü haberimizde Gran Turismo 5'in reklamı için Paris sokaklarında süper spor otomobillerle çekilen tanıtımı sizlerle paylaşmıştık. Bir başka muhteşem yarış oyunu serisi Need For Speed için de benzer bir video çekildi.
Oyundaki gibi, muhteşem Lamborghini Murcielago ile Pagani Zonda'nın kovalandığı video izlenmeye değer olmuş. Oyunun grafiklerinin gerçekten farklı olmadığını anlatmak isteyen EA Games'in hazırladığı video amacına ulaşacek gibi gözüküyor. Sizleri bu muhteşem videoyla baş başa bırakalım.
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Bu oyunuda oynamayacağım, most wanted' dan beridir nfs yüklemiyorum batırdılar iyice.
Buldum.
La Roux - I'm Not Your Toy (Nero Remix)
youtube.com/...
Sürekli izliyorum videoyu, bir müzik bu kadar mı yakışır ?