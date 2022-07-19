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    Amazon Prime Video'nun kullanıcı arayüzü nihayet değişiyor

    Amazon'un video akış platformu Amazon Prime Video'nun kullanıcı arayüzü nihayet değişiyor. Uzun zamandır eleştirilen platform daha basit ve kullanışlı bir hale geliyor.
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    Amazon Prime Video'nun kullanıcı arayüzü nihayet değişiyor
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    Video akış platformları şu anda hayatımızın bir hayli içerisinde ve özellikle pandemi ile birlikte birçoğumuz için vazgeçilmez konuma geldi. Geçtiğimiz saatlerde de önemli video akış platformlarından birisi olan Prime Video için güzel bir haber geldi.

    Prime Video Tasarımı Değişiyor

    Amazon Prime Video, aslında Prime aboneliği sebebiyle büyük bir abone sayısına sahip ancak ne yazık ki kullanım oranı özellikle ülkemizde çok yüksek değil. Bunun başlıca sebeplerinden biri de gerçekten kullanışsız olan arayüz. Ülkemizde ise farklı bir sebep var ancak o da yakın zamanda çözülecek gibi durmuyor. Geçtiğimiz saatlerde yapılan açıklamaya göre ise kullanıcı arayüzü için Amazon, değişikliğe gidiyor.

    Bu hafta yenilenmesi beklenen Prime Video kullanıcı arayüzü; modern bir görünüm, modern bir hissiyat, dinamik görseller, iyileştirilmiş arama ve daha fazlasına kavuşacak. Elbette yurt dışındaki yenilikler daha net bir şekilde hissedilir olacaktır ancak ne yazık ki Prime Video'nun ülkemizde çok aktif olmaması sebebiyle biz yalnızca yeni nesil bir görünüm ve kaliteli bir arama ile yetinebiliriz. Ancak bu durumda önümüzdeki yıllarda değişecek gibi duruyor.

    Amazon Prime Video'nun kullanıcı arayüzü nihayet değişiyor
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    juanmata09 5 gün önce

    Fotoğrafta 5g yazanda 2 kamera var açıklamada 3 kamera olduğu belirtiliyor. Editörlük ölmüş

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