İlginç tasarımıyla HP Dragonfly Folio G3 dizüstü tanıtıldı

Son dönemde trendi giderek yükselen melez dizüstü bilgisayar trendine HP farklı bir bakış açısı getiriyor. HP Dragonfly Folio G3 dizüstü modeli yukarı doğru açılan ekranı ile profesyonellere hitap ediyor.
HP Dragonfly Folio G3 özellikleri ve fiyatı
HP Dragonfly Folio G3 melez dizüstü bilgisayar 13.5 inçlik dokunmatik ekranı yukarıya doğru açılacak şekilde tasarlanmış. Böylece üretkenlik odaklı dokunmatik ekranlara bir gönderme yapıyor. Ekran OLED veya IPS seçeneklere sahip.
On ikinci nesil Intel Core i7 seçeneğine kadar işlemciler ile grafik tarafında da iddialı olan model 32GB’a kadar DDR5 RAM ve 2TB’a kadar SSD sunuyor. Wi-Fi 6E ve Bluetooth 5.2 bağlantıları yanında opsiyonel hücresel bağlantı seçeneği de mevcut.
Su dökülmelerine dayanıklı klavye yanında 8MP web kamerası ve kızılötesi kamera yer alıyor. 53Whr batarya ise uzun kullanım süreleri vadediyor. HP Dragonfly Folio G3 için 2379$ başlangıç fiyatı mevcut ve yıl sonuna doğru çıkışını yapacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Bunun sunun zemininde olan versiyonu var. Kıyılara koyuyorlar hem karaya ulaşması daha basit hem de kimseye bir zararı yok bence bu gereksiz deniz eko sistemini de bozar.
Enerji için denizi kapatmak doğru bir yaklaşım değil, karada ağaç kalmadı kesmekten, dünya oksijeninin %80ini üretiyor deniz ve okyanuslar sıra buna mı geldi? Suyun altına ışığın geçmesini önlemek su altında sorunlara neden olacaktır. Su üstü rüzgar türbinleri neyinize yetmiyor?
1-) Bu elektriği karaya taşımak, 2-) Platformun gemilere zarar vermesini engellemek, 3-) Platformun denizde farklı yerlere taşınmasını engellemek gibi...
Bazı problemlerin aşılması gerekiyor: