IMAX Enhanced sertifikalı ilk laptop tanıtıldı: HP Envy x360 15

Tam Boyutta Gör HP, içerik üreticilerin ihtiyaçlarını karşılayan yeni laptop serisini tanıttı. HP Envy x360 15 serisi, dünyanın ilk IMAX destekli laptopları ancak 2’si 1 arada form faktörüne sahip olmalarıyla hem iş hem de oyun için ideal. Yapay zeka odaklı güvenlik özellikleri ve birlikte çalışma araçları sunan Envy x360 15, Hindistan’da satışa sunuldu.

HP Omen 27qs oyun monitörü tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı 1 hf. önce eklendi

HP: IMAX destekli ilk laptop

Yeni HP Envy x360 15, geniş en boy oranı sunan IMAX Enhanced sertifikalı ekran ve IMAX theatrical ses desteğiyle geliyor. Laptop, üç adet 4K monitöre bağlanabiliyor ve OLED ekran seçenekleri arasından seçim yapabiliyorsunuz. x360 dokunmatik ve kalem girişini destekleyen laptop, 5 MP kamera ve IR yüz tanıma ile Windows’a güvenli giriş yapmanızı sağlıyor.

HP Envy x360 15 serisi özellikleri

HP Envy x360 15 serisi, 13. nesil Intel işlemci ve AMD Ryzen 7000 serisi işlemci seçeneği geliyor. Intel işlemcili modelde Intel Core i7-1355U veya Intel Core i5-1335U işlemci seçenekleriyle birlikte NVIDIA GeForce RTX 3050 ekran kartı mevcut. AMD işlemcili modelde AMD Ryzen 7 7730U veya AMD Ryzen 5 7530U işlemci seçenekleriyle AMD Radeon Graphics mevcut.

Bellek tarafında, Intel işlemcili modeli tercih ederseniz 5200 MHz’da hızda çalışan 8GB ve 16GB LPDDR5 RAM’e sahip oluyorsunuz. AMD Ryzen işlemeli modeli alırsanız, yine 8GB ve 16GB RAM seçenekleri mevcut ancak bellekler LPDDR4X ve 4266 MHz’da çalışıyor. Pil açısından, Intel işlemcili model karışık kullanımda 15 saate kadar çalışırken, AMD işlemcili model 13 saat dayanabiliyor. Tabii ki bu süreler HP’nin iddiası.

Wi-Fi 6E ve Bluetooth 5.3 bağlantısı, ses kalitesini artıran Temperol Noise Reduction, çoklu kamera, bilgisayardan uzaklaşıldığında otomatik olarak kilitleyerek güvenliği sağlayan AI Görüntü Sinyal İşlemcisi, görseller ve sese katkı sağlayan HP Presence 2.0, arka plan bulanıklaştırma, otomatik kare ve ışık ayarlarıyla daha iyi görüntülü arama, Envy x360 15 serisinin diğer özellikleri arasında.

HP Envy x360 15 fiyatı

HP Envy x360 15 serisinin başlangıç fiyatı; 960 dolar seviyesinde.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Mobil Teknolojiler

Dizüstü Bilgisayarlar Haberleri

HP Envy x360 15 tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı