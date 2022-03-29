HP, Poly'yi(Plantronics) satın alıyor

HP, Poly'yi (eski adıyla Plantronics) şirketin net borcu da dahil olmak üzere toplam 3,3 milyar dolar karşılığında satın almak için anlaştıklarını duyurdu. HP, satın almanın büyüme stratejilerini hızlandıracağını ve hibrit çalışma çözümlerinde sektör fırsatlarını değerlendirmede fayda sağlayacağını düşünüyor.

Satın alma yıl sonunda tamamlanacak

Polly, HP'nin çevre birimleri ve iş gücü çözümleri pazarlarında büyümesine yardımcı olacak. Çevre birimleri, yıldan yıla %9 büyümeyle 110 milyar dolarlık bir pazar sunarken bilgi teknolojilerinde ekosistemi kurmak ve yönetmek yıldan yıla %8 büyümeyle 120 milyar dolarlık pazar genişliği sunuyor.

HP CEO'su Enrique Lores: "Hibrit ofisin yükselişi, işlerin yapılma şeklini yeniden tanımlamak için nesilde bir kez görülen bir fırsat yaratıyor. HP ve Poly'yi birleştirmek, büyük ve büyüyen pazarlarda lider bir hibrit iş çözümleri portföyü oluşturuyor. Poly'nin güçlü teknolojisi, tamamlayıcı pazara girişi ve yetenekli ekibi, biz daha güçlü bir HP oluşturmaya devam ederken, uzun vadeli karlı büyümeyi sürdürmemize yardımcı olacak." dedi.

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HP, satın alımın Poly hissedarının onayı ve gerekli yasal izinler gibi koşulların yerine getirilmesinin ardından 2022 takviminin sonuna kadar gerçekleşmesini planlıyor.

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