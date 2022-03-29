HP, Poly'yi(Plantronics) satın alıyor

HP, Poly'yi (eski adıyla Plantronics) şirketin net borcu da dahil olmak üzere toplam 3,3 milyar dolar karşılığında satın almak için anlaştıklarını duyurdu. HP, satın almanın büyüme stratejilerini hızlandıracağını ve hibrit çalışma çözümlerinde sektör fırsatlarını değerlendirmede fayda sağlayacağını düşünüyor.
Satın alma yıl sonunda tamamlanacak
Polly, HP'nin çevre birimleri ve iş gücü çözümleri pazarlarında büyümesine yardımcı olacak. Çevre birimleri, yıldan yıla %9 büyümeyle 110 milyar dolarlık bir pazar sunarken bilgi teknolojilerinde ekosistemi kurmak ve yönetmek yıldan yıla %8 büyümeyle 120 milyar dolarlık pazar genişliği sunuyor.
HP CEO'su Enrique Lores: "Hibrit ofisin yükselişi, işlerin yapılma şeklini yeniden tanımlamak için nesilde bir kez görülen bir fırsat yaratıyor. HP ve Poly'yi birleştirmek, büyük ve büyüyen pazarlarda lider bir hibrit iş çözümleri portföyü oluşturuyor. Poly'nin güçlü teknolojisi, tamamlayıcı pazara girişi ve yetenekli ekibi, biz daha güçlü bir HP oluşturmaya devam ederken, uzun vadeli karlı büyümeyi sürdürmemize yardımcı olacak." dedi.
HP, satın alımın Poly hissedarının onayı ve gerekli yasal izinler gibi koşulların yerine getirilmesinin ardından 2022 takviminin sonuna kadar gerçekleşmesini planlıyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Ne kadar da aklı selim (!) insanlarımız var, yok Ankara'da test edilsinmiş, yok hangi ülkede test edilmişmiş. Arkadaşlar bu çocuk oyuncağı değil, Avrupa'da satışa çıkacak olan araçların Avrupa'nın en soğuk yerlerine dayanıklı olması gerekiyor. Bu da İsveç, Norveç gibi ülkelerde test edilmesini gerektiriyor. Türkiye Avrupa Gümrük Birliği yasasına tabi olduğu için Avrupa'da satılamayacak olan aracı Türkiye'de de satamazsınız.
her şeyleri şov.. antarktikada mıyız ? ankarada test edilse yetmez miydi
Hangi ülkede test edilmiş.Ülkemizin doğu bölgesinde mi o taraflar -40 oluyor mu bilmiyorum. Yoksa daha soğuk bir ülkeye mi götürdüler.
ak partiye uye olan herkese bir tane hediye edilecekmis :)
"yerli uçağımız göklerde"