HP, Pre 2'yi 450 dolardan Amerika'da satışa sundu

Geçtiğimiz günlerde Fransa'dan sonra İngiltere'den HP Palm tarafından satışa sunulan HP webOS 2.0'lı ilk akıllı telefon Pre 2'nin transatlantik yolculuğunu başladı. Bilgisayar devi HP'nin kendi çevrimiçi mağazasından satışa sunduğu Pre 2'nin Amerika satış fiyatı 450 Dolar olarak belirlenirken; İngiltere ve Fransa'da olduğu gibi telefon Amerika'da da sim kilitsiz olarak satılacak.

Günümüz kuru ile yaklaşık 650 TL'sına karşılık gelen satış fiyatıyla oldukça cazip görünen Pre 2; 1GHz'lik işlemcisinden gücünü alırken, 16GB'lık depolama birimiyle geliyor. Dahili fiziksel klavyesi, 5 Megapiksellik kamerası bulunan ve 3.1 inçlik ekranında HVGA çözünürlüğünde görüntüleme yapabilen telefonun en dikkat çeken özelliğiyse HP'nin Palm'ı satın almasında büyük rol oynayan webOS işletim sisteminin en yeni sürümü 2.0'ın bulunması.