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HP, Pre 2'yi 450 dolardan Amerika'da satışa sundu

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
7,2b
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Cep Telefonları
Shady
Haber Editörü
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Geçtiğimiz günlerde Fransa'dan sonra İngiltere'den HP Palm tarafından satışa sunulan HP webOS 2.0'lı ilk akıllı telefon Pre 2'nin transatlantik yolculuğunu başladı. Bilgisayar devi HP'nin kendi çevrimiçi mağazasından satışa sunduğu Pre 2'nin Amerika satış fiyatı 450 Dolar olarak belirlenirken; İngiltere ve Fransa'da olduğu gibi telefon Amerika'da da sim kilitsiz olarak satılacak.

Günümüz kuru ile yaklaşık 650 TL'sına karşılık gelen satış fiyatıyla oldukça cazip görünen Pre 2; 1GHz'lik işlemcisinden gücünü alırken, 16GB'lık depolama birimiyle geliyor. Dahili fiziksel klavyesi, 5 Megapiksellik kamerası bulunan ve 3.1 inçlik ekranında HVGA çözünürlüğünde görüntüleme yapabilen telefonun en dikkat çeken özelliğiyse HP'nin Palm'ı satın almasında büyük rol oynayan webOS işletim sisteminin en yeni sürümü 2.0'ın bulunması.


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Batuist 9 yıl
Günümüz kuru ile amerika fiyatı O!!! Türkiyede 1000TLden aşağı olmaz...
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conjure 9 yıl
Türkiyeyi gelmesi biraz sorun olabilir.
Sebebine gelince bu cihaz ilk olarak Palm Pre olarak çıktı.Ve Türkiye piyasasına gelmedi.Daha sonra cihazın işlemci hızı yukseltilerek Palm Pre Plus olarak piyasaya çıktı.
Tabi Türkiye piyasası için adı bile geçmedi.
Bu süre zarfında Bimtes ile görüşmüştüm.Cihazın tukiyeye su an için gelmeyeceği konusunda kitabım kaldık.

Bu süreç şimdi biraz değişti açıkcası.

Çünkü Palm artık Hp bünyesine katıldı.Hp'nin izleyeceği yol daha farklı olabilir kanaatindeyim.

Sanırım bu sefer Palm Pre 2 cihazını Türkiyede görme şansımız daha yüksek.
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quzman 9 yıl
Görüntüsü çok şık bence .
Özellikleri de tatminkar görünüyor .
Kullanılabilirliği de iyiyse bu fiyatla çok iş yapabilir ...
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ponchik 9 yıl
tr fiyatı öenmli olan 2 ye katlarlar bunu da nerdeyse
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