Nvidia CEO'su: Yapay zeka herkesi yazılımcı yapabilir

Jensen Huang, Huang Taipei'deki Computex konferansında: "Programlamanın önündeki engel inanılmaz derecede düşük. Artık hepimiz yazılımcı olabiliriz - sadece bilgisayara bir şeyler söylemeniz gerekiyor." dedi.
Ayrıca, bir yapay zeka sistemine sadece birkaç komut yazarak kod yazabilmenin, insanlar arasındaki 'dijital uçurumu' kapatacağını ve programlama gelişimini artıracağını belirtti.
Yapay zeka yeni bir çağ başlattı
Nvidia'nın işlemcileri OpenAI'nin ChatGPT sohbet robotu gibi yapay zeka gelişmelerini destekliyor. Şirket yapay zekanın yaygınlaştırılmasıyla ilgileniyor çünkü bu teknoloji, Nvidia'nın aktif olarak geliştirmekte olduğu daha güçlü çiplere ihtiyaç duyuyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Ekransız değil monitör panelsiz denebilir. Gözlerin ucuna dayamışsın ekranı nihayetinde (sağlığa etkisini zaten geçtik)