Tam Boyutta Gör Nvidia CEO'su Jensen Huang, yeni yapay zeka araçlarının yaygınlaşmasının herkesin fazla çaba harcamadan yazılımcı olmasına olanak sağlayacağını söyledi.

Microsoft başkanı yapay zekayı matbaanın keşfine benzetti 1 gün önce eklendi

Jensen Huang, Huang Taipei'deki Computex konferansında: "Programlamanın önündeki engel inanılmaz derecede düşük. Artık hepimiz yazılımcı olabiliriz - sadece bilgisayara bir şeyler söylemeniz gerekiyor." dedi.

Ayrıca, bir yapay zeka sistemine sadece birkaç komut yazarak kod yazabilmenin, insanlar arasındaki 'dijital uçurumu' kapatacağını ve programlama gelişimini artıracağını belirtti.

Yapay zeka yeni bir çağ başlattı

Nvidia'nın işlemcileri OpenAI'nin ChatGPT sohbet robotu gibi yapay zeka gelişmelerini destekliyor. Şirket yapay zekanın yaygınlaştırılmasıyla ilgileniyor çünkü bu teknoloji, Nvidia'nın aktif olarak geliştirmekte olduğu daha güçlü çiplere ihtiyaç duyuyor.

Tam Boyutta Gör Huang, yapay zekanın bilgi işlemde devrim yarattığından emin. Nvidia CEO'su, "Her bilgi işlem çağında, daha önce mümkün olmayan farklı şeyler yapabiliyordunuz ve yapay zeka kesinlikle yeni bir çağ tanımına uyuyor." dedi.

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Nvidia CEO'su: Yapay zeka herkesi yazılımcı yapabilir